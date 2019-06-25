 Мариупольцу сообщили о подозрении за антиукраинские сообщения в Одноклассниках. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, житель Мариуполя на персональных страницах в соцсетях размещал материалы с призывами к изменению границ территории Украины и популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".
"Агитатор навязывал пользователям соцсетей прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением, в первую очередь накануне выборов в Верховную Раду для продвижения выгодных для РФ кандидатов. Правоохранители задокументировали, что материалы, которые распространял поборник "русского мира", были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц на протестные действия", - говорится в сообщении.
По месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и сим-карты. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що протягом доби президент Володимир Зеленський має переконати ключових лідерів Європи не повертати російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це повідомляє прес-служба політсили.
За її словами, рішення ПАРЄ про зняття санкцій з російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру.
Вона додала, що оскільки питання фізичного повернення російської делегації в сесійну залу відкладено ще на 24 години, у президента є час, щоб завадити цьому.
Правда ж, ЗЕ!лебобы?
нюзван й 112 купив при пороху,як й бізнес газу й дизпалива "розвинув"....
Теперь это государственная политика благодаря 73% долбодятлам.