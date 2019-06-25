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Все про:агитация (412) Мариуполь (3651) пропаганда (2252) СБУ (13543)

 Мариупольцу сообщили о подозрении за антиукраинские сообщения в Одноклассниках. ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Мариуполя, который распространял антиукраинские материалы в социальных сетях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, житель Мариуполя на персональных страницах в соцсетях размещал материалы с призывами к изменению границ территории Украины и популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

"Агитатор навязывал пользователям соцсетей прокремлевский взгляд на события в Украине, манипулировал общественным мнением, в первую очередь накануне выборов в Верховную Раду для продвижения выгодных для РФ кандидатов. Правоохранители задокументировали, что материалы, которые распространял поборник "русского мира", были направлены на радикализацию общественных настроений, в частности из-за распространения дезинформации о переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, провоцирование националистически настроенных лиц на протестные действия", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ. ВИДЕО

По месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и сим-карты. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Источник: https://censor.net.ua/v3134124
 
   
 Топ комментарии
 
А таких паскуд тут ещё тысячи десятки тысяч подонков горите в АДУ мрази
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а шо маривуполь? Тут, на цензоре, таких агитаторов пруд пруди! Лови-не хочу СБУ пресекла деятельность антиукраинского интернет-агитатора из Мариуполя - Цензор.НЕТ 2418
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Ща вован ролик для депутатов ПАСЕ замутит, где своим скрипучим голосом грозно так скажет " ДАЮ ВАМ 24 ГОДИНИ!"

Правда ж, ЗЕ!лебобы?
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Совет форумчанПравила форума
 
А таких паскуд тут ещё тысячи десятки тысяч подонков горите в АДУ мрази
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Тут целые интернет ресурсы такие. Во что превратился форум цензора за последние месяцы. Такой хрякопойки тут никогда не было. И это поддерживают админы.
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благодаря ценсору их и отлавливают, так что пусть палят свои айпишники и ipv4 сети
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Это бесполезно, если бы их банили, а то только поддерживают. Меня уже много раз банили, например за то, чир назвал путина ху йлом. А лахтоольгинские ********** здесь главные хозяева. Аж противно.
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а шо маривуполь? Тут, на цензоре, таких агитаторов пруд пруди! Лови-не хочу СБУ пресекла деятельность антиукраинского интернет-агитатора из Мариуполя - Цензор.НЕТ 2418
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Тимошенко дала поради Зеленському щодо ПАРЄ: на все є 24 години
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що протягом доби президент Володимир Зеленський має переконати ключових лідерів Європи не повертати російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

За її словами, рішення ПАРЄ про зняття санкцій з російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру.

Вона додала, що оскільки питання фізичного повернення російської делегації в сесійну залу відкладено ще на 24 години, у президента є час, щоб завадити цьому.
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Вам присвоен номер шесть, ешьте шаурму...
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Ща вован ролик для депутатов ПАСЕ замутит, где своим скрипучим голосом грозно так скажет " ДАЮ ВАМ 24 ГОДИНИ!"

Правда ж, ЗЕ!лебобы?
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вот и поймали агитатора за свиновальцмана.
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а разве мертвячук это не подельник мыролюбной свыни?
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Все медвечуковские ТВ-каналы антиукраинские, вот где поле работы, а тут какого-то забулдыгу отловили.
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А не мертвечук ли при ЗЕимпотенте скупил телеканалы зик, ньюсван, 112 ?
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тільки зік
нюзван й 112 купив при пороху,як й бізнес газу й дизпалива "розвинув"....
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Нужно судить по законам военного времени.
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Та то уже известный тролль лахтинский. Спамьте эту мразь не задумываясь. Здесь подкремлёвских гнид понаползло мама не горюй. Фильтровать и фильтровать..
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Поймали конечно хорошо. Но почему НьюсВану, 112, Интеру и Зику все это же дерьмо дозволено нести в каждый дом? СБУ, ау!!!
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за что его наказывать, если цензор сам пропагандирует такую "Половина украинцев поддерживают автономию ОРДЛО в обмен на мир",фигню?
Теперь это государственная политика благодаря 73% долбодятлам.
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это интересно.Чемпион цензора по лайкам пропагандист , перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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А разве Порошенко не запретил эти Одноклассники?
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ну, наверное, не менее, чем полцарства хотел, а бдительные васюки не дремали
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Дорогие мои в России нет антироссийских каналов, в Украине есть
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМариупольцу сообщили о подозрении за антиукраинские сообщения в Одноклассниках. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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