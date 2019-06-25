 "Нехрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, при этом оба политики допустили не политические термины.
Вакарчук прокомментировал разговор премьер-министра Владимира Гройсмана и Гриценко назвав его "обливанням лайном один одного в ефірі".
Гриценко возразил Вакарчуку, назвав разговор с Гройсманом "оперуванням фактами" и упрекнул лидера "Голоса" в некомпетентности.
"Когда вам я задаю конкретный вопрос: "Назвите параметры бюджета", вы отвечаете общими фразами... Сейчас был, возможно, неприятный для Гройсмана разговор, но по конкретным кредитам и по их суммах. Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами и фактами, извините, но не хрен идти в парламент и правительство", - сказал Гриценко Вакарчуку.
так НЕТ же, понадобилось им идти в политику!
... закончился хороший актер и закончился хороший музыкант.
крепостной?, что они вернутся в Украину." Да уж, глубина мысли о реформах у Славка просто поражает. Просто план Маршалла. Японцам и Южным Корейцам такие реформы и не снились! Теперь догоним их и перегоним!
Разница только в том что один искренне за Украину а второй малорос.
перевожу специально для тебя:
"два мудака которые были при власти, могли показать что могут, но теперь спорят кто из ни х-евее"
......
А что ж ты поддержал некомпетентного клоуна-марионетку на выборах?
Потому что сам теж клоун?
щось є "пророче" в цих словах)