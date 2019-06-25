 "Нехрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, при этом оба политики допустили не политические термины.

Вакарчук прокомментировал разговор премьер-министра Владимира Гройсмана и Гриценко назвав его "обливанням лайном один одного в ефірі".

Гриценко возразил Вакарчуку, назвав разговор с Гройсманом "оперуванням фактами" и упрекнул лидера "Голоса" в некомпетентности.

"Когда вам я задаю конкретный вопрос: "Назвите параметры бюджета", вы отвечаете общими фразами... Сейчас был, возможно, неприятный для Гройсмана разговор, но по конкретным кредитам и по их суммах. Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами и фактами, извините, но не хрен идти в парламент и правительство", - сказал Гриценко Вакарчуку.

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