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 Политика Украины, Общество
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Все про:Вакарчук (219) Гриценко Анатолий (1338)

 "Нехрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике. ВИДЕО

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в прямом эфире обсудили некоторые принципы новой украинской политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, при этом оба политики допустили не политические термины.

Вакарчук прокомментировал разговор премьер-министра Владимира Гройсмана и Гриценко назвав его "обливанням лайном один одного в ефірі".

Гриценко возразил Вакарчуку, назвав разговор с Гройсманом "оперуванням фактами" и упрекнул лидера "Голоса" в некомпетентности.

"Когда вам я задаю конкретный вопрос: "Назвите параметры бюджета", вы отвечаете общими фразами... Сейчас был, возможно, неприятный для Гройсмана разговор, но по конкретным кредитам и по их суммах. Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами и фактами, извините, но не хрен идти в парламент и правительство", - сказал Гриценко Вакарчуку.

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Источник: https://censor.net.ua/v3134109
 
 
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«Сатира не пройдет по конкурсу - ее объекты сидят в жюри»
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Гриценко мав бути Президентом! Дай Бог щоб Гриценко став прем'єром! Як вжи задовбали ідіоти та непрофесіонали!
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Вот из за такого тупого лощья, как вы, сегодня парашники вернулись в ПАСЕ. "Не хрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике - Цензор.НЕТ 3956
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Гриценко за 2,5 роки в міністерстві оборони провів більше реформ ніж порошенко та його міністри з ментовською освітою за 5 років! Те що українська армія знайшла в собі сили та професіоналізм протистояти російській армії це заслуга в першу чергу Гриценка, який позакривав сепаратистські кубла - військові інститути де курсантів вчили ненавидіти Україну і любити рашку! Гриценко залишив тільки один військовий інститут у Львові де кувались патріотичні кадри для ЗСУ і ці кадри зупинили російську агресію на Донбасі! Якби Гриценко лишався міністром оборони до 2014 року, в нас би вже була армія НАТО і путін боявся би навіть пукнути голосно біля українського кордону!
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А навіщо Вакарчук розмазує тут свої соплі по екрану? Він не на своєму концерті, тут можуть і найух відправити, коротко і зрозумло! Якщо не в темі - не лізь в політику! Якщо не орієнтуєшся в бюджетних програмах та витратах - найух ти лізеш в парламент? Йди співай і заробляй бабло і не ганьбись як повний кретин! Вийшов дискутувати по бюджету - вивчи основні бюджетні показники, не будь дебілом!
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А ничего, что у нас президент клоун, наркоман, еще и марионетка олигархов? Может вы ему посоветуете уйти нафиг с поста президента и не позорить нашу страну!
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Заспівайте путіну пісню, може він війну припинить! Корупціонерам заспівайте теж, може вони перестануть брати хабарі, або зменшать прайс! Якщо яєць немає, в політиці немає що робити! Досить з нас слизняків в політиці, досить соплі розмазувати по трибуні, це не сцена і не пісеньки про любов, тут вирішується питання жити Україні чи ні! Не знаєшь, не можешь, не готовий - йди вчи, потім прийдеш на перездачу!
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был хороший актер комик и его шоу, был хороший певец музыкант и его группа ...,
так НЕТ же, понадобилось им идти в политику!
... закончился хороший актер и закончился хороший музыкант.
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ОНОтоле, Грыщь, шоб у тебя, ворюги и подонка ВЕЧНО болели ВСЕ зубы, по пухырю под глазами повылазило и чирей на языке вырос.
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Вячеслав честный человек и настоящий патриот Украины если и верить кому-то то именно таким людям как он
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Это уникальный персонаж: хрипит и с десяток букв не выговаривает. При этом певец "Нехрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике - Цензор.НЕТ 6761
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При этом двадцать с лишним лет собирает стадионы. А ты - прыщи на жопе.
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стадионы - это признак хорошего голоса? Полякова вот Дворец спорта полный собрала - и шо? Про Потапа вспоминать не будем..
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Сеня, обьясни человеку зачем Володька усы сбрил😁
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памятаю справжнього патріота Кузьму Скрябіна, він правда якось ненадовго продався януковічю. но то таке, пісні у нього ж щирі😏
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Пересмотрите пожалуйста! Будь ласка!!! Голос країни з Вакарчуком!Нам гей парад в раді не потрібен! Ми НАЦІЯ!!! А нація не хлам!
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Из недавнего выступления Славка: "При нас будут реформы!... мы догоним восточную Европу!.. для этого.. депутатов сократить до 250 ... штрафовать их за прогулы ... выделить деньги для 1000 студентов, для их учебы в Европе, с распиской крепостной? , что они вернутся в Украину." Да уж, глубина мысли о реформах у Славка просто поражает. Просто план Маршалла. Японцам и Южным Корейцам такие реформы и не снились! Теперь догоним их и перегоним!
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Так зайди к ним на сайт и прочитай программу. И будешь гавкать на глубину мысли.
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Гриценко боится за своего приемного сыночка Разумкова. Вакарчук может оттяпать большой % от Злуг народа.
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обожеслава, он тоже тупой как и зе? яка несподівана новина!
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По интеллекту они равны с зеленским.
Разница только в том что один искренне за Украину а второй малорос.
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вы считаете что зе искренне за Украину???????????
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Зе пустое место. Что кукловоды вложат то и говорит.
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В отличии от Зе Святослав умеет говорить и учился в Гарварде. Да и сказал по существу,
перевожу специально для тебя:
"два мудака которые были при власти, могли показать что могут, но теперь спорят кто из ни х-евее"
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Аталотий на старости лет конкретно ипанулся. Вчера Славка обматюкал на ровном месте, сегодня выпустил дебильный ролик. Завтра натянет трусы супермена и сиганет с балкона.
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"Если вы не готовы оперировать конкретными цифрами и фактами, извините, но не хрен идти в парламент и правительство", - сказал Гриценко
......
А что ж ты поддержал некомпетентного клоуна-марионетку на выборах?
Потому что сам теж клоун?
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и чаво енто Гриценко сей вопрос "зе" в бытность на 95 квартале не пихнул??? "Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику - Цензор.НЕТ 1487
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кароче не вмієм "пиляти" й "схеми мутити" з бюджетом - нехєр йти в парламент...

щось є "пророче" в цих словах)
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Вот мне Святик нравится, ну просто глядя на любую харю, уже сразу отвращение берет. А тут мимика и глаза не врут. Я конечно не фанат его творчества, но он красавчик пока правду говорит.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нехрен идти в парламент и правительство", - Гриценко и Вакарчук дискутируют о новой и старой политике. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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