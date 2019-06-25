 Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям - в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы", - рассказала Геращенко.

"Хватило голосов оспорить полномочия делегации РФ! Теперь в течение суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения! Ночью проиграли бой, но не проиграли войну", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук член украинской делегации Алексей Гончаренко.

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По правилам ПАСЕ, теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. В течение этих суток делегация сможет работать в зале, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.







