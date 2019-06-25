 Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ."Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям - в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы", - рассказала Геращенко.
"Хватило голосов оспорить полномочия делегации РФ! Теперь в течение суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения! Ночью проиграли бой, но не проиграли войну", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук член украинской делегации Алексей Гончаренко.
По правилам ПАСЕ, теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. В течение этих суток делегация сможет работать в зале, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.
Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.
Грузия говорит - русские твари - Вы Убийцы.
Украина говорит - русские мрази - Вы Убийцы.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
И єто его ляп об землю, что бьі тут его сторонники не говорили.