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 Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний Ассамблеи ввиду присутствия в нем российской делегации и нежелания находиться с ними в одном помещении.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям - в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи, и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы", - рассказала Геращенко.

"Хватило голосов оспорить полномочия делегации РФ! Теперь в течение суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения! Ночью проиграли бой, но не проиграли войну", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук член украинской делегации Алексей Гончаренко.

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По правилам ПАСЕ, теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. В течение этих суток делегация сможет работать в зале, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко 01
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко 02
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко 03
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/v3134068
 
   
 Топ комментарии
 
кацап, как тебе мордвину узкоглазому сидится на чеченской бутылке? сиди не ерзай.
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Не можете находиться в одном зале с убийцами?
А торговать с убийцами можете? А открывать границу с безвизовым режимом для убийц можете? Потому-то и право голоса раше вернули, смысл на вас деньги терять.
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Сирия говорит - русские шакалы - Вы Убийцы.
Грузия говорит - русские твари - Вы Убийцы.
Украина говорит - русские мрази - Вы Убийцы.
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Уезжайте Не причитайте и не скулите Никаких взносов Но зная наших вангую что вернуться Объяснят что это площадка что бы доносить миру нашу позицию
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У Геращенко нигде ничего нормальное не получалось, ни в Минске, ни в ПАСЕ.
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Я вообще думаю что ее нарочно засылают когда что-то слить надо чтобы она скандал там устроила
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Европа, по чем сегодня твои "пинципы"??? Небось Украина попала на сезон "оптовых скидок"... Хотя, если самому типа "преЗЕденту" оно нах.. не впало, чего уж тут на европейских "продавцов моральных ценностей" сетовать...
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Вот она! Первая ласточка зебильной команды.
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В ПАСЕ от Украины была зебильная команда? Так вот оно шо, Михалыч... А мужики то и не знают...
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Нет, больше похоже на последнего грача порохоботской команды
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Очень даже "вовремя" ПАСЕ так проголосовало. На руку порошенко.
Теперь прахоботы аж захлебываются, обвиняя во всем Зеленского, который только месяц на службе, а на ключевых местах и в самом ПАСЕ всё еще сидят люди порошенко.
И да. Как бы он не сожалел, прахоботы все равно будут его во всем обвинять. Работа у них такая. Петю хотят в Раду протащить.
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У них руки так запрограммированы так, а мозгов нету.
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пасье. народу Украины будет очень не хватать ваших озабоченностей . Больше ничего не было с вашей стороны.
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А ця дія була узгоджена з президентом Зеленським чи ініціатива БПП?
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Якщо про вихід, вважаю що це ініціатива БПП, узгоджена з великим діпломатом.
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Європу цікавить тільки бабло. Ну а Україні вони тільки інколи співчувають, похитуючи головами і цокаючи язиками.
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Зеля прямо и непосредственно отвечает за внешнюю политику.
И єто его ляп об землю, что бьі тут его сторонники не говорили.
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как бы Зе ни обосрался, зебилы во всем будут винить "папередников".
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Дык , то ладно, по логике так и должно быть... Но зебилье молчит , шо рыба об лед. Значит их это устраивает.
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Все правильно сделали, а за скабееву жирнючий плюс, надо было еще перекреститься
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Геращенко, Гончаренко, Арьев... Как можно таких туда посылать ? У них же на лицах написано - идиот. Ручку тянет как пионер )) Там тебе не школа,придурок...
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Кстати а кто знает, почем принципьі ПАСЕ в денежном єквиваленте?
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"На горло" західних європейців не візьмеш - треба було думати раніше.
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ПУСТЬ РОДСТВЕНИКИ СБИТОГО MH17 ПОСМОТРЯТ КАК ГОЛОСУЮТ ИХ ИЗБРАНИКИ! УГОРАЮ, СПЛОШНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ И ЛОЖ
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Что-то мало зебилов на сайте, с чего бы это? Українська делегація покинула зал засідань ПАРЄ, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2419
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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