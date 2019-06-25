 Безвозвратные потери врага - 10 человек, санитарные - 13, - украинские воины уничтожили из ПТРК три огневые точки оккупантов возле Докучаевска. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан и публикует видеозапись успешных атак.

"В районе Докучаевска проведена успешная операция подразделения ОС с помощью ПТРК. Результат - уничтожение трех огневых точек российско-оккупационных войск. Безвозвратные потери врага - 10 человек, санитарные - 13", - пишет Штефан в комментарии.

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