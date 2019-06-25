EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  7175  40
Материалы по теме:
Все про:война (3507) Россия (73133) уничтожение (274) Донбасс (18790)

 Безвозвратные потери врага - 10 человек, санитарные - 13, - украинские воины уничтожили из ПТРК три огневые точки оккупантов возле Докучаевска. ВИДЕО

Украинские бойцы с помощью управляемых ракет уничтожили три огневые точки оккупантов вблизи Докучаевска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан и публикует видеозапись успешных атак.

"В районе Докучаевска проведена успешная операция подразделения ОС с помощью ПТРК. Результат - уничтожение трех огневых точек российско-оккупационных войск. Безвозвратные потери врага - 10 человек, санитарные - 13", - пишет Штефан в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134059
 
   
 Топ комментарии
 
Красавцы... Хоть одна позитивная новость, а то к примеру ПАСЕ уже весь мозг выела..
Слава УКРАИНЕ!!!
 показать весь комментарий
 
Молодцы, защитники Украины, дай Бог вам здоровья.Уничтожайте врага, Украина на вас держится.
 показать весь комментарий
 
а ты подними руки в гору, и иди сдавайся, может тебя пожалеют? хз.............
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Потом петухи устроят ответку, потом мы устроим им ещё... и так до бесконечности, при том, что все это бессмысленно.
Я бы на месте Зе не рассказывал про прекращения огня, а четко требовал реалистичной миротворческой миссии из нейтральных стран - на линию разграничения. Потому что фантазии пети про миротворцев, которые за нас охраняют границу и зачищают боевиков ничего кроме смеха не вызывают.
 показать весь комментарий
 
 
а ты подними руки в гору, и иди сдавайся, может тебя пожалеют? хз.............
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
За меня не волнуйся. Я за отсрочками по учебе аж до аспирантуры дошел, а вот некоторым кого насильно мобилизировали не так повезло. Но тебе ж с дивана на них пох, будет воевать до последнего украинца.
 показать весь комментарий
 
до аспирантуры!!!! та ты что? если у нас такие аспиранты какие же тогда доценты и профессора? хотя знаю праффесора одного, не удивлен.....
 показать весь комментарий
 
 
При парашенку зрадник України..існувала заборона.. На знищення москалів у масових кількостях... І це тільки початок! Слава Україні
 показать весь комментарий
 
На нас напал агрессор, мы вынужденно защищаем свою территорию, так что смысл есть .Было бы хорошо, если бы понемногу и отвоевывали свою землю. А миротворцы - это заморозка полная войны и оккупация на многие десятилетия. Путин же не даст миротворцам выгнать свои войска и стать на законной границе Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это заморозка в обе стороны. Ни мы не сможем наступать, ни путлер вряд ли через миротворцев пойдет. Да. будет заморозка по принципу приднестровья, но разве это не луче, чем нынешняя ни война ни мир с постоянными потерями? Или ты веришь, что мы можем побить российскую армию в наступательной войне?
 показать весь комментарий
 
Знаешь, почему СССР вывел войска из Афганистана? Так отож!
 показать весь комментарий
 
 
Гамна ты кусок сцыкливого, король параши
 показать весь комментарий
 
Молодцы, защитники Украины, дай Бог вам здоровья.Уничтожайте врага, Украина на вас держится.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Опять ЗЕ виноват, не мнения свои высказывает о ПАСЕ, а реально уничтожает врага. Шо скажете ПОРОХОБОТИКИ?
 показать весь комментарий
 
Ну, конечно, тут его заслуги нет, Не он же создал армию, месяц мало времени, а вот развалить страну за месяц сумел и дипломатию провалил с Климкиным. Да, ПОРОХОБОТИКИ, если плохое то ЗЕ, а хорошее НЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Красавцы... Хоть одна позитивная новость, а то к примеру ПАСЕ уже весь мозг выела..
Слава УКРАИНЕ!!!
 показать весь комментарий
 
 
по истальянски будет....пан теля пасе
 показать весь комментарий
 
Ракеты судя по взрыву фугасные. Если залетатет в окно, то внутри все покойники.
Потому и такие потери у орков
 показать весь комментарий
 
 
Здоровья и успехов всем погибшим за Наваросею!
 показать весь комментарий
 
БРАВО!
( и по возможности - бис!!! не сдерживайте эмоции... лупаште!!!)
 показать весь комментарий
 
 
спасибо за видео, поднимает настроение, побольше таких побед
 показать весь комментарий
 
 
Українці трохи зіпсували повернення за гроші кацапів у ПАСЄ, але їм все п..., бо "бабьі еще нарожают"
 показать весь комментарий
 
 
Низький вам уклін, хлопці! Хоч одна добра новина на согодні !!!
 показать весь комментарий
 
 
Можливо ***** ПАСЕ і такі маленькі перемоги переконають ЗЕПРЕЗЕдента, що головний інструмент налагодження миру не смайлики, лайки, петиції і смартфони бабусь, а потужне військо та великі гроші. Грошей не передбачається - бєня почав, за ним підтягнулись інші, ПРЕЗ теж вважає що податки не треба платити а борги не віддавати. З військом ще можна щось зробити: для початку моральна мобілізація ЗЕфанів - "Рашка кончений урод, я даже на калени встал, а ани меня не панимают. Нада им паказать настоящую вайну", та мілітаризація всього суспільства "Все для фронта, все для пабеди, жесточайшие санкции даже для тех кто смотрит в сторону кремля, вплоть до конфискации"
 показать весь комментарий
 
радует то что наши вояки это не импотентный Клован, в обиду себя не дадут
 показать весь комментарий
 
 
нужно просто сделать так чтобы кацапы перестали стрелять, с помощью чего это сделать решать ЗСУ, выбор большой Безповоротні втрати ворога - 10 осіб, санітарні - 13, - українські воїни знищили з ПТРК три вогневі точки окупантів біля Докучаєвська - Цензор.НЕТ 8462
 показать весь комментарий
 
 
Помните ролик перед выборами - голосуйте ми прикриємо?Журналист Лойко рассказыввл,что бойцы предлагали другие слова,а именно - Пока ми воюємо,ви страну не просеріть.Зебилы,они к вам обращались!
 показать весь комментарий
 
 
Представляю как порохоботы зубами скрипят от таких новостей где зраду искать?
 показать весь комментарий
 
Хоч одна чудова новина за сьогодні! Фьють! Вууух!!! І нема десятка мокшанських недоносків! Слава воїнам України!
 показать весь комментарий
 
Молодцы! Это серьезный удар по врагу. Каждый сантиметр нашей земли будет стоить им большой крови. Главное в тылу не дать иродам, христопродавцам и предателям Родины пролезть в ВР и взять власть в стране. Слава Украине!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБезвозвратные потери врага - 10 человек, санитарные - 13, - украинские воины уничтожили из ПТРК три огневые точки оккупантов возле Докучаевска. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх