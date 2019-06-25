 "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, по словам местных жителей противостояние уже доходит до перестрелок, в результате которых один из местных был ранен в ногу и в плечо.
"Все имущество - автомобили, лодки, моторы, спальные мешки - изымается безвозвратно. Ружья охотников портят, продукты смешивают с землей. Особенно непокорных бунтарей держат в тюрьме по четыре дня. "Послушных" отпускают через пару суток, оставляя в тайге за сотни километров от дома с горстью сырой крупы. Преследование одного из эвенков закончилось огнестрельным ранением парня в ногу, вторая пуля поцарапала плечо. Пострадавшему чудом удалось уйти от погони. Выйти, вернее, выползти из тайги, он сумел только через 10 дней", рассказывают жители поселка.
90 процентов населения Россошино - эвенки, несколько бурятских и русских семей.
"Сотрудники ЗГРП (ред.- дочернее предприятее "Ростех") скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием и при этом говорят: "Вы, узкоглазики, здесь больше обитать не будете", - говорится в видеообращении местных жителей.
тюрсєм'я народов!
Ну може й на краще: якщо Раскі Фєдараскі відноситься так недбало до своїх громадян, то Китай скоро бодбає про них краще.
У них граждане их страны не славянского происхождения считаются в Москве "а чего вы к нам приехали".
Нормальный человек сразу обратит внимание что здесь что то не то.
Вроде все эти национальные автономии в раше это часть раши.
На самом же деле просто колонии и естественно что население этих колоний дискриминируется.
Например те же буряты или чеченцы использоваличь кремлем как мясо в войне на Донбассе,а у себя дома они третий сорт " узкоглвзые" и "черножопые".
"Особое значение нефрит с древних времён приобрёл в культуре Китая, являясь по сути его "национальным камнем"(с). Видимо налажен экспорт в Китай, раз до такого дошло, что местных гоняют от месторождения.
А к ***** смысл обращаться? Не понимаю
Не представляю подобного сценария в Украине.
Ты ж, блин, охотник. Имеешь оружие. Как у тебя возможно что-то отобрать?
********...