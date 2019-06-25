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 Общество, За рубежом
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Все про:обращение (243) Путин (24850) Россия (73133) Бурятия (20)

 "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех". ВИДЕО

Жители поселка Россошино в Бурятии записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жалуются на притеснения со стороны сотрудников госкорпорации "Ростех", занимающейся добычей нефрита вблизи их поселка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, по словам местных жителей противостояние уже доходит до перестрелок, в результате которых один из местных был ранен в ногу и в плечо.

"Все имущество - автомобили, лодки, моторы, спальные мешки - изымается безвозвратно. Ружья охотников портят, продукты смешивают с землей. Особенно непокорных бунтарей держат в тюрьме по четыре дня. "Послушных" отпускают через пару суток, оставляя в тайге за сотни километров от дома с горстью сырой крупы. Преследование одного из эвенков закончилось огнестрельным ранением парня в ногу, вторая пуля поцарапала плечо. Пострадавшему чудом удалось уйти от погони. Выйти, вернее, выползти из тайги, он сумел только через 10 дней", рассказывают жители поселка.

90 процентов населения Россошино - эвенки, несколько бурятских и русских семей.

"Сотрудники ЗГРП (ред.- дочернее предприятее "Ростех") скрывают лица под черными масками, тыкают в лицо оружием и при этом говорят: "Вы, узкоглазики, здесь больше обитать не будете", - говорится в видеообращении местных жителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ох, оживились мальчики!": Бурятских полицейских с 23 февраля поздравляла стриптизерша. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3134053
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего нового. Кацапы истребляют коренные народы Сибири.
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Эта новость в плане ознакомления зябликов с нравами на их старой новой родине? "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы узкоглазики здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех" - Цензор.НЕТ 9205
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Молодец. Про Зе надо вставить в каждую новость, а иначе низачьот.
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"Белых" хозяев проблемы аборигенов не ип-т "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы узкоглазики здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех" - Цензор.НЕТ 3340. Для Кремля вы ничто и звать вас никак
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Ничего нового. Кацапы истребляют коренные народы Сибири.
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Руськие небось оправдываясь, за глаза шёпотом, приводят аргумент, что берут пример с высокоразвитых европейцев, истреблявшие когда-то коренные народы Америки.
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А еще они в этих омеригах негров линчуют.
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И кому надумали жаловаться эти "узкоглазики" "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 3957.Тому кто их истребляет "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 6147.*********
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вы, бурят?...как я рад - так говаривал покойный бурятский депутат кобзон, зашкваренному до полусмерти под макеевкой танкисту..
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Китайцев, активно заселяющих Сибирь, трогать стремно, а вот своих сколько хочешь. Один фиг похожи ж. "Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы узкоглазики здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех" - Цензор.НЕТ 3580
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Забырайте у нас Зебила)))Он все устроит!Он всех их сделает!
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до 2014 года не знала, что дебильность заразна и передается воздушно-капельным путем и через телевизор....
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Индейцы уже разучились пользоваться ружьями по назначению - вот и хлебают рабской ложкой
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Ну да, везде свои индейцы. Но в в стране рабов - индейцы рабы
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Пукин поможет своим рабам. Это усьо проделки плохих бояр, а сцарь хороший.
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Не, не рассмотрит. На коленях челобитную надо было подавать.
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Зате ж були припхались за тисячі кілометрів спасать Думбас від бандер.
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Нацистичненько так Х..ло ставиться до своїх громадян.
Ну може й на краще: якщо Раскі Фєдараскі відноситься так недбало до своїх громадян, то Китай скоро бодбає про них краще.
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А Вы только заметили?
У них граждане их страны не славянского происхождения считаются в Москве "а чего вы к нам приехали".
Нормальный человек сразу обратит внимание что здесь что то не то.
Вроде все эти национальные автономии в раше это часть раши.
На самом же деле просто колонии и естественно что население этих колоний дискриминируется.
Например те же буряты или чеченцы использоваличь кремлем как мясо в войне на Донбассе,а у себя дома они третий сорт " узкоглвзые" и "черножопые".
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😂😂😂😂 Мокшей опускают даже в болотах им нет места
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Когда украинцев убивали, нормально так было? Твари узкоплёночные!
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позови меняяяяя на закате дняяяяяяя!!!!! "Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 7028
"Мисливські будиночки спалили і кажуть:"Ви, "узкоглазики", тут більше не житимете", - мешканці тайгового селища скаржаться Путіну на співробітників держкорпорації "Ростех" - Цензор.НЕТ 8664
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Таки да. Одни узкоглазые должны освободить место для других узкоглазых. Нефрит в Бурятии должны добывать китайцы, а не кацапы.
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не кацапы пусть добывают, китайцы будут показывать где копать.
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це вам ***** не шохтьором по теріконам бамбазу плигати
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ну, конечно, буряты должны гореть в танках за "вяличие ымперии" (и поделом, за покорность и раболепие), которая захватила их коренные земли, превратив в РАБОВ (им теперь ничего не принадлежит, то собственность москальских БОЯР, а не холопов)!
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Нефрит - поделочный камень для изготовления ювелирных и художественных изделий.
"Особое значение нефрит с древних времён приобрёл в культуре Китая, являясь по сути его "национальным камнем"(с). Видимо налажен экспорт в Китай, раз до такого дошло, что местных гоняют от месторождения.
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Не тому письма пишут. Си Дзиньпину надо. Еще пару лет и за незнание китайского там кацапов ******* будут. Так, что за узкоглазых ответят.
А к ***** смысл обращаться? Не понимаю
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это что получается? один рузькие луди ущемляют других рузьких лудий?
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Що за неподобство? Чому не на колінах?!
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Эвенки как орусачились, так тоже стали рабами.
Не представляю подобного сценария в Украине.
Ты ж, блин, охотник. Имеешь оружие. Как у тебя возможно что-то отобрать?
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А шо так? Свои защитники в Украине сгорели однако! Абсольтно не интересно, что с этими делает их вошьдь.
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Надо откопать топор войны и начать снимать скальпы с бледнолицых. А они пишут жалобы вождю бледнолицых.
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************ бурятов писдят узкие в их-же улусах,наши Воины жгут их, ********* на украинской земле...
********...
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****-бурят,сколько из этой дяревни выехало на Бамбас трактористов?
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Мають зброю а захиститися не можуть, раби які нікому не потрібні
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Охотничьи домики сожгли и говорят: "Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете", - жители таежного поселка жалуются Путину на сотрудников госкорпорации "Ростех". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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