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 Политика Украины, За рубежом
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 Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Страсбурге украинцы и друзья Украины проводят манифестацию, протестуя против безусловного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Акция проходит после принятия этой ночью ПАСЕ резолюции, которая отменяет санкционный механизм и вводит исключительную процедуру, которая позволит уже сегодня российской делегации появиться на летней сессии Ассамблеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники манифестации держат украинскую и грузинскую национальные символики. Поддержали акцию также представители армянской общины Страсбурга.

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На плакатах напоминается об агрессии России против Украины и Грузии и ее последствия для Европы.

Активисты обращаются к европейским политикам, делегатам ПАСЕ, в частности, "сохранить Совет Европы", который разрушается вследствие безусловных уступок России.

Участники акции также напоминают об украинских политических заключенных и военнопленных, которых противоправно удерживает российский режим.

Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 01
Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 02
Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 03
Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 04
Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 05
Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 06
Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 07
Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею 08

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/v3134052
 
   
 Топ комментарии
 
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
45 мин. ·

Европейцы в ПАСЕ такие сели и прикинули: украинцы жалуются, что их притесняет северный сосед, что рф оккупировала часть территории, российские войска убивают украинских солдат, кремль насаждает «русский мир» и т.д. Но вместе с тем кум путина все 5 лет беспрепятственно наращивал в Украине свой бизнес по продаже российских нефтепродуктов, купил уже три центральных ТВ-канала, занимается там антиевропейской пропагандой, призывает подумать над правильностью выбора Украиной западного пути развития и никто в Украине особо не протестует из-за этого, все, кто в 2014 году водил хороводы с «георгиевскими» ленточками и остался в Украине - на воле(кроме одного), за расстрел Майдана никто не осужден... Так может украинцы говорят одно, а на деле - совсем иначе? Может Украине не грозит «русский мир». «Точно! По всем признакам - так и есть!», - подумали они...
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Ага,то-то я смотрю ,что Израиль разбомбили и уничтожили санкциями Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею - Цензор.НЕТ 8291умнее надо быть ,умнее ..
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И грузинскую.
Правильно.
На оккупацию Грузии рашей европка даже озабоченности не выразила.
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Ага,то-то я смотрю ,что Израиль разбомбили и уничтожили санкциями Wake up, Europe! - активісти пікетують ПАРЄ з вимогою не допустити повернення Росії в Асамблею - Цензор.НЕТ 8291умнее надо быть ,умнее ..
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
45 мин. ·

Европейцы в ПАСЕ такие сели и прикинули: украинцы жалуются, что их притесняет северный сосед, что рф оккупировала часть территории, российские войска убивают украинских солдат, кремль насаждает «русский мир» и т.д. Но вместе с тем кум путина все 5 лет беспрепятственно наращивал в Украине свой бизнес по продаже российских нефтепродуктов, купил уже три центральных ТВ-канала, занимается там антиевропейской пропагандой, призывает подумать над правильностью выбора Украиной западного пути развития и никто в Украине особо не протестует из-за этого, все, кто в 2014 году водил хороводы с «георгиевскими» ленточками и остался в Украине - на воле(кроме одного), за расстрел Майдана никто не осужден... Так может украинцы говорят одно, а на деле - совсем иначе? Может Украине не грозит «русский мир». «Точно! По всем признакам - так и есть!», - подумали они...
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Ну що, маємо новий пакт «молотова рібентропа»?
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Потужньо. А де обуренi єврогромадяни? З нами ж "весь свiт". Чи "анаконда" вже здохла в тiнi паралiзованого "плана Маршала"?

P.S. Перечитайте казку про солом'яного бичка. Саме ним Україна i є для Європи. Завдання зловити російського ведмедя виконана. Стан солом'яного бичка та його доля вже нiкого не хвилює.
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Против "запаха БАБЛа" не могут устоять ни БАРЫГИ, ни МЕЩАНЕ (ибо беспринципны по сути и никогда отродясь не были СВОБОДНЫМИ ГРАЖДАНАМИ)!
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Расходитесь Всё уже до жопы Решение не евродепутаты принимали А меркель с макроном
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Паскудное событие по своей сути это самое возвращение козломордии в эуропу. А с другой стороны, это пасе - нечто, напоминающее евробачення. Кто-то смотрит эту пустышку? Кто-то может вспомнить, как оно влияет на европейскую жизнь? Единственное воспоминание - до блевотного отвратительная израильская жируха с заплывшими глазенками... Эти паре'вские эксерсизы рассматриваю только как индикаторы, а именно: ни Геля, ни Макрошка нам не друзья. Они отстояли интересы **********. Нидерландам навалить кучу на убиенных детей и остальных. Важнее не раздразить *****. ЕС? Ценности??? Неприкрытая проституция и подмена понятий. Это как гепа в Харькове - богоизбранный наперсточник. А поддень раненную жопу, начнет волать про вечно гонимую муйню, голый кост, политические преследования и пр...стало быть, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Грузии эуропа не то что не помогла, она даже не отреагировала. Но Грузия поднялась. Лишилась 20% территории, но поднялась, как Финляндия без Карелии (которую финны считают своей, временно аннексированной паРашкой. Ну шо, будем подниматься. Вот только Пороха, с моей т.з., невовремя сместили, назначив руководить страной в трудный час экзальтированного пианиста хером по роялю...кстати, украинская делегация не получила никакой поддержки со стороны клоуна. Ну как же, он свою чашу сполна испил, съездив к макрошке и геле...шо он, дурак за так на бис выходить...короче говоря, выражаю озабоченность...
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Гітлера задобрювали теж--Єропа забула
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Маловато щось цих "ахтивістів" найняли.
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поздно пташечки запели европейские какбы кошки вас не сьели
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Цель возврата в ПАСЕ России, не несколько расейских клоунов которые смогут ездить в Страсбург! И там пиариться! Цель 250 млрд долл США торгового оборота с РФ! Которого не хватает ЕС! И срали они на 13000 убитых украинцев , 8% ЗАХВАЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ!!!
И ущерб Украине под триллион грн!
Сегодня Словакия перекрыла нефтепровод Дружба из-за превышения в десятки раз опять хлоридов в нефти! Опять!!! И причина не какие-то расийские фирмы!!! А причина в том что Запад не продает оборудование для нефтедобычи России из-за санкций!!! И россия работает на выработавшихся пластах!!!! ЭТО СУПЕР!!! Это экспорт №1!!! Вот за это сейчас пойдет реальная борьба!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныWake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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