 Wake up, Europe! - активисты пикетируют ПАСЕ с требованием не допустить возвращения России в Ассамблею. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция проходит после принятия этой ночью ПАСЕ резолюции, которая отменяет санкционный механизм и вводит исключительную процедуру, которая позволит уже сегодня российской делегации появиться на летней сессии Ассамблеи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.Участники манифестации держат украинскую и грузинскую национальные символики. Поддержали акцию также представители армянской общины Страсбурга.
На плакатах напоминается об агрессии России против Украины и Грузии и ее последствия для Европы.
Активисты обращаются к европейским политикам, делегатам ПАСЕ, в частности, "сохранить Совет Европы", который разрушается вследствие безусловных уступок России.
Участники акции также напоминают об украинских политических заключенных и военнопленных, которых противоправно удерживает российский режим.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
После голосования украинская делегация допустила приостановление своего членства в ПАСЕ.
Правильно.
На оккупацию Грузии рашей европка даже озабоченности не выразила.
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Европейцы в ПАСЕ такие сели и прикинули: украинцы жалуются, что их притесняет северный сосед, что рф оккупировала часть территории, российские войска убивают украинских солдат, кремль насаждает «русский мир» и т.д. Но вместе с тем кум путина все 5 лет беспрепятственно наращивал в Украине свой бизнес по продаже российских нефтепродуктов, купил уже три центральных ТВ-канала, занимается там антиевропейской пропагандой, призывает подумать над правильностью выбора Украиной западного пути развития и никто в Украине особо не протестует из-за этого, все, кто в 2014 году водил хороводы с «георгиевскими» ленточками и остался в Украине - на воле(кроме одного), за расстрел Майдана никто не осужден... Так может украинцы говорят одно, а на деле - совсем иначе? Может Украине не грозит «русский мир». «Точно! По всем признакам - так и есть!», - подумали они...
P.S. Перечитайте казку про солом'яного бичка. Саме ним Україна i є для Європи. Завдання зловити російського ведмедя виконана. Стан солом'яного бичка та його доля вже нiкого не хвилює.
И ущерб Украине под триллион грн!
Сегодня Словакия перекрыла нефтепровод Дружба из-за превышения в десятки раз опять хлоридов в нефти! Опять!!! И причина не какие-то расийские фирмы!!! А причина в том что Запад не продает оборудование для нефтедобычи России из-за санкций!!! И россия работает на выработавшихся пластах!!!! ЭТО СУПЕР!!! Это экспорт №1!!! Вот за это сейчас пойдет реальная борьба!!!