EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1283  8
Все про:боеприпасы (1240) взрыв (4282) Казахстан (399)

 Картина, конечно, ужасная: город словно вымер, - в Казахстане сообщили о двух погибших и 59 пострадавших в результате взрывов на военном арсенале. ВИДЕО

Власти Казахстана сообщили во вторник, 25 июня, о втором погибшем при взрывах боеприпасов в городе Арысь в Туркестанской области. Ранее сообщалось, что погиб мужчина.

МВД в распространенном 25 июня пресс-релизе сообщает, что два человека погибли в результате ЧС. Официальные СМИ приводят слова премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, который сказал, что погибли гражданский и военный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азаттык.

В понедельник, 24 июня, вскоре после появления первых сообщений о взрывах боеприпасов министерство обороны заявило, что жертв и пострадавших нет. Вечером власти объявили о первом погибшем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Военный арсенал горит в Казахстане: из-за мощных взрывов эвакуируют близлежащий город. ВИДЕО

По сведениям врачей, за медицинской помощью обратились десятки людей, включая пятерых детей. 25 человек, в том числе пятеро детей, были доставлены в больницу города Шымкента. Трое в тяжелом состоянии помещены в реанимацию. ​Кроме того, за медицинской помощью в Отрарскую районную больницу обратились не менее 34 пострадавших из-за взрывов.

Накануне вечером в районе происшествия в Арыси побывали президент страны Касым-Жомарт Токаев и министр обороны Нурлан Ермекбаев.

Местные власти в понедельник днем объявили чрезвычайную ситуацию в регионе и сообщили о начавшейся эвакуации людей из города с населением около 43 тысяч человек. Власти предупредили, что ситуация в Арыси остается опасной, поскольку взрывы продолжаются и могут происходить еще несколько дней.

"В настоящее время в виду разлета, взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на самих складах войсковой части. Поэтому из города были эвакуированы фактически около 41 тысячи граждан, 39 тысяч выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы (военными и полицейскими. – Ред.). В городе работает 23 пожарных расчета, были локализованы пожары в 19 жилых домах, 9 хозпойстройках, а также 14 природных возгораний - это в степи загорелась трава", - заявил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, пишет nur.kz.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Цех по производству авиабомб взорвался в российском Дзержинске. ВИДЕО

Вместе с тем, зрыв в Арыси стали причиной потери взрослых и детей – родственники теряли друг друга из-за срочной эвакуации из города. В соцсетях появлялось много объявлений о пропаже. В настоящий момент в центрах для эвакуированных прибывают 3860 человек, из которых 914 детей до 18 лет. 1149 детей воссоединились с родителями. По информации на утро 25 июня, 15 детей по-прежнему находятся в центре для эвакуированных, их родители разыскиваются.

По словам очевидцев, город Арысь оцеплен: "На границе очень много отчаянных мужчин, у многих оставались жены и дети в городе, практически всех уже давно эвакуировали, но, так как нет списков, многие пытаются попасть в город, чтобы убедиться, что их родных не оставили". Интернета и мобильной связи, а также электричества в городе нет.

Как пишут очевидцы, взрывов в городе нет, остались лишь догорающие очаги возгорания: "Картина, конечно, ужасная... Город словно вымер".

Картина, конечно, ужасная: город словно вымер, - в Казахстане сообщили о двух погибших и 59 пострадавших в результате взрывов на военном арсенале 01
Картина, конечно, ужасная: город словно вымер, - в Казахстане сообщили о двух погибших и 59 пострадавших в результате взрывов на военном арсенале 02

Источник: https://censor.net.ua/v3134039
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и это только начало...уже сменены губернаторы областей на границе с казахстаном, начались русские учения на юго-восточном направлении...нужно защитить русский мир казахстана от латинизации
 показать весь комментарий
 
 
"Случайность? Или "духовноскрепные" начали подготовку к следующей "русской весне"? У нас тоже всё с Лозовой и Новобогдановки, начиналось...
В Казахстане, ведь, в "казахобндеровщине" зашли ещё дальше Украины - практически, запрет на употребление русского языка, в публичной сфере, через пару лет - переход на латинский алфавит... (Думаю, и сдача экзаменов, по казахскому языку, при назначении на госдолжности - "не за горами").
 показать весь комментарий
 
 
І є своя «навароссія» - Північний Казахстан...
 показать весь комментарий
 
Цікаво, а по казахським каналам ЗМІ, вже пішла хвиля: «Марадєр Назарбаєв підірвав військовий склад !!!!»?
 показать весь комментарий
 
 
по-казахским меркам от этого арыса и байконур недалеко....и, чтобы подобная диверсия не произошла на космодроме, пора совершить рейд и взятьего под охрану до тех пор, пока не заработает в полную мощь космодром восточный...
 показать весь комментарий
 
Космодром востоньій, пойдет на металлолом в Китай.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомКартина, конечно, ужасная: город словно вымер, - в Казахстане сообщили о двух погибших и 59 пострадавших в результате взрывов на военном арсенале. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх