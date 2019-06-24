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Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правящая партия Грузии согласилась пойти на уступки участникам протестов и изменить систему выборов в парламент, но протестующие требуют выполнения всех требований.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik-Georgia, у парламента Грузии продолжаются протесты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десять грузинских полицейских отстранили от работы за участие в разгоне акции протеста в Тбилиси

"Часть требований уже выполнена, однако не выполнили главное - отставку министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения задержанных на акции. Поэтому акция продолжится до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены",- заявляют участники акции.

В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент 01
В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент 02
В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент 03

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Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

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Источник: https://censor.net.ua/v3133999
 
 
 Топ комментарии
 
Ты за Грузию не волнуйся,там зарплата выше ,чем в Украине и люди гонят пророссийских политиков,а на щелкают хлебалом,когда кум путина телеканалы скупают
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Бідна Грузія. Вона довго не протягне.
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Ты за Грузию не волнуйся,там зарплата выше ,чем в Украине и люди гонят пророссийских политиков,а на щелкают хлебалом,когда кум путина телеканалы скупают
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Эту зарплату обеспечивали не русские туристы?
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Туризм в Грузии - это 7-8% экономики страны.
Ну, не тянет формулировка, что "зарплату обеспечивали русские туристы"...
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Ты про свою мокшанию волнуйся, ольгинський заробитчанин.
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Посадовили кацапа в крісло спікера і надали право вести засідання
Там потрібно всю владу міняти... така ганьба..
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А президент Грузии Соломия похожа по возрасту на Юльку. Видно РФ на этих двух женщин ставку делала и по одной схеме тянула их . И тоже - лицо такое располагающее . А суть проруцкая
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Перефразирую. Посадили клоуна в президенты (шутившего про майдановцев и называвшего Украину - проституткой), который подвластен Бене и дали право управлять страной. Тут нужно власть менять.... Такой позор.
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МЕНЯТЬ??? ТЫ ШО??? СТРАНА В ОПАСНОСТИ, ПУТИН НАПАДЕ!
ДУМАЮ, ТАМ ТОЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ЖЕ СОЕВЫЕ КАК ТЫ
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это будет у нас уже этой осенью.
Народ потребует ответа за наказание мыролюбных реформистов и свиней. За попытки новых мыролюбных вывертов.
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Тебе сейчас скажут , шо ты кремлевский агент ... аха
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Я скрытый удмуртъ???

Та не смішіть моі капці.
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А казали там поліція як у Америці. Американці вже давно б задавили))
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ты путаешся в показаниях. ты путаеш грузинскую полицию с твоей мордовской охранкой.
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У 2008 році, в серпні, ***** поїхав до Китаю на Олімпіаду, Архазія відірвалась від Грузії, з кров'ю.
У 2014 - Сочі - Лугандонія в Україні.
2019 - Minsk. ***** туди не поъхав ще? Чи таки це ж не Олімпіада.

До речі, Гітлер розпочав війну теж з Олімпіади. "Совпадение? Не думаю"!
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Зеленский пускай на примере Грузии сепарскорашисткую нечисть с Украины гонит.
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Наивный - "В Николаеве партии Зеленского и Медведчука зарегистрированы по одному адресу. Офисы фракций расположены на проспекте Центральном, 67 в офисе № 424."
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Я слышал за это, думаю что это обычный фейк. По этому адресу наверняка что то совсем другое находится.
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а вот завтра и попрошу родственников прогуляться по данному адресочку. а потом отзвониться. Николаев, слава Богу не в Крыму и не на расеи, маскироваться не надо У Грузії тривають протести, хоча влада пообіцяла змінити систему виборів до парламенту - Цензор.НЕТ 1946

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Грузины МОЛОДЦЫ!!! А у нас Новинский. Бойко, Медвечук, Рабинович и пр. идут в парламент.
Завтра в ВР приедут Жирик и Затулин и будут рассказывать что украинцы это раисяне, Киев - руцький город, Юго-восток Украины это недоросия, И вообще Украину придумал Запад

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А потом вы протрезвеете, и всё окрасит себя не такими печальными красками.
ПС. Не надо фотки пуйла (не карикатурные) постить....
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Что мне делать не вам решать. это первое. А второе, для особо одаренных. Когда для вас гугл Планета Х, вам картинка не поможет. Фишка в том чтобы по фото найти соответствующее высказывание *****. Ist verständlich ?
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Оно то второстепенно---но как дешево! Но грузины сразу просекли затею. Вдумайтесь---там собрались по части православной, церковной поговорить, так чмо кацапское что уселось в кресло спикера член КПРФ! Комуняшка----лицемерие высшего уровня! Жаль что новинского грузины недосмотрели. Сами мы не можем подсрачников надавать---а попроси грузинов---та там бы до моря пинали! Сбежал тварёныш---чуйка сильная.
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Короче, действующая власть на...уй идти не собирается. Как всё знакомо.
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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