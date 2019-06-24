 В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik-Georgia, у парламента Грузии продолжаются протесты.

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"Часть требований уже выполнена, однако не выполнили главное - отставку министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения задержанных на акции. Поэтому акция продолжится до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены",- заявляют участники акции.







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Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

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