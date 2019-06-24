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Все про:СБУ (13541) ФСБ (1357) наемники РФ (861)

 Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил задержали в Донецкой области наемника террористической организации "ДНР".

Оперативники спецслужбы установили, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. До мая 2019 года злоумышленник находился в одном из артиллерийских подразделений террористов.

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Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях артиллерийских обстрелов террористами жилых кварталов Донецка с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения для освещения в российских СМИ якобы провокаций со стороны ВС Украины. Также он рассказал о переправке на территорию временно оккупированного Донецка российского оружия и оборудования, в частности мобильной переносной станции спутниковой связи "Аурига" (новейшая разработка ВПК РФ, принята на вооружение РФ в 2014 году).

Кроме этого, задержанный сообщил об активизации работы ФСБ в среде наемников для недопущения их перехода на украинскую сторону.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/v3133997
 
 
 Топ комментарии
 
зіпсувати єврошлюхам свято злуки з росєйкою ?
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Это потому что он - тупой мудак, и - очень похоже - предатель.
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_Какой ещё "террорист"? Какие ещё "террористы"?! Ты на солнце перегрелся? Это оккупанты. Оккупанты, кретин! И их местные наёмники - коллаборанты.
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зіпсувати єврошлюхам свято злуки з росєйкою ?
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_Какой ещё "террорист"? Какие ещё "террористы"?! Ты на солнце перегрелся? Это оккупанты. Оккупанты, кретин! И их местные наёмники - коллаборанты.
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А Зеля говорит, что это "повстанцы". Нельзя огорчать Зелю.
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Это потому что он - тупой мудак, и - очень похоже - предатель.
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Для предателя он слишком тупой мудак. Затриманий терорист "ДНР" повідомив, що ФСБ активізувала роботу з недопущення переходу найманців на українську сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 6495
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Такой и нужен озвучивать чужие тексты.
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А хто це зеля, твій якийсь родич чи знайомий?
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Судячи з твоєї реакції він якраз твій родич. Причому найближчий.
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Ну, тепер, дяка Зе, можна і переходити....
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от Опоблока (зЕ) пойдет по можоритарке в скорости
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фсб через этого посредника готовит к тому, что там много желающих перейти и нужно говиться к массовой амнистии этих "повстанцев"...
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переход наемников на украинскую сторону Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 1561 ? Че за бред? Наемники служат за бабки! Их что ВСУ вербует Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 2243 ? Похоже в СБУ запор мыслей Задержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ - Цензор.НЕТ 1935
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все правильно фсб робить- нашо вони тут треба. хай до них в рашку їдуть або в Сірію на фарш
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияЗадержанный террорист "ДНР" сообщил, что ФСБ активизировала работу по недопущению перехода наемников на украинскую сторону, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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