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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3577) Порошенко (17612)

 МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко. ВИДЕО

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призывает украинский МИД инициировать изменение официального названия Грузии на Сакартвело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в фейсбуке.

"Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию. Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты", - отметил политик в опубликованном ролике.

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Порошенко добавил, что Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева - потому что мы Кyiv, а не Kiev.

"По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!" - сказал пятый президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3133941
 
   
 Топ комментарии
 
Когда же тебя мразь барыжную посадят.
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Грузины, храни вас Бог от таких потужных реформаторов как этот.
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Дебильное! Мосий Шило-герой повести Н.В.Гоголя-Яновского ,,Тарас Бульба,, Прочитай,может поумнеешь!
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Ты чего такой борзый,и в жизни наверное такой?
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а у меня предложение переименовать Москву в Московиябад
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Вернуть ей первоначальное название - Кучково.
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OSTERREICH- название Австрии . И немцы так ее называют
ТРОЛИ НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ , если дурные кацапы придумали КОГДАТО свои названия , жто не значит , что страны так называют в мире .
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Шо , серьезно? Беня Украину разворует . Зато Зебилы продолжают биться лбами в экстазе 😀😀😀
Здесь без экстрасенсов явно не обошлось
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логично, дура - у них один язык - немецкий
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Кацап читай внимательно : ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША . ( это твой маршрут)
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Сонечка, ну уж не знаю, как и донести, но попробую: не все люди, имеющие отличное от Вас мнение, кацапы. Могут быть армяне или таджики, например. ))
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Да, ошибся я, Мосий, как и Вы с last quotes. Но моя ошибка грубее.
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Я вам таки удивляюсь , как говорят в Одессе. Вы не гражданин Украины. Вы вообще гражданин неизвестно чего. Даже неясно где ВАС пускают голосовать
НО ВЫ УПОРНО ВМЕШИВАЕТЕСЬ В НАШУ ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ НА ЦЕНЗОРЕ.
А не проще ли вам занятся той страной, откуда ВЫ рванули?
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Да не "рвал" я ниоткедова, Соня. Надо успокоиться: сеть, она всемирная, панимашь! )) К тому ж уже писал я: нет никаких гарантий, что Вы с Украины, кроме слов Ваших письменных.
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язык бывает свинной, телячий и русский, а у німців та австрійців німецька мова.
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Немецкий и австрийский отличаются. Живу тут и знаю жто хорошо
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австрийского не существует.. это главное отличие МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1442
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Видимо, дама имела в виду австрийский диалект немецкого (классического). Это действительно так.
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Блин, сандали купи . Потом умничай ( те)
Я здесь живу. Австрийский отличается от немецкого . Если вы учили немецкий, то многое в Австрии не поймете
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Рупор порошенко на прямій кишці ганапольський позавчора,витріщивши свої беньки з ненавистю та люттю волав на грузинів за протести проти росіян,"Ви тепер гівно будете жерти".Ну вилитий діма кісільов і так патріотічно як для проукраїнського нібито рупора петра
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Виходить, що Говнопольський здав Петра, як агента Лоліту... абіда за кацапів перемогла конспірацію...
P.S. Пам'ятаю, як він з мацкви гнав на наш Майдан, с*ка...
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Що ти несеш,розумововідстале? У якому контексті це було сказане?Вивчи правопис прямої мови,ракло зебобікове!
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зебіл=брехун. Це вже - правило арифметики.
РS: Що саме говорив Ганапольський по-сутті, квінтенсенція - отут: https://spektrnews.in.ua/news/neskol-ko-slov-o-gruzii---matvey-ganapol-skiy/81616
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Давайте для початку власну назву країни змінимо на "Київська Русь-Україна".
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ні! Русь це маніпулятивна назва. Ми маємо знищити історичне минуле РФ раз і назавжди. Якщо просто Русь, то вони почнуть писати про древню, велику, північну і т.п.
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нє! Любі епітєти: мала, велика, біла, красна, карпацька, закарпацька, прикарпацька - применшують і звужують назву. РУСЬ і крапка! І чо нам оглядатися на кацапів? Шо, навколо москви вращайєця всесвіт???
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Нам не оглядатись потрібно, а її знищити. Це буде гарний крок у цьому напрямку.
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а нація - руси, русичі. Мова теж без епітетів, бо тільки одна-єдина рідна. Україна - друга назва, ніжна, рідна - тому ненька.
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прикметники-визначення тільки для інших мов: англійська мова, польська мова, кацапська... йєзик
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Може он имел в виду не Сакартвело а измененной по новому правописанию фамилю - Саакашвилко?
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а при кориті не мав часу на пустяки - тра нажиратись
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после такого позорного проигрыша мозги покинули пецю
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Зэбільний шабаш на гілці ))) Вони реагують на Порошенка, як зграя дворняг: прояви натури, ніде правди діти... такі собі моськовські моськи )))
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"Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!"
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моськи це твої другани з партїї (зграї) песиків
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а хто цей сумний клован - діабетик на відео ? МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2759
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МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко.

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Вызовите психиатра для порошенко!!! у него крыша совсем поехала!!!








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порохофил, говоришь: кто против Потроха - тот ахент кремльб..
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Кто голосовал за клоуна во время войны - тот или идиот или агент Кремля.
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Коли навчишся писати без помилок ,злидню?
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ну должен же Климкин хоть какую-то деятельность изображать
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Грузины теперь просто обязаны инициировать вернуть пэте фамилию вальцам.
пэтька полностью невменяемый стал
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Господи, неужели у нас нет высококлассных специалистов, чтобы вывести этого субъекта из состояния президента? Кому нужны его советы? Кому он нужен?
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дело в том, что оне перед окончанием своей каденции столько яда насыпали, что есть риск отравить всю нацию. Уже даже на Цензоре люди, которые раньше симпатизировали друг другу, собачатся.
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Ну, чому ж?У нас є гарні спеціалісти з цьго питання.А ось таких,щоб привели одну особину у стан президента,схоже немає.
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Причем, вывести вместе с его кумом-оборотнем! Они, как клещи-кровопийцы на теле Украины.
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кому он мешает?какие то вы нервные. задайтесь лучше вопросом когда уже "высококлассные специалисты" введут зеленого субьекта в состояние президента.
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Он уже президент, без согласования лично с вами.
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"Попри те, що самі грузини називають свою країну Сакартвело (груз. საქართველო «країна картвелів»), у більшості мов закріпилась латинська назва Georgia (Георгія).
Грузинська назва походить від основного центрального грузинського регіону Картлі тобто Іберія з класичних і візантійських джерел, навколо якого була сформована раннього середньовіччя культурна й політична єдність грузин." Вікіпедія
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эта падла не хочет по Харьковскому проспекту жюкова высказаться. Вообще дураком стал от страха, скотина бухая
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а что грузины хотят переименовать себя? впервые слышу
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А нічо, що грузини завжди називали свою країну Сакартвело?
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А хто це рохкає?Порося прокинулось після п"ятирічної спячки?Їди їш плов,пенсіонер))
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ТАК ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ СОВСЕМ СКОРО, ВОТ ОН и ПИАРИТЬСЯ

И еСЛИ НЕ ПИАРИЛСЯ ТО УЖЕ и ЗАБЫЛИ КТО ТАКОЙ ПАРАШЕНКО

А ШО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ и ОБСЛУЖИВАЛ ОЛИГАРХОВ ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИМ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА.
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Так а шо, Зе корупцию уже поборол? Олигархов тоже?
Наверное это он с олигархами встречался, чтоб узнать, как с ними лучше боротьсян надо ))
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Кацапе дурнуватий! У нас не Їша,а Їжа,зрозуміло,теля дурнувате?
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московії тра вернути правильну назву - тартарія, або московська хведерація
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это дело не одного десятилетия, а то и столетия. Как называется столица Чжунхуа Жэньминь Гунхэго - Бэйцзин. А мы это знаем как Пекин. Японию японцы называют Ниппон. Германией называют Дойчлянд, в Украине Нiмеччина. Есть множество географических названий, которые устоялись и которые если и поменяют то со скрипом.
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А зачем менять устоявшиеся названия, которые стали частью тех или иных языков? Что немцев оскорбляет название Германия?
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Не кожен дядько може так проти себе налаштувати натовп.
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Как, оно еще не сидит?
Как унизительно читать советы от уголовника!
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а навіщо їх читати ..? це ж як спамова реклама - в ігнор і все ..))
а цей клован нехай вибалакається ... на останок МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 669
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Та й нам вже потрібно на законодавчому рівні відновити історичну справедливість, визнавши правонаступництво Русі та УНР, офіційно змінити назву на Україна-Русь, а рфію визнати Московією, яка до духовної
спадщини Русі і до елінської назви "Росія" не має жодного відношення
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Не нужно Украине хоть какие названия ассоциированные с имперцами ("русь"), а вот московию правильно было бы называть ТАРТАРИЕЙ (татртарской ордой) или МОРДОВИЕЙ! Украина должно отказать москалям в праве называться СТРАНОЙ, разорвать ВСЕ отношения (дипломатические и экономические в первую очередь), выйти СО ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКОРАЦИЙ-ОРГАНИЗАЦИЙ, где ее считают страной (ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЮНЕСКО, ВТО и т.п.) и считать МОРДОВИЮ-ТАРТАРИЮ БАНДИТСКИМ КРАЕМ, а всех ее жителей лицами без гражданства!
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Ну, на "русском" (вяликоимперском) это было бы глупо и некорректно, а вот на украинском "країна картвелів" вполне можно, еще бы и на латиницу перейти, так вообще было бы неплохо!
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Так, грузины, вы услышали?
Все зебилы одногласно против!
Так, что нахрен выделываться!
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У пети послевыборчий синдром , - не может смириться с новыми соцопросами , где-то около 5% доверия Украинцев - це межа ( це жах ) ... . Вся надежда на мажоритарщиков , но их нужно уговорить ( купить) ... . И это ещё одна больная тема для петра : патологически жадному человеку тяжело расставаться с деньгами ... . Думаю , что из-за этого такие сбои в сознании , а не из-за жары МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3406
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Петя тупой балабол..на кой фикус выдумывать велосипед? давайте тогда называть и Китай - чжунхуа женьмин гунгхэго и будет людям радость МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7677
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Новая кличка пэдрота?
сафсем в запой пошёл лолка!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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