 МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в фейсбуке."Мы, украинцы, не должны оставить в беде своих грузинских братьев. Конечно я призываю украинцев отдыхать в Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию. Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты", - отметил политик в опубликованном ролике.
Порошенко добавил, что Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева - потому что мы Кyiv, а не Kiev.
"По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело - значит поддержать Украину!" - сказал пятый президент Украины.
ТРОЛИ НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ , если дурные кацапы придумали КОГДАТО свои названия , жто не значит , что страны так называют в мире .
Здесь без экстрасенсов явно не обошлось
НО ВЫ УПОРНО ВМЕШИВАЕТЕСЬ В НАШУ ВНУТРЕННЮЮ ЖИЗНЬ НА ЦЕНЗОРЕ.
А не проще ли вам занятся той страной, откуда ВЫ рванули?
Я здесь живу. Австрийский отличается от немецкого . Если вы учили немецкий, то многое в Австрии не поймете
P.S. Пам'ятаю, як він з мацкви гнав на наш Майдан, с*ка...
РS: Що саме говорив Ганапольський по-сутті, квінтенсенція - отут: https://spektrnews.in.ua/news/neskol-ko-slov-o-gruzii---matvey-ganapol-skiy/81616
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Вызовите психиатра для порошенко!!! у него крыша совсем поехала!!!
пэтька полностью невменяемый стал
Грузинська назва походить від основного центрального грузинського регіону Картлі тобто Іберія з класичних і візантійських джерел, навколо якого була сформована раннього середньовіччя культурна й політична єдність грузин." Вікіпедія
И еСЛИ НЕ ПИАРИЛСЯ ТО УЖЕ и ЗАБЫЛИ КТО ТАКОЙ ПАРАШЕНКО
А ШО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВСЕ 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ ПОРОШЕНКО КРЫШЕВАЛ КОРРУПЦИЮ и ОБСЛУЖИВАЛ ОЛИГАРХОВ ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИМ ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ БИЗНЕСА.
Наверное это он с олигархами встречался, чтоб узнать, как с ними лучше боротьсян надо ))
Как унизительно читать советы от уголовника!
а цей клован нехай вибалакається ... на останок
спадщини Русі і до елінської назви "Росія" не має жодного відношення
Все зебилы одногласно против!
Так, что нахрен выделываться!
сафсем в запой пошёл лолка!