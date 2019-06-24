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 Террористы стягивают из Луганска к линии разграничения зенитно-ракетные комплексы, - "Донбасс.Реалии". ВИДЕО

Утром 24 июня из оккупированного Луганска в направлении линии разграничения выехали три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) "Стрела-10".

Об этом свидетельствует видео, которое получил проект "Радiо Свобода" "Донбас.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Колонна из трех ЗРК Стрела и машины с расчетами выехала из Луганска сегодня (24.06.2019) в сторону линии разграничения (на Кадиевку).

Вчера местные жители сообщали о другой колонне военной техники, направлявшейся в сторону линии разграничения. По их словам, колонна двигалась в направлении Кадиевки (Стаханова).

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 20 июня в своем отчете сообщила о четырех зенитно-ракетных установках "Стрела-10", зафиксированных с беспилотника на территории Луганской области, оккупированной российскими гибридными силами.

Эта и другая техника была расположена на расстоянии отвода, однако вне мест для хранения. Также СММ ОБСЕ сообщила о 30 установках "Град", которые находились ближе линии отвода.

Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" поражает цели на высоте до 3,9 километра.

Также на Цензор.НЕТ: Путин не собирается идти на какие-то перемирия, а будет добиваться признания Украиной оккупации Крыма и Донбасса, - Бутусов о внезапной "проверке боеготовности" армии РФ

В результате российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/v3133937
 
 
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наверно хотят начать всё с чистого листа
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Не успели ЕС и Малайзия забить хер на сбитый Россией Боинг рейса МН-17...
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наверно хотят начать всё с чистого листа
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ну как в ПАРЭ восстановят Пижерашку сразу "повстанцы" начнут строить нову Хохляндию... с таким то Презхиком штопаннм как клоун шоумен Путину сам Бог велит... а что вы хотели.. как ни говори а Пеця да был негодяем но он был и фактором ненависти и сдерживания для России тут надо было выбрать или эмоции или страна....а выбрали страну... вернее просрали....
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всегда остаётся шанс на нежданчик...
1917,1933,1941,1991 и тд и тп..
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ага 5 марта 1953 года Сралин помер..... или 21 января 1924 года Ленин померло 10 ноября 1982 года Брежнев помер.... так далее.... Путин уже готов... но дата не известна Терористи стягують з Луганська до лінії розмежування зенітно-ракетні комплекси, - "Донбас.Реалії" - Цензор.НЕТ 9835
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конечно,на нарасию жирненькие бюргеры восстановят - тем самым узаконив силовой подход к решению территориальных и политических вопросов,но !
тем самым будет заложена пилорама,на которой в своё время попилят и саму нарасейку - с чистой совестью..
так что хай вертают..
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Сегодня мы с вами, пользуясь открытыми источниками и вышедшей «Белой Книгой»-2018 попробуем проанализировать военную реформу Украины в прошедшем году. Куда мы движемся? Как быстро? Почему так, а не иначе? В этот раз без шуток про «борошна нашого народу» и минимумом громких слов - цифры максимально говорят о текущих делах и без художественных образов. Ссылка на документ. Каждый может проверить факты лично и оспорить выводы в статье, если посчитает нужным.
Учения Сухопутных войск - 29 бригадных учений, 182 батальонных. Личный состав максимально мотивируют проходить сколачивание и подготовку в составе батальонов, при помощи недавно введённых премий в 3000 грн по результатам работы на полигоне. Ещё и потому, что после деплоймента ехать не домой в отпуск, а на поля «Шри-Ланки», где неделями глотать пыль и умирать на жаре, нелегко - это нужно даже для того, чтобы сохранять мотивированный костяк. Высокий уровень подготовки, практически по 2 на батальон, и сколачивание почти каждой бригады, выдвигающейся на ротацию, - выше, чем в 2017 году. Даже при СССР с его бюджетами такого уровня боевой подготовки достигали только некоторые «придворные» дивизии и подразделения ГСВГ. В группе советских войск в Германии, например, за 1970 год проведено 216 батальонных учений, а это были войска высокой степени готовности, которые должны были противостоять НАТО, пока не закончится 45 суток мобилизации по стране. По-прежнему больше учений, чем у РФ в среднем по больнице, - уже несколько лет подряд.
Учения подразделений морской пехоты - запланированные два бригадных учения не провели, батальонных 21 при плане в 32. Причина на поверхности - на формирование 140-го отдельного разведывательного батальона и 35-й бригады отвлекались подразделения 36-й бригады в качестве «ядра». А так как морпехам нужно было помимо ротаций обустраивать ППД и привлекать в принципе небольшой наряд сил на формирование новых частей (в 2019 году планируется еще 2 бригады), то результат вполне логичный. Но подразделения береговой обороны и зенитная часть флота - жизненно необходимы для контроля побережья, поэтому организационные вопросы влияют на результаты учебного года.
Резерв - вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста - все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала - хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько лет назад.
Налёт авиации - армейская авиация 62 часа на человека, ВВС - 39 часов на человека. Рост на 10 часов у АА, несмотря на то, что достаточно много бортов передавалось, и обучались активно новые пилоты. А у ВВС как раз опустилось на эти же 10 часов, почти до уровня 2014 года. Значит, тенденция - это не экономия на фоне роста количества бортов. Выходит, у ВВС поддерживается минимальный уровень налёта, чтобы экономить ресурс самих планеров и двигателей в самолётах, самые молодые из которых - 1989 года. В общем, когда мы пишем, что Украину ждёт весьма трудная и дорогая замена 100+ истребителей в ближайшие 6-8 лет - это не научная фантастика и не гадание пальцем в небо - это факты. У вероятного противника налёт в среднем 70+часов - конечно, это не как у НАТО по 140, но и не 40-50 как в Украине.
Новые части - реактивная бригада в сухопутке, танковый батальон и ОРБ в ДШВ, 3 зенитно-ракетных дивизиона в ВВС. С реакторами понятно - 107-й полк реорганизован в бригаду, куда будут идти восстановленные «Смерчи» с хранения и проект «Ольха», длинная рука Генерального штаба, подразделение оперативно-тактического уровня. 3 ЗРДН подняли с хранения из травы, кроме того, восстановленные комплексы начали помимо штата отправлять в резерв командования - впервые за многие месяцы у нас железо начало обгонять возможности подготовки расчётов и просто штат подразделений.
БПЛА - передано в войска 75. «Sparrow», «Спектратор», «Лелека», «Фурия». Очень крутая цифра, для ВСУ это гигантский шаг вперёд. Для примера, у Войска Польского состоянием на 2016 год порядка 100+ БПЛА, из которых часть производства США и Израиля. При даже текущей разнице в бюджетах втрое, ещё несколько лет назад мы не производили беспилотные аппараты вовсе, и для Украины - это прогресс, который нельзя не отметить. В связке с 13 контрбатарейными радарами США 75 БПЛА + поставки «Воронов» это те самые РОК - разведывательно-огневые комплексы, позволяющие вести как контрбатарейную борьбу, так и пополнять запасы видео с приходами по машинам снабжения и опорным пунктам противника.
ПТРК - 200 пусковых юнитов и 1902 ракеты. Противотанкисты в каждой бригаде и ракетные ударные группы у разведчиков и СПН получают новые пусковые. Растёт плотность постсоветских ракетных комплексов в боевых порядках на фоне отгрузки «Стугны» и «Корсара». Производство увеличено в разы - 2-3 тысячи ракет и сотни пусковых отправлено на экспорт минимум в 12 стран мира. Это дало возможность, помимо притока валюты, обновить станочный парк, и теперь если нам понадобится максимум ракет за период в 12 месяцев - в 2018 году «Луч» со смежниками смог в 6000 штук. Для экспорта или для купирования большой войны мы получили мощный задел по второму поколению переносных комплексов, вертолётных и корабельных «ПТУР» и неуправляемым ракетам.
Вертолёты - 16 штук Ми-8МТВ, Ми-2 МСВ-В и Ми-14. От рабочих транспортных лошадок и учебных бортов до специальных машин РЭБ. Много это или мало за год? Ну с 2014 по 2017 сдали 33 вертолёта, так что однозначный прогресс. Модернизация под стрельбу неуправляемыми ракетами, «Адросы», эксперименты с «Барьерами» - плотно уходим в многоцелевые машины, а не просто транспортники. Вполне логично, учитывая количество бронетехники у вероятного противника. 49 модернизированных машин с 2014 года - это без НГУ, пограничников и авиации МВД, нереальные цифры ещё недавно.
Самолёты - 14 единиц в войска с хранения и модернизация уже летающих. 12 истребителей Су-27 и Ми-29, 3 штурмовика «грача» и Су-24 в ударном и разведывательном варианте. Плюс учебные «эльки» и транспортная авиация - 6+2+1. Постепенное доведение Миг-21 до модификации МУ-1, работа с МУ-2 по высокоточному оружию. Ничего сверхъестественного, но мы удерживаем рост числа боеготовых бортов, несмотря на проблемы с запчастями и ресурсом. На воздушное наступление не хватит, но под прикрытием ПВО не дать захватить небо над ТВД - вполне.
Бронетранспортёры - 21 штука ушли в войска. Всех - санитарных модификаций, БРЭМ, командирских машин. Если в ближайшее время не закончим клоунаду с приёмом, сертификацией брони и истериками по поводу, кто получит ГОЗ - Лозовая или Харьков, то в обозримом будущем будем умирать финансово и организационно, меняя сотни «БТР-70» и «копеек». 50-80 машин в год это абсолютный минимум, который необходим для Украины.
Станции постановки помех - 18, комплексы РЭБ с БПЛА-13, комплексы радиотехнического контроля. А это мы сформировали под шумок целый батальон радиоэлектронной борьбы. И основной начинкой в нём французская техника от «Thales» - РТР-сканеры, беспилотники, работающие по УКВ связи, и постановщики помех. Смешанный батальон РЭБ с французскими станциями и дронами, способными душить электронику противника, контракты «Искры» с французами на локализацию и Р-330КВ1М «Мандат» уже серийно и в строю. Вкусно, очень вкусно.
Пехотные огнемёты - 618 штук. РПО «А» «Шмель» с хранения - им проведено ТО, заменены пороховые двигатели, отстреляна контрольная партия. Слава дедам и экономии, первые подтверждённые пуски и летающие на видео огневые точки уже в свободном доступе.
РЛС-31. Модернизации станций и техническое сопряжение их с «Буками» и «трёхсотками». Оцифровка, трёхкоординатные решетки и сведение модернизированных комплексов с АСУ «Ореанда» и командными пунктами ПВО. На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.
Бронетанковая техника - 101 танк и БРЭМ. Модернизация тепловизорами, системами навигации и цифровыми рациями, снятие с хранения и комплектование уже не только корпуса резерва, но и новых подразделений у ДШВ и формирующегося танкового батальона для ОК «Север».
Краткие итоги. В 2018 году Украина потратила на все силовые структуры и оборону 4.8 млрд долларов - абсолютный рекорд за годы Независимости. В войска пошли первые пакеты «Ольхи» и восстановленные РС к «Смерчу». Началась работа над производством боеприпасов - от 60-мм мин до 152-мм снарядов, неуправляемые ракеты, высокоточные снаряды. В ВСУ рекорд по закупкам автомобилей - 685 машин, почти сколько же, сколько за 16-17 годы. 120 санитарных автомобилей и БТР всех уровней. Идёт масштабное инфраструктурное строительство - 483 объекта, не только казармы и столовые, но и модули для хранения боеприпасов.
Ну и «по мелочи» там - пуски «Нептуна», испытания корректируемых авиационных бомб, комплексы против БПЛА, постановка в строй «Торов» и С-300 В. 2018 год - абсолютный рекорд как по номенклатуре, так и по количеству переданной техники. Несколько долговременных программ и несколько программ, выстреливших с прошлых годов. Впервые серия, впервые системная работа, а не только хранение и консервация, серьёзные подвижки по ПВО и высокоточному оружию. До момента написания «Белой книги 2019» осталось месяцев семь - совсем скоро мы все увидим, как идут дела при новой каденции. По принятому бюджету есть все перспективы для оптимизма. Пока же - все достижения и провалы в свободном доступе, читаем и анализируем.
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Не успели ЕС и Малайзия забить хер на сбитый Россией Боинг рейса МН-17...
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Зенаселение так привыкло что за них кто то думает, что уже даже не мыслит что само может на что то влиять Терористи стягують з Луганська до лінії розмежування зенітно-ракетні комплекси, - "Донбас.Реалії" - Цензор.НЕТ 7112
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Никакой опасности с воздуха от миролюбивых ВСУ нет, а они катаются. топливо палят, глупые такие.
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Скорее всего для охоты на БПЛА, а то ВСУ стали сильно кошмарить их опорники корректируемым с воздуха огнем. И по идее ЗРК и должны стать приоритетной целью. "Житель" с отпускником уже уничтожали под Горловкой
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ВСУ из Буков под прикрытием застройки неоднократно сбивали российские Орланы, думаю у орков так же тактика
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Из БУКа орлан - это уж точно как из пушки по воробьям..
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Всему есть своя цена, и размен ракеты Бук на БПЛА, который может скоректировать арту орков по нашим пацанам, это не такое уж плохо.
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Т.е. намечается эскалация войны? А чем это кончится? Пу признает ЛДНР и начнет давать гражданство РФ всем украинцам?
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Дык хлебное перемирие на носу а затем школьное
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новогоднее .рожднственское .пасхалное и так 38 раз еще !!!!
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Треба тих вояк, хто голосував за, так званого, "головнокомандувача" узеленського , відправити на нульовку і нагадати, що їм потрібно "Просто прекратить стрелять"
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А тех кто за порошенко отправить домой или на крайний случай в Польшу
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Тих, хто голосував за Порошенко, побачили реформи, які відбулися у армії та зі зброєю й надалі захищають Україну, поки мудаки мурманці, розказують, що їм робити.
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Шмарклі - це до узеленського. Можешь після нього пожувати, це твоє.
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Танки ездят и разные "Буки", а дороги лучше чем в Киеве.
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а я ремонт хотел делать в доме....)))От меня 30 км..Град с Ураганом долетит если что...152.. 7 км не долетают,но трясет )))
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Или это сделано по приказу ихтамнетского руководства, чтобы ихтамнеты от безделья вообще не мумифицировались (потому как ихтамнеты - то же самое, что тотамхамы); то ли ими генеральное наступление готовится, потому как пятая колонна контролирует наше высшее военное руководство. И второй вариант выглядит реалистичнее. Одно меня ... утешает: более чем тридцать минут я их радовать не смогу - сдохну, процессом насладится не успеют. Спасибо избравшим нам всем на голову зелебобу голобородька. Когда я "смотрел" Порошенка, то про себя говорил: "ну какой ...(!), но если бы он захотел нас сдать - и месяца хватило бы". Похоже, а вот именно этот - захотел.
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К любым передвижениям техники противника надо относиться настороженно и быть готовыми к любым провокациям, тем паче, ежели в противниках рашисты.
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***** оголосило навчання і лугандонія зашевелилась.
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терористи просто ще не чули про план ЗЕ: "просто перестати стріляти на Донбасі"!
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Кремлевской гниде еще крови захотелось.
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Это хорошо. Там это всё будет удобнее накрыть ракетами или артиллерией. Давайте, подтягивайте ещё!
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Иран о перехвате американского БПЛА: "Можем повторить"


Терористи стягують з Луганська до лінії розмежування зенітно-ракетні комплекси, - "Донбас.Реалії" - Цензор.НЕТ 2055

Терористи стягують з Луганська до лінії розмежування зенітно-ракетні комплекси, - "Донбас.Реалії" - Цензор.НЕТ 2055

Главнокомандующий иранскими военно-морскими силами контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что ПВО будут и дальше уничтожать беспилотные летательные аппараты, вторгшиеся в воздушное пространство Исламской республики Иран.
"Враг послал самый умный, самый совершенный летательный аппарат в запретную зону, и все видели, что случилось - мы это пресекли. Могу заверить вас, что столь же жесткий ответ будет дан и в будущем. Мы можем это повторить - снова и снова", - сказал он.
Ранее командующий аэрокосмическими войсками Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амирали Хаджизаде сообщил, что Иран готов расширить свою коллекцию сбитых американских беспилотников.
22 июня вице-спикер иранского парламента Масуд Пезешкиян назвал США главным спонсором мирового терроризма: "Америка распространяет анархию в других странах, снабжает террористические группировки современным оружием". Эти слова депутаты встретили криками "Смерть Америке!"
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***** намерен проверить размер и из чего у Зе яйца.
А может и вообще наличие оных.
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зеро сядет на "стрелу" "где то посередине"
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Наверно кто то забыл слова Немцова : Путин он *******. Путин понимает что жить осталось мало , а ссср он так и не восстановил. Так что ждите СЮРПРИЗА.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТеррористы стягивают из Луганска к линии разграничения зенитно-ракетные комплексы, - "Донбасс.Реалии". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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