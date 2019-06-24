 Террористы стягивают из Луганска к линии разграничения зенитно-ракетные комплексы, - "Донбасс.Реалии". ВИДЕО

Об этом свидетельствует видео, которое получил проект "Радiо Свобода" "Донбас.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.Колонна из трех ЗРК Стрела и машины с расчетами выехала из Луганска сегодня (24.06.2019) в сторону линии разграничения (на Кадиевку).
Вчера местные жители сообщали о другой колонне военной техники, направлявшейся в сторону линии разграничения. По их словам, колонна двигалась в направлении Кадиевки (Стаханова).
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 20 июня в своем отчете сообщила о четырех зенитно-ракетных установках "Стрела-10", зафиксированных с беспилотника на территории Луганской области, оккупированной российскими гибридными силами.
Эта и другая техника была расположена на расстоянии отвода, однако вне мест для хранения. Также СММ ОБСЕ сообщила о 30 установках "Град", которые находились ближе линии отвода.
Зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" поражает цели на высоте до 3,9 километра.
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В результате российской гибридной агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года, по оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, погибли от 12 800 до 13 тысяч человек.
1917,1933,1941,1991 и тд и тп..
тем самым будет заложена пилорама,на которой в своё время попилят и саму нарасейку - с чистой совестью..
так что хай вертают..
Учения Сухопутных войск - 29 бригадных учений, 182 батальонных. Личный состав максимально мотивируют проходить сколачивание и подготовку в составе батальонов, при помощи недавно введённых премий в 3000 грн по результатам работы на полигоне. Ещё и потому, что после деплоймента ехать не домой в отпуск, а на поля «Шри-Ланки», где неделями глотать пыль и умирать на жаре, нелегко - это нужно даже для того, чтобы сохранять мотивированный костяк. Высокий уровень подготовки, практически по 2 на батальон, и сколачивание почти каждой бригады, выдвигающейся на ротацию, - выше, чем в 2017 году. Даже при СССР с его бюджетами такого уровня боевой подготовки достигали только некоторые «придворные» дивизии и подразделения ГСВГ. В группе советских войск в Германии, например, за 1970 год проведено 216 батальонных учений, а это были войска высокой степени готовности, которые должны были противостоять НАТО, пока не закончится 45 суток мобилизации по стране. По-прежнему больше учений, чем у РФ в среднем по больнице, - уже несколько лет подряд.
Учения подразделений морской пехоты - запланированные два бригадных учения не провели, батальонных 21 при плане в 32. Причина на поверхности - на формирование 140-го отдельного разведывательного батальона и 35-й бригады отвлекались подразделения 36-й бригады в качестве «ядра». А так как морпехам нужно было помимо ротаций обустраивать ППД и привлекать в принципе небольшой наряд сил на формирование новых частей (в 2019 году планируется еще 2 бригады), то результат вполне логичный. Но подразделения береговой обороны и зенитная часть флота - жизненно необходимы для контроля побережья, поэтому организационные вопросы влияют на результаты учебного года.
Резерв - вырос со 170 до 200 тысяч. Тут не только люди с боевым опытом в первой очереди, но и просто годные по здоровью и прошедшие переподготовку по ВУС, плюс контракты резервиста - все оптом. Если учесть, что в сборах ОР-1 во время военного положения за месяц принимало участие до 40 тысяч человек, а всего, по словам Муженко, в 2018 году в той или иной форме (от резервистов в территориальной обороне до офицеров запаса) из резерва привлекали до 80 тысяч персонала - хороший прогресс. Далеко от идеала для 40-миллионной страны, но достаточно оптимистично от наших позиций несколько лет назад.
Налёт авиации - армейская авиация 62 часа на человека, ВВС - 39 часов на человека. Рост на 10 часов у АА, несмотря на то, что достаточно много бортов передавалось, и обучались активно новые пилоты. А у ВВС как раз опустилось на эти же 10 часов, почти до уровня 2014 года. Значит, тенденция - это не экономия на фоне роста количества бортов. Выходит, у ВВС поддерживается минимальный уровень налёта, чтобы экономить ресурс самих планеров и двигателей в самолётах, самые молодые из которых - 1989 года. В общем, когда мы пишем, что Украину ждёт весьма трудная и дорогая замена 100+ истребителей в ближайшие 6-8 лет - это не научная фантастика и не гадание пальцем в небо - это факты. У вероятного противника налёт в среднем 70+часов - конечно, это не как у НАТО по 140, но и не 40-50 как в Украине.
Новые части - реактивная бригада в сухопутке, танковый батальон и ОРБ в ДШВ, 3 зенитно-ракетных дивизиона в ВВС. С реакторами понятно - 107-й полк реорганизован в бригаду, куда будут идти восстановленные «Смерчи» с хранения и проект «Ольха», длинная рука Генерального штаба, подразделение оперативно-тактического уровня. 3 ЗРДН подняли с хранения из травы, кроме того, восстановленные комплексы начали помимо штата отправлять в резерв командования - впервые за многие месяцы у нас железо начало обгонять возможности подготовки расчётов и просто штат подразделений.
БПЛА - передано в войска 75. «Sparrow», «Спектратор», «Лелека», «Фурия». Очень крутая цифра, для ВСУ это гигантский шаг вперёд. Для примера, у Войска Польского состоянием на 2016 год порядка 100+ БПЛА, из которых часть производства США и Израиля. При даже текущей разнице в бюджетах втрое, ещё несколько лет назад мы не производили беспилотные аппараты вовсе, и для Украины - это прогресс, который нельзя не отметить. В связке с 13 контрбатарейными радарами США 75 БПЛА + поставки «Воронов» это те самые РОК - разведывательно-огневые комплексы, позволяющие вести как контрбатарейную борьбу, так и пополнять запасы видео с приходами по машинам снабжения и опорным пунктам противника.
ПТРК - 200 пусковых юнитов и 1902 ракеты. Противотанкисты в каждой бригаде и ракетные ударные группы у разведчиков и СПН получают новые пусковые. Растёт плотность постсоветских ракетных комплексов в боевых порядках на фоне отгрузки «Стугны» и «Корсара». Производство увеличено в разы - 2-3 тысячи ракет и сотни пусковых отправлено на экспорт минимум в 12 стран мира. Это дало возможность, помимо притока валюты, обновить станочный парк, и теперь если нам понадобится максимум ракет за период в 12 месяцев - в 2018 году «Луч» со смежниками смог в 6000 штук. Для экспорта или для купирования большой войны мы получили мощный задел по второму поколению переносных комплексов, вертолётных и корабельных «ПТУР» и неуправляемым ракетам.
Вертолёты - 16 штук Ми-8МТВ, Ми-2 МСВ-В и Ми-14. От рабочих транспортных лошадок и учебных бортов до специальных машин РЭБ. Много это или мало за год? Ну с 2014 по 2017 сдали 33 вертолёта, так что однозначный прогресс. Модернизация под стрельбу неуправляемыми ракетами, «Адросы», эксперименты с «Барьерами» - плотно уходим в многоцелевые машины, а не просто транспортники. Вполне логично, учитывая количество бронетехники у вероятного противника. 49 модернизированных машин с 2014 года - это без НГУ, пограничников и авиации МВД, нереальные цифры ещё недавно.
Самолёты - 14 единиц в войска с хранения и модернизация уже летающих. 12 истребителей Су-27 и Ми-29, 3 штурмовика «грача» и Су-24 в ударном и разведывательном варианте. Плюс учебные «эльки» и транспортная авиация - 6+2+1. Постепенное доведение Миг-21 до модификации МУ-1, работа с МУ-2 по высокоточному оружию. Ничего сверхъестественного, но мы удерживаем рост числа боеготовых бортов, несмотря на проблемы с запчастями и ресурсом. На воздушное наступление не хватит, но под прикрытием ПВО не дать захватить небо над ТВД - вполне.
Бронетранспортёры - 21 штука ушли в войска. Всех - санитарных модификаций, БРЭМ, командирских машин. Если в ближайшее время не закончим клоунаду с приёмом, сертификацией брони и истериками по поводу, кто получит ГОЗ - Лозовая или Харьков, то в обозримом будущем будем умирать финансово и организационно, меняя сотни «БТР-70» и «копеек». 50-80 машин в год это абсолютный минимум, который необходим для Украины.
Станции постановки помех - 18, комплексы РЭБ с БПЛА-13, комплексы радиотехнического контроля. А это мы сформировали под шумок целый батальон радиоэлектронной борьбы. И основной начинкой в нём французская техника от «Thales» - РТР-сканеры, беспилотники, работающие по УКВ связи, и постановщики помех. Смешанный батальон РЭБ с французскими станциями и дронами, способными душить электронику противника, контракты «Искры» с французами на локализацию и Р-330КВ1М «Мандат» уже серийно и в строю. Вкусно, очень вкусно.
Пехотные огнемёты - 618 штук. РПО «А» «Шмель» с хранения - им проведено ТО, заменены пороховые двигатели, отстреляна контрольная партия. Слава дедам и экономии, первые подтверждённые пуски и летающие на видео огневые точки уже в свободном доступе.
РЛС-31. Модернизации станций и техническое сопряжение их с «Буками» и «трёхсотками». Оцифровка, трёхкоординатные решетки и сведение модернизированных комплексов с АСУ «Ореанда» и командными пунктами ПВО. На сегодня у нас свыше 300 работающих радиолокационных станций, самое плотное покрытие РЛС полем в Восточной Европе и одно из самых плотных в мире.
Бронетанковая техника - 101 танк и БРЭМ. Модернизация тепловизорами, системами навигации и цифровыми рациями, снятие с хранения и комплектование уже не только корпуса резерва, но и новых подразделений у ДШВ и формирующегося танкового батальона для ОК «Север».
Краткие итоги. В 2018 году Украина потратила на все силовые структуры и оборону 4.8 млрд долларов - абсолютный рекорд за годы Независимости. В войска пошли первые пакеты «Ольхи» и восстановленные РС к «Смерчу». Началась работа над производством боеприпасов - от 60-мм мин до 152-мм снарядов, неуправляемые ракеты, высокоточные снаряды. В ВСУ рекорд по закупкам автомобилей - 685 машин, почти сколько же, сколько за 16-17 годы. 120 санитарных автомобилей и БТР всех уровней. Идёт масштабное инфраструктурное строительство - 483 объекта, не только казармы и столовые, но и модули для хранения боеприпасов.
Ну и «по мелочи» там - пуски «Нептуна», испытания корректируемых авиационных бомб, комплексы против БПЛА, постановка в строй «Торов» и С-300 В. 2018 год - абсолютный рекорд как по номенклатуре, так и по количеству переданной техники. Несколько долговременных программ и несколько программ, выстреливших с прошлых годов. Впервые серия, впервые системная работа, а не только хранение и консервация, серьёзные подвижки по ПВО и высокоточному оружию. До момента написания «Белой книги 2019» осталось месяцев семь - совсем скоро мы все увидим, как идут дела при новой каденции. По принятому бюджету есть все перспективы для оптимизма. Пока же - все достижения и провалы в свободном доступе, читаем и анализируем.
Главнокомандующий иранскими военно-морскими силами контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что ПВО будут и дальше уничтожать беспилотные летательные аппараты, вторгшиеся в воздушное пространство Исламской республики Иран.
"Враг послал самый умный, самый совершенный летательный аппарат в запретную зону, и все видели, что случилось - мы это пресекли. Могу заверить вас, что столь же жесткий ответ будет дан и в будущем. Мы можем это повторить - снова и снова", - сказал он.
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А может и вообще наличие оных.