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Все про:Кивалов (373) сотрудничество (659) Труба (98) ГБР (371)

 Глава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова. ВИДЕО+ФОТО

Государственное бюро расследований и Одесская юридическая академия, ректором которой является экс-регионал Сергей Кивалов, подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу вуза.

Видео телеканала Репортер

Договор предусматривает возможность привлечения специалистов университета к работе над проектами нормативно-правовых актов. Кроме того, он предусматривает прохождение практик соискателями высшего образования университета в бюро и его территориальных органах.

"Сегодня - историческое событие. Мы подписали договор между Национальным университетом "Одесская юридическая академия" и Государственным бюро расследований. Сегодня мы являемся единственным вузом в Украине, который имеет своего рода государственный заказ на подготовку специалистов необходимого уровня", - сказал президент вуза Сергей Кивалов.

Для руководителя ГБР Романа Трубы провели экскурсию по знаковым местам университета. Это - научная библиотека, Музей редкой книги, стрелковый тир и Музей оружия. Труба заявил, что университета такого уровня, как Одесская юридическая академия, в Украине не существует.

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Напомним, что народный депутат, член "Оппозиционного блока" Сергей Кивалов идет на внеочередные парламентские выборы. Одним из его "первых и главных шагов", по его же словам, станет принятие нового законопроекта "О русском языке и языках национальных меньшинств". Кроме этого, Кивалов "с целью защиты УПЦ МП" вместе с Митрополитом Агафангелом подписали меморандум о создании Центра юридической защиты УПЦ МП.

Источник: https://censor.net.ua/v3133905
 
 
 Топ комментарии
 
пидрахуй празднует, закончилась эпоха бедности
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Не страна, а заповедник для пи2арасов. Охраняются законом. Глава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова - Цензор.НЕТ 298
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Глава ГБР Труба -- совсем мозгами поехал ? Писец полный -- гнать его в шею с киваловым на пару Глава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова - Цензор.НЕТ 3865
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******** празднует, закончилась эпоха бедности
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Глава ГБР Труба -- совсем мозгами поехал ? Писец полный -- гнать его в шею с киваловым на пару Глава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова - Цензор.НЕТ 3865
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Не страна, а заповедник для пи2арасов. Охраняются законом.
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Ну и кто тут рассказывал, то зебобошеньки не прикацапски. В рашеньку разворачиваемся 100%.

Ну наркоботы, почему с приходом Зели в Украину вернулось 0 заробитчан, а рыгов, олигархов и друзей Овоща вернулись толпы?
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Пішов другий рік існування ГБР,а віз і нині там.Тому.що всім справам, труба.
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і одні юристи кругом...

Євген Магда‏ @rozumaha

Найпікантніше у відмові ЦВК зареєструвати список "РНС" те, що Міхеїл Саакашвілі - юрист, який працював у західній компанії та був міністром юстиції Грузії
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очень сильная юракадемия...один домик Гарри Потера что значит!
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Трубу в трубу канализационую слить...
🤗
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Я так розумію, незалежному і, що найголовніше, незаангажованої у ДБР - Труба?
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А причем ЮРАКАДЕМИЯ? 5 лет не накопали под Кивалова, значит ЧИСТЫЙ и идет в депутаты. А вот при Зеленском он что стал преступником?
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Так написати, як ви, можуть тільки закохані в регіоналів, тому що виборці Зеленського як скажені звинувачували Порошенко що він не посадив регіоналів, Кернеса, Медведчука та інших.
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Ага, его звынувачувалы НАПРАСНО, а КОХАТЫ можно БАБУ. Раз СВЯТОЙ не посадил, значит и они СВЯТЫЕ. А ты выражайся попроще, пиши - 5 ЛЕТ ПОД ХВОСТ КОЗЛУ. Как то по понятней будет.
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Ви не розумієте української мови, з вами нема про що балакати.
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А хто Трубу призначив? Й головне- з якою метою???
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Без підрахуя ніяка труба не грає. Тим більше, шо вони так схожі, що якщо їх поміняти місцями - то і взагалі стає зрозуміло, що і труба, і підрахуй - один і той же музичний інструмент.
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Ну, на те він і Кідалов, щоб навіть ДБР кинуть через коліно!
Що вони там дебеерять в тому ДЕБЕЕРІ, за рік хоч когось задебеерили?
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Труба связался с Кидаловым - труба обоим! Что-то наш нью-президент не кует и не мелет в деле борьбы с коррупцией! Сме*уйочками все перебивается! Интересно, порохоботы его в этом не упрекают! А если какие-то намерения переговоров с РФ, что о языке - сразу смертельные обвинения!
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коли порошенко назначав трубу на цю посаду йому підказували - не можна цього робити бо ця особа в 2014 році активно діяла проти майдану. то чого зараз дивуватися що труба братається з палким україноненависником ківаловим.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияГлава ГБР Труба договорился сотрудничать с юракадемией экс-регионала Кивалова. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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