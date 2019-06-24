 "Для насильника страшнее всего - быть узнаваемым", - первый замглавы Нацполиции Аброськин о необходимости создать открытый реестр педофилов и их химической кастрации. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такие привентивные меры предусматриваются законопроектом №6607, соавтором которого выступает Аброськин.
"Мы говорим о том, что нужно заниматься превенцией. Можно осудить педофила на 10, 15 лет или пожизненно, но это не исправляет ситуацию. Для насильника страшнее всего - стать узнаваемым", - говорит Аброськин о создании открытого реестра педофилов.
Ничего, в одном государстве с педофилом во главе ваша борьба не будет нужна...
Давно Пэтрэнка и Казлихи 3-го тысячелетия с ихним "законотворческом" не слышно.
скоты...