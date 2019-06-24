 "Для насильника страшнее всего - быть узнаваемым", - первый замглавы Нацполиции Аброськин о необходимости создать открытый реестр педофилов и их химической кастрации. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такие привентивные меры предусматриваются законопроектом №6607, соавтором которого выступает Аброськин.

"Мы говорим о том, что нужно заниматься превенцией. Можно осудить педофила на 10, 15 лет или пожизненно, но это не исправляет ситуацию. Для насильника страшнее всего - стать узнаваемым", - говорит Аброськин о создании открытого реестра педофилов.

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