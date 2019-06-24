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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2068) кастрация (11) педофил (396) Аброськин (535)

 "Для насильника страшнее всего - быть узнаваемым", - первый замглавы Нацполиции Аброськин о необходимости создать открытый реестр педофилов и их химической кастрации. ВИДЕО

Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин считает необходимым создание открытого реестра педофилов и применение добровольной химической кастрации к осужденным за такие преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такие привентивные меры предусматриваются законопроектом №6607, соавтором которого выступает Аброськин.

 "Мы говорим о том, что нужно заниматься превенцией. Можно осудить педофила на 10, 15 лет или пожизненно, но это не исправляет ситуацию. Для насильника страшнее всего - стать узнаваемым", - говорит Аброськин о создании открытого реестра педофилов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3133898
 
 
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правильно, но в случае судебной ошибки кастрировать всех начиная от патрульного и заканчивая судьёй
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Скільки ще ми почуємо ідіотських ідей від ідіотів-поліціянтів? А давайте ми зробимо відкритий реєстр поліціянтів-злочинців, щоб вони не могли влаштовуватись на роботу в поліції в інших областях? А ще зробимо відкритий реєстр чиновників-корупціонерів! А ще відкритий реєстр суддів-хабарників, прокурорів-бандитів, адвокатів-решал, депутатів-рейдерів!
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що заважає? он Тука зробив реєстр сепарів "миротворець". працює ж.
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Парашенко обосрал и уничтожил Миротворец начав туда вносить своих оппонентов...
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у миротворці чітко прописано за що туда вносять людину тож не пиззззззди! "Для насильника найстрашніше - бути впізнаваним", - перший заступник голови Нацполіції Аброськін про необхідність створити відкритий реєстр педофілів і їхньої хімічної кастрації - Цензор.НЕТ 2322
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А чому б і ні . Чому Литва це зробила ще в 1993 а в нас це фантастика ? Бо такі розумні чи такі ******* . ?
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Вважаю, що п'яне бидло за кермом, особливо з вище згаданих каст, найбільш небезпечне, аніж якісь разкручені останнім часом примарні педофіли. Я хотів би знати, що сусід поруч вже три раза їздив бухим та збив дві людини, наприклад. Ідея добра, але треба ще робити реєстри: вбивць-рецидивістів, хабарників, які крадуть на кожній посаді, ментів-оборотнів, наркоділерів тощо. Відволікають увагу населення від поточних проблем...
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верхний "бесславные ублюдки", нижний "девушка с татуировкой дракона" (норвержская версия)
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Ещё одному поскорее хочется получить очередное звание!
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Вся проблема Украины, а агрессии паРаши уже нет...
Ничего, в одном государстве с педофилом во главе ваша борьба не будет нужна...
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правильно, но в случае судебной ошибки кастрировать всех начиная от патрульного и заканчивая судьёй
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Мєнт вкрав ідею з "Ігор престолів", де в сюжеті Грейвджоя оскопили.
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Когда уже эта соевая срань уйдёт в небытиё?..
Давно Пэтрэнка и Казлихи 3-го тысячелетия с ихним "законотворческом" не слышно.
скоты...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Для насильника страшнее всего - быть узнаваемым", - первый замглавы Нацполиции Аброськин о необходимости создать открытый реестр педофилов и их химической кастрации. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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