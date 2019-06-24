 В Киеве на проспекте Бажана часть бетонной обшивки моста упала на проезжающий внедорожник. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, куски бетона упали на капот и бампер автомобиля. Водитель не пострадал.
Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился уволить руководителя коммунального предприятия "Київавтошляхміст", которое отвечает за состояние этого путепровода.
Это полумеры . Нехай заплатит 1 млн евро морального ущерба владельцу авто + новая машина .
Я вроде бы потерялся. Когда Владимир Кличко стал мэром Киева
Не скажешь, зеб, почему это Фукс, Фирташ, Кернес и Коломойский объединились против Порошенко на этих выборах или тебе на лахте приказали об этом не помнить?
Совсем службу забросили
Усі дороги, та мости теж робились по типо на довго, та без запасу по міцності. Плюс до усього ніхто ніколи фізично не проводив реставрацій, оновлювать і так далі. Дороги то взагалі окрема тема для розгляду, а в коротко скажу так: шляхопроводи, котрі розраховані на 24 тони і потоком 1 машина в годину зараз навантажені в сотні разів сильніше. Яке ж може бути якісне покриття?