 В Киеве на проспекте Бажана часть бетонной обшивки моста упала на проезжающий внедорожник. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, куски бетона упали на капот и бампер автомобиля. Водитель не пострадал.

Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился уволить руководителя коммунального предприятия "Київавтошляхміст", которое отвечает за состояние этого путепровода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Красиво как", - в сети появилось видео из салона "Мерседеса", водитель которого заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. ВИДЕО