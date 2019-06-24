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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5611) мост (449)

 В Киеве на проспекте Бажана часть бетонной обшивки моста упала на проезжающий внедорожник. ВИДЕО

В Киеве на проспекте Бажана возле станции метро "Осокорки" упала часть бетонной обшивки моста и повредила проезжающий внедорожник Renault.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, куски бетона упали на капот и бампер автомобиля. Водитель не пострадал.

Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился уволить руководителя коммунального предприятия "Київавтошляхміст", которое отвечает за состояние этого путепровода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Красиво как", - в сети появилось видео из салона "Мерседеса", водитель которого заехал на новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133887
 
 
 Топ комментарии
 
" Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился уволить руководителя куомунального предприятия "Київавтошляхміст", которое отвечает за состояние этого путепровода "

Это полумеры . Нехай заплатит 1 млн евро морального ущерба владельцу авто + новая машина .
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Даже бетон от Витальки уже устал...
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" Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился уволить руководителя куомунального предприятия "Київавтошляхміст", которое отвечает за состояние этого путепровода "

Это полумеры . Нехай заплатит 1 млн евро морального ущерба владельцу авто + новая машина .
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его там клепали к евро 2012. надо бі азирова спросить и крепких хозяйственников.
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Мэр Киева Владимир Кличко уже распорядился..... Источник: https://censor.net.ua/v3133887

Я вроде бы потерялся. Когда Владимир Кличко стал мэром Киева
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устал бетон..на Осокорках (или на Позняках-Сквозняках) только не обшивка..мост не самолет.
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Точно, всё началось при Петре, а при Зелемойском только результаты снимаются. Даже убийца-Янукович стал святее папы римского у зерады.
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Всё началось перед президентскими выборами 2014 года на воровском пророссийском сходняке в Вене, на который Виталька и Петька не ездили.
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И на этом "сходняке", зеб, решили ввести коррупцию в Украине, которой не было при убийце-Януковиче, сделать трещины в мостах и пр и пр.?
Не скажешь, зеб, почему это Фукс, Фирташ, Кернес и Коломойский объединились против Порошенко на этих выборах или тебе на лахте приказали об этом не помнить?
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Еще один мост в Европейской столице рассыпается. Зато будем восстанавливать разрушеный кацапней дамбас может рузьгие нас за ето полюбят и придут спасать
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Странно что не на полицейское авто упало О_О.!.
Совсем службу забросили У Києві на проспекті Бажана частина бетонної обшивки моста впала на позашляховик - Цензор.НЕТ 2984
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Уся спадщина сересеровська потихеньку рушиться, ломається, крушиться. А все через те, що не було в сересері нічого якісного і свого. Навіть ВПК, і той спіонерений у штатів, та перероблений кривими руками під себе. Метал скажите? Ага, сча... Таж сама хрЄнь, тіко під кириличним соусом.
Усі дороги, та мости теж робились по типо на довго, та без запасу по міцності. Плюс до усього ніхто ніколи фізично не проводив реставрацій, оновлювать і так далі. Дороги то взагалі окрема тема для розгляду, а в коротко скажу так: шляхопроводи, котрі розраховані на 24 тони і потоком 1 машина в годину зараз навантажені в сотні разів сильніше. Яке ж може бути якісне покриття?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Киеве на проспекте Бажана часть бетонной обшивки моста упала на проезжающий внедорожник. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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