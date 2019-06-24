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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (21565) Херсон (572) биометрические паспорта (232)

 "Сколько здесь крымчан?", - "Да 100%"... - "А как же мечта - паспорт с курицей?" - жители оккупированного полуострова организовано выезжают за украинскими загранпаспортами в Херсон. ВИДЕО

Большинство посетителей отделения госпредприятия "Документ" в Херсоне - жители оккупированного Крыма, которые приехали для оформления биометрического загранпаспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в будни услугами сервисного центра в Херсоне пользуется 50-60 жителей оккупированного Крыма, а в выходной - 100-150.

"С российским загранпаспортом и крымской пропиской в Европу визу не получишь. Это, как бы очевидно потому, что, сами знаете, санкции, эти дела...", - говорит один из крымчан.

Большинство из них приезжают на материк, пользуясь услугами небольших компаний, которые специализируются на так называемых паспортных турах. К примеру, из Симферополя, поездка за "биометрикой" стоит 1200 рублей в Херсон и 500 гривен обратно. Админграницу паспортным туристам приходится переходить пешком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 миллионов украинцев получили биометрические паспорта. Это ответ тем, кто говорил, что безвиз не нужен, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/v3133878
 
 
 Топ комментарии
 
Нахрена им давать паспорта? У них рос. гражданство, а мы при чем?
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гнать всех этих уродов обратно на парашу(((
единожды предав - предал на всегда
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Всех на 15 суток, и на продрозверстку в поле пахать!!!
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Всех на 15 суток, и на продрозверстку в поле пахать!!!
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Нахрена им давать паспорта? У них рос. гражданство, а мы при чем?
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Пока Путин оттуда не уйдет их проблемы - не наши и мы не обязаны им выдавать паспорта -это для нас дорого и никакого смысла. Все равно хорошими не будем. При любом раскладе кацапу РФ и Путин -это хорошо, а Украина - плохо. Кацап и в Африке кацап.
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Украина ведёт себя как лох... загранпаспорта предателям выдаёте украинские...А в то же время Венгрия вашим гражданам свои паспорта выдаёт ,способствуя таким образом оттоку квалифицированной рабочей силы в ЕС...у вас скоро уже и работать то будет некому...******** какой же лохторат всё таки населяет Украину....ну чисто ЛОХ-то-рат.
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гнать всех этих уродов обратно на парашу(((
единожды предав - предал на всегда
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А вот тут интересная коллизия. Как гражданам прии наличии укрпаспорта отказать нельзя.

Но!!!
Если они ездят на Роисю из Крыма и назад едут не через Украину (а они именно так и ездят) - это нарушение пограничного режима и тюрьма. Пришел за загранпаспортом - получил срок за нарушение границы вместо биометрики.

Вопрос: Неужели абсолютно невозможно контролировать перемещения крымчан в Роисю и обратно?
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А кто будет это делать? У нас же что не пересидент, то один краше другого.
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Я так понимаю Вы можете предложить механизм данного контроля? Или просто написали, чтобы обругать президентов?
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А как ты это перемещение контролировать собираешься? И нахер его вообще контролировать? Читаю комментарии и смешно становится... Такая дремучая наивность.... И паспорта не выдать не получится, все же орут, что Крым - это Украина, тогда крымчане - украинцы по определению. Тогда им положен украинский паспорт....
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Крым это Украина, а падлы здесь при чем ?
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А как ты отличишь падлу от патриота!?!?
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Да нет там патриотов пропаганда кацапов давно уже сожрала последнего патриота, татары только немножко остались, их по тюрьмам за это. Это вообщем, а вообще очень просто отличить в простом непринуждённом разговоре.
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я так понимаю, ты крымчанин? Я смотрю, проинформирован неплохо, знаешь всех, кто сидит... может ты ФСБшник? В официальном разговоре кто тебе правду расскажет? Никто. да и разговаривать никто не будет...
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Учора на вокзалі бачив посадку на поїзд "Київ-Новоолексіївка" З цими, що робити? Поїзд поїхав повний "Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон - Цензор.НЕТ 857
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Нужно было с 2014 года заниматься информационной политикой и воспитанием патриотизма, тот кто поддерживает оккупанта во время войны нужно уничтожать без жалости.
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Например получение (шантаж, покупка, взлом) баз данных пассажирских перевозок транспортных операторов Роиси.

Например БД пассажиров АК "Победа" (читай Аэрофлота). Роисяне сейчас очень бздят того, шо кто-то слил нашему СБУ базы Аэрофлота.
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нарушение одного закона (взлом баз данных) для продавливания другого не лучшее решение....
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Взлом вражеских БД - это не нарушение закона, а элемент войны, которую начали не мы.
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судя по тому, что ты пишешь, у нас большая разница в возрасте, ибо на государственном уровне не занимаются глупостями, которые ты предлагаешь. Удачи тебе в твоих взломах, Герхард...
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Паспорт положен, как украинцу. И за нарушение границы положен срок, как украинцу. Вопрос только в том сажать с биопаспортом или выдать его уже после отбытия срока.

Так что не вижу никаких противоречий. Чел регулярно и злостно нарушает закон Украины - чел садится в тюрьму, как гражданин Украины.
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ок, нарушил закон - нужно посадить. Только как ты собираешься выяснять, кто нарушил, а кто нет!?!?!? Я не вижу способа, как контролировать перемещения крымчан по территории России.
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Выше все написано. Нужны кацапские базы данных (любые - шото да пригодится) и подтвержденный компромат на крымчан. Сдай соседа - получи загранпаспорт.
ГРУ и СБУ должны работать.

Иначе никак.
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Сдай соседа - получи загранпаспорт.- это примерно как у Гитлера: сдай еврея, получи палку колбасы!?!?!? Ну-ну...
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ВМЕР "БАРВІНОК"...
"Сколько здесь крымчан?", - "Да 100%"... - "А как же мечта - паспорт с курицей?" - жители оккупированного полуострова организовано выезжают за украинскими загранпаспорта в Херсон - Цензор.НЕТ 5252

Дитячий журнал не зжився з Інтернетом... Вірніше, не змогли, та й не намагались це зробити його автори...

Один з найстаріших та найпопулярніших українських дитячих журналів «Барвінок» припиняє свою роботу. Про це команда видання повідомила у новому номері журналу.
Редакція стверджує, що однією з причин припинення роботи журналу стала втрата інтересу до друкованих видань серед дітей: «Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується..." Отже, діти не ті дісталися...
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Пам'ятайтаю, Барвінок, Малятко..... Шкода.
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21 век никто не отменял. Мне жаль многие печатные издания, но такова реальность.
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Разом з документами на паспорт потрібно їм давати завдання писати коротенький твір на тему "Крим-це Україна" "Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон - Цензор.НЕТ 3327
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Прекрасна думка, яку треба реалізувати. Держава має це зробити.
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Пусть сдают сначала курицу мутанта - только затем настоящий паспорт и безвиз
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А как к примеру доказать что у него есть мордорская ксива?
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а ведь эт ушлепки с украинским паспортами еще и пенсию,и допомогу и субсидию могут оформить....
а платить за этих коллаборантов-нам.всей дружной Украиной.
фактически государство Украиначерез своих граждан-налогоплательщиков субсидирует коллаборантов в 3-х областях-ордло и Крымской ОБЛАСТИ.
армия,мова,вира говори.те...
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У моєї жінки через півроку відібрали статус "переселенця", а вона навіть ніякої допомоги не просила. Довідка їй була потрібна тільки, як реєстрація.
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Наші діти гинули щом мати можливість отримати такий паспорт. А вони проголосувавши за приєднання до раші його отримують. При цьому навіть не здають паспорт раші
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откуда ты знаешь, кто за что голосовал и у кого какой паспорт? Ты что в Крыму в паспортном отделе работаешь? У меня знакомый крымчанин тоже получил украинский паспорт. И никакого русского у него нет и не было...
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не зовсім згоден. Жінка кримчанка, але фактично не проживала у криму. Да, ми отримали паспорт, щоб продати квартиру, бо нас намагалися кинути. Вона два роки не могла поїхати на могилу до рідних, бо не виїхала б з криму. Але зараз ми свою "контрибуцію" отримали... "Скільки тут кримчан?", - "Та 100%" ... - "А як же мрія - паспорт з куркою?" - жителі окупованого півострова організовано виїжджають по українські закордонні паспорти в Херсон - Цензор.НЕТ 1455
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Мова йде про масове неконтрольоване явище а на окремі випадки.
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Вони отримають паспорт України,але будуть голосувати на виборах за москофілів.
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Ніколи не голосували за москофілів, практично завжди за націоналістів.
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Вот пожалуйста, гуманная политика, да этих уродов надо сажать а не паспорта выдавать, а ответсвенных лиц за вот этот беспредел сажать вместе.
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То есть Украинские паспорта крымчане не выбросили
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А ведь получая украинский загранпаспорт,эти дятлы подтверждают своё укргражданство,и,как следствие,юрисдскцию украинских законов по отношению к себе.Скоро таких граждан в Кряму будет большинство
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Так и лезут обитатели острова Крыс. Двустульежопые имбецилы. Барыга за 5 лет не принял закона о лишении гражданства, этот комик зовет всех за гражданством. Ублюдки
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Тогда нужно признать Крым расейским, для тебя это сложная мыслительная цепочка?
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Перестаньте гнать на крымчан, у нас в стране половина народа за регионалов голосует.
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54% у 2010 за зека і 54% за Педро у 2014 - співпадіння
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Походу крысчаны обошли санкции стороной. Спасибо Пете Мародеру который за сепаров больше печется чем за украинцев.
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Не надо злорадствовать. Эти крымчане держат Крым для Украины.
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Выдавать паспорт только тем кто на камеру плюнет в портрет Ху*ла вытрет жопу росийским флагом и скажет КРЫМ ЦЕ УКРАИНА
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И заграницу теперь будут спокойно ездить, и "мы дома!" продолжать голосить. С такой либеральщиной действительно никакие камни с неба не страшны.
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А зачем этой швали давать паспорта? Это что - подпольные патриоты Украины?
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Чета толп не видно, несколько человек всего. похоже на фейк. Интервью непонятно у кого взяли, может сами у себя. Что-то на каких-то форумах нашли, типа вот посмотрите, пишут. Здесь тоже много чего пишут. Вообще крым реалии это днище. В рашке тоже такое ватники снимают для своих идиотов, у нас для своих
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Их шманают на границе? У кого расиянский паспорт, забрать, порвать, и наказать.
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они просто смеются нами нами. в сетях говорят типо "спасибо хахалы что для нас безвиз наскакали"... как то так. я бы вообще им никаких паспортов не давал.
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"всю свою страну объездила от Камчатки до..." )))))
"хохляндия"...

с@ки...
вата ватой, ничем не брезгует,
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ВАПЩЕ НЕ ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ ВЫДАЮТ НАШУ БИОМЕТРИКУ ЖИТЕЛЯМ КРЫМА. ДА, ЕСТЬ НЕМАЛО ТЕХ, КТО НАШИ. НО ТОГДА ЛИБО ВЫЕЗЖАЙТЕ ОТТУДА НА ПЕРИОД ПОКА КРЫМ ОККУПИРОВАН, ЛИБО НАРАВНЕ С ОСТАЛЬНЫМИ - НЕ ПРИНИМАТЬ И НЕ РАССМАТРИВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ЛЮБЫХ УКРАИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
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Вы бы зашли в местное отделение Пенсионного фонда.Там крысчан тоже хватает.
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Я думаю под видом украинцев мордору удобно засылать в Европу шпили-вили.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Сколько здесь крымчан?", - "Да 100%"... - "А как же мечта - паспорт с курицей?" - жители оккупированного полуострова организовано выезжают за украинскими загранпаспортами в Херсон. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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