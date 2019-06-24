 "Сколько здесь крымчан?", - "Да 100%"... - "А как же мечта - паспорт с курицей?" - жители оккупированного полуострова организовано выезжают за украинскими загранпаспортами в Херсон. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в будни услугами сервисного центра в Херсоне пользуется 50-60 жителей оккупированного Крыма, а в выходной - 100-150.
"С российским загранпаспортом и крымской пропиской в Европу визу не получишь. Это, как бы очевидно потому, что, сами знаете, санкции, эти дела...", - говорит один из крымчан.
Большинство из них приезжают на материк, пользуясь услугами небольших компаний, которые специализируются на так называемых паспортных турах. К примеру, из Симферополя, поездка за "биометрикой" стоит 1200 рублей в Херсон и 500 гривен обратно. Админграницу паспортным туристам приходится переходить пешком.
единожды предав - предал на всегда
Но!!!
Если они ездят на Роисю из Крыма и назад едут не через Украину (а они именно так и ездят) - это нарушение пограничного режима и тюрьма. Пришел за загранпаспортом - получил срок за нарушение границы вместо биометрики.
Вопрос: Неужели абсолютно невозможно контролировать перемещения крымчан в Роисю и обратно?
Например БД пассажиров АК "Победа" (читай Аэрофлота). Роисяне сейчас очень бздят того, шо кто-то слил нашему СБУ базы Аэрофлота.
Так что не вижу никаких противоречий. Чел регулярно и злостно нарушает закон Украины - чел садится в тюрьму, как гражданин Украины.
ГРУ и СБУ должны работать.
Иначе никак.
Дитячий журнал не зжився з Інтернетом... Вірніше, не змогли, та й не намагались це зробити його автори...
Один з найстаріших та найпопулярніших українських дитячих журналів «Барвінок» припиняє свою роботу. Про це команда видання повідомила у новому номері журналу.
Редакція стверджує, що однією з причин припинення роботи журналу стала втрата інтересу до друкованих видань серед дітей: «Діти масово занурюються у віртуальний світ, це не найкращий час для журналу з його апелюванням до смислів, реальності… Наш кораблик уже пришвартовується..." Отже, діти не ті дісталися...
а платить за этих коллаборантов-нам.всей дружной Украиной.
фактически государство Украиначерез своих граждан-налогоплательщиков субсидирует коллаборантов в 3-х областях-ордло и Крымской ОБЛАСТИ.
армия,мова,вира говори.те...
"хохляндия"...
с@ки...
вата ватой, ничем не брезгует,