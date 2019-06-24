 Украинские бойцы провели соревнования по уничтожению вражеских танков в зоне ООС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС, в рамках соревнований украинские воины провели практичные стрельбы из разных типов протвотанкового оружия, отрабатывали навыки развертывания противотанковых комплексов на боевых позициях, коректировки огня и эвакуации раненых.

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