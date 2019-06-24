 Украинские бойцы провели соревнования по уничтожению вражеских танков в зоне ООС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС, в рамках соревнований украинские воины провели практичные стрельбы из разных типов протвотанкового оружия, отрабатывали навыки развертывания противотанковых комплексов на боевых позициях, коректировки огня и эвакуации раненых.
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Это ж Зе на фото?
Фотка №2 - ЗЄля вже зустрічався з Ахмєткою, і може випросити на розведення страусів с Овочем десь під Ростовом.
ЦЕ НЕ ПОВНА КАРТИНКА !!! ДЕ ФОТКА ЯК ПОРОХ ПІДПИСУЄ СТВОРЕННЯ ПАРТІЇ РИГІВ???
Так розумію тут також щось буде навколішках випрошувати
Давай ще фотки з компроматами)))
Біда в тому що ви не просто поносите Пороха, а в втому що не помічаєте як колишні ригоанали почувають себе порівняно вільно ніж при Пороху і нікого не бояться.
А ЗЄля (точніше Богдан) ще встигне натворити своїх косяків і все це "повішають" на подставноє ліцо - ЗЄлю.
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.
кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) -
новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время
поступит на вооружение российской армии