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 Политика Украины, Общество
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 Украинские бойцы провели соревнования по уничтожению вражеских танков в зоне ООС. ВИДЕО

В районе проведения операции Объединенных сил прошли соревнования среди боевых расчетов противотанковых ракетных комплексов и противотанковых пушек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС, в рамках соревнований украинские воины провели практичные стрельбы из разных типов протвотанкового оружия, отрабатывали навыки развертывания противотанковых комплексов на боевых позициях, коректировки огня и эвакуации раненых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Дистанция 4,5 километра, ракета попала четко между башней и корпусом": как майор Алексей Семиженко провел самый успешный бой противотанковой батареи "Штурм-С". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133844
 
   
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Зе угомонись петяботы явно от такого не в восторге.
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Віоний друг твого ЗЄ - Януковоч мало асоціацію з ЄС не підписав, але в останній момент здриснув. Так що щоб тобі не показували на відео, а ЗЄ всеодно мріє навколішки до Х...ла і гдєтопасрєдінє.
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Фотка №1 - ЗЄля буде здороватися з Х..лом навколішки. Йому вже нєвтірпьож.
Фотка №2 - ЗЄля вже зустрічався з Ахмєткою, і може випросити на розведення страусів с Овочем десь під Ростовом.
ЦЕ НЕ ПОВНА КАРТИНКА !!! ДЕ ФОТКА ЯК ПОРОХ ПІДПИСУЄ СТВОРЕННЯ ПАРТІЇ РИГІВ???
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Українські бійці провели змагання зі знищення ворожих танків у зоні ООС - Цензор.НЕТ 2919

Так розумію тут також щось буде навколішках випрошувати
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ОК №3 - ЗЄля вже понабирав в свою портію СН колишніх ригів і представників оліхархів.
Давай ще фотки з компроматами)))
Біда в тому що ви не просто поносите Пороха, а в втому що не помічаєте як колишні ригоанали почувають себе порівняно вільно ніж при Пороху і нікого не бояться.
А ЗЄля (точніше Богдан) ще встигне натворити своїх косяків і все це "повішають" на подставноє ліцо - ЗЄлю.
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Подразделения, вооружение и военная техника Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ зашли на территорию Беларуси.
По официальным сообщениям оборонных ведомств, российские военные якобы должны принимать участие в параде 3 июля в Минске. Однако переброску зафиксировали еще вечером 20 июня в Орше. Фотофиксацию бронетранспортеров БТР-82А государства-агрессора активисты сделали неподалеку Оршанского железнодорожного вокзала, пишет "Inform Napalm".
Примечательно, что министерство обороны Беларуси заявило, что российские военные для участия в параде прибыли именно 21 июня, что, очевидно, противоречит представленным фактам.
Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа ВС РФ и по имеющейся информации про организационно-штатную структуру и состав Вооруженных сил РФ для участия в параде в Беларусь перебрасываются военнослужащие из состава 4-й Кантемировской дивизии (в/ч 19612, управление - г. Наро-Фоминск Московской обл.) и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады (в/ч 61899, пункт постоянной дислокации - поселение Мосрентген, Москва). Оба соединения входят в состав новообразованной 1-й танковой армии ВС РФ.
Для участия в параде в составе пеших и механизированных расчетов должны перебросить не менее 300 военнослужащих ВС РФ.
Кроме этого, 3 июля 2019 года в небе над Минском будет использована и авиация Воздушно-космических войск РФ.
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Надеюсь мишенями были реальные москальские танки ?
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Вітаю воїнів України!!! Слава Героям!!! Молодці, тренуємось, ворог кацап поруч, а його треба знищувати усіма засобами, навіть за потреби ножами бошки різати!!! смерть ворогам України!!!!
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вчіться, синочки.. добре вчіться ...(але так би хотілось, щоби воно у мирному житті не знадобидлось!...але ж з таким сусідом.... ой добре треба про зброю дбати і навичок набувати)
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но там в основном техника всу, ее побросали убегая из котлов! только танков около 100
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https://www.youtube.com/watch?v=wE2tNfvceGQ

кадры первого применения легкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) -
новейшей ракеты для вертолета Ми-28НМ, который в ближайшее время
поступит на вооружение российской армии
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинские бойцы провели соревнования по уничтожению вражеских танков в зоне ООС. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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