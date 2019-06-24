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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (887) телевидение (533) Братущак (16) ZIK (1)

 Оккупация медиа: как Медведчук взял под контроль очередной телеканал и для чего России нужен ZIK. ВИДЕО

Медведчук получил контроль над третьим телеканалом. Вслед за "112 Украина" и "NEWSONE" кум Путина взял под контроль "ZIK". На канале сразу появились проявления цензуры и пророссийски настроенные лица. Зато часть коллектива заявили об увольнении.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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14 июня стало известно, что телеканал Zik купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже Zik с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга Zik Игорь Туркевич.

Также на Цензор.НЕТ: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые освободились из канала после его покупки соратником Виктора Медведчука - Тарасом Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/v3133830
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля , Зеля , ... . Грузия ни чему не учит ?
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Предлагаю партию Медведчука назвать - ПУК - Партия украинских коллоборантов.
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В Австралии давние традиции демократии, и население находится на очень солидном серьёзном уровне умственного развития для того чтобы было возможно всеобщее избирательное право.
В странах где население большинством 73% голосует за кандидата без программы, который теперь является Главковерхом без военного образования и без опыта военной службы, требуется диктатура, наподобие той которая была в Южной Корее или на Тайване после 2-й Мировой войны. Естественно, с полной монополией власти на СМИ.
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Заглянув на ТВ ZIK. Дивуюсь як ще журналісти яку мають якусь професійну гідність там працюють? Повний ігнор цьому каналу. Зараз садять "кукол говорящих" голів для "оболванювання" мешканців. Пропоную ZIK назвати РІК (Путінський інтервенційний канал) або ХІК (*уйла інтервенційний канал)
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Выборы Зеленского Президентом показали,что в Украине выросло поколение,которое не знает что такое СССР и не смотрит телевизор .Так что Мертветчук выбросил деньги на ветер .Более того рейтинги этих каналов показывают ,что российская пропаганда не работает через телевизор .
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Наоборот . Ещё как работает ,, один Г+Г чего стоит .!!! Телевизор помог х.йле расправиться с Порохом ,, его злейшим врагом . .А если нет тв то найдётся - тырнет . Откуда же ещё , как не из инстаграмма , молодёжь узнала - шо Петро усё покрав .??
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Думаешь путин заставил Свинарчуков воровать? или путин заставил воровать Продана ,Розенблата ,Насирова ? или путин сделал Ротердам+ с Ахметовым и поднял заоблачные тарифы?
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А их надо обязательно заставлять воровать .?? Сами по себе они не могут ? Окупація медіа: як Медведчук взяв під контроль черговий телеканал і для чого Росії потрібен ZIK - Цензор.НЕТ 2940 .
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К большой беде ,обыватель не оценил влияние помойных каналов! Красивыми словесами ,вперемешку с откровенной ложью,им удалось облить грязью всё хорошее ,что сделано после "революции достоинства" и загаженные мозги рефлекторно "проголосовали"....Только слепые не видят результаты этой глупости! Теперь же эфир перед угрозой тотального захвата врагами Украины ! Печально!
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немає жодних реакцій на цей виклик від найбільш рейтингових політичних сил і влади тому що ніхто не хоче сваритись з впливовими змі(в тому числі і їх власниками) ще й під час виборчої кампанії. так ось питання це тимчасове явище(до кінця виборів) чи це буде продовжуватись і залежність буде тільки посилюватись?
"газова голка" тепер ще "інформаційна голка" , які можуть бути перспективи в фізично і психологічно залежного.
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тю. так святой петро с ним чуть ли не в засос целовался) нашли предателя)))
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і антимонопольний комітет нічого не каже.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОккупация медиа: как Медведчук взял под контроль очередной телеканал и для чего России нужен ZIK. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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