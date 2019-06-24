 Военный арсенал горит в Казахстане: из-за мощных взрывов эвакуируют близлежащий город. ВИДЕО

Об этом сообщает информационный портал Tengrinews со ссылкой на заявление Минобороны Республики Казахстан, передает Цензор.НЕТ.

"24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", - говорится в сообщении.

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