 Военный арсенал горит в Казахстане: из-за мощных взрывов эвакуируют близлежащий город. ВИДЕО

Об этом сообщает информационный портал Tengrinews со ссылкой на заявление Минобороны Республики Казахстан, передает Цензор.НЕТ."24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", - говорится в сообщении.
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Tierre
Рашка на всякий случай превинтивно подрывает склады уже и в Казахстане? Или там тоже практику сокрытия разворованного через поджог решили прмиенить?
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24.06.2019 10:13
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Антип61
Порошенко виноват?
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24.06.2019 10:15
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Андрей 8ea0c43a
кстати некоторые эксперты говорили, что в деле "возрождения СССР" , вслед за Молдовой, Белоруссией, Украиной, Грузией, Пуйло может обратить свой взор на Казахстан.... Для этого надо лишить страну возможности себя защищать....
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24.06.2019 10:16
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