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 Военный арсенал горит в Казахстане: из-за мощных взрывов эвакуируют близлежащий город. ВИДЕО

На одном из военных арсеналов Казахстана рядом с городом Арысь произошло возгорание, повлекшее за собой взрывы части боеприпасов, жертв нет.

Об этом сообщает информационный портал Tengrinews со ссылкой на заявление Минобороны Республики Казахстан, передает Цензор.НЕТ.

"24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Министерства обороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных Сил организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/v3133825
 
 
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Рашка на всякий случай превинтивно подрывает склады уже и в Казахстане? Или там тоже практику сокрытия разворованного через поджог решили прмиенить?
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кстати некоторые эксперты говорили, что в деле "возрождения СССР" , вслед за Молдовой, Белоруссией, Украиной, Грузией, Пуйло может обратить свой взор на Казахстан.... Для этого надо лишить страну возможности себя защищать....
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВоенный арсенал горит в Казахстане: из-за мощных взрывов эвакуируют близлежащий город. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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