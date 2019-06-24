 Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киеве.

По словам бабушки, девятилетний мальчик около 20:00 в пятницу, 22 июня, вышел на улицу. Когда стемнело, бабушка бросилась искать внука, однако безрезультатно. Тогда она сразу позвонила на 102. Учитывая все обстоятельства, следователями было принято решение безотлагательно внести данную информацию в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители оперативно начали проводить все необходимые меры для установления местонахождения малолетнего и уже совсем скоро вышли на след ребенка: камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной. Вскоре личность последнего установили.

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Когда полицейские пришли на адрес проживания киевлянина, то он вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию 102 поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика.

На место происшествия выезжало руководство столичной полиции, следственно-оперативные группы столичного главка и Дарницкого управления полиции, сотрудники районной прокуратуры, судмедэксперт, кинологи со служебными собаками, эксперты-криминалисты, спасатели.

"На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу ", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения вместе с мальчиком в вечер его исчезновения, в управлении полиции признался в убийстве ребенка:

"Злоумышленник сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему - 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщил Андрей Крищенко.

По предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы. Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.