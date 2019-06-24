EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  19826  81
Все про:дети (3589) Киев (17630) убийство (5264) Крищенко (276)

 Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киеве.

По словам бабушки, девятилетний мальчик около 20:00 в пятницу, 22 июня, вышел на улицу. Когда стемнело, бабушка бросилась искать внука, однако безрезультатно. Тогда она сразу позвонила на 102. Учитывая все обстоятельства, следователями было принято решение безотлагательно внести данную информацию в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители оперативно начали проводить все необходимые меры для установления местонахождения малолетнего и уже совсем скоро вышли на след ребенка: камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной. Вскоре личность последнего установили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Просто взял и убил", - полиция обнародовала фрагмент признания убийцы 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО

Когда полицейские пришли на адрес проживания киевлянина, то он вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию 102 поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика.

На место происшествия выезжало руководство столичной полиции, следственно-оперативные группы столичного главка и Дарницкого управления полиции, сотрудники районной прокуратуры, судмедэксперт, кинологи со служебными собаками, эксперты-криминалисты, спасатели.

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко 01

"На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу ", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко 02

Мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения вместе с мальчиком в вечер его исчезновения, в управлении полиции признался в убийстве ребенка:

"Злоумышленник сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему - 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщил Андрей Крищенко.

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко 03

По предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко 04

Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы. Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко 05

Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.

Источник: https://censor.net.ua/v3133822
 
 
 Топ комментарии
 
30-летний обиделся на 9-летнего...
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
 показать весь комментарий
 
Если Шифер с крыши сдуло наглухо,то и не такое может случится,особенно если туловище изнеженное наркотой или алкоголем.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
 показать весь комментарий
 
Ali Hasan - я тоже был за смертную казнь, потому что только страх перед ней и может остановить некоторых подонков...

Но вот прочитал и задумался...
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1759
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что-то не верится. Просто из-за обиды детей не убивают.
 показать весь комментарий
 
 
Если Шифер с крыши сдуло наглухо,то и не такое может случится,особенно если туловище изнеженное наркотой или алкоголем.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
 показать весь комментарий
 
 
ну это уже не человек. у человека очень сильные блокировки агрессии против детей.
 показать весь комментарий
 
 
не судите по себе.

вам известно, сколько родителей в Украине считают, что бить детей - это нормально и даже "полезно"? А между "бить" и "убить" - разница небольшая.

взрослые бьют детей обычно чтобы самоутвердиться за счет слабого. Из-за банальных комплексов неполноценности. Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
 показать весь комментарий
 
 
категорически не согласен. между "бить" и "убить" - разница принципиальное. я имею в виду битьё детей. строго говоря, их не вполне "бьют" их наказывают. взрослых бьют принципиально по-другому.

Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
--
вы слишком много смотрите детективов.
 показать весь комментарий
 
 
"вы слишком много смотрите детективов" - это вы мне?

с такими ублюдками вроде вас, которые позволяют себе хамить без малейшего повода и даже не понимают своего хамства, мне говорить не о чем.

Попытки навесить ярлык на собеседника - яркий пример низкой самооценки. Вас уж точно в детстве били. И вы наверняка не видите проблемы в том чтобы "шлепнуть ребенка по попе".

говорить с такой быдлотой мне лично не о чем.
 показать весь комментарий
 
У вас в категорії бити теж не все ок. Одна справа легко хлопнути по попі нашкодившого, інша справа гемселити дитину...
 показать весь комментарий
 
Бить и УБИТЬ ребенка - психология поступка одна и та же: ребенок пока не может себя защитить и потом сделать это физически - легко. Поэтому самоутвердиться за счет ребенка, женщины, короче - существа заведомо более слабого - легко. Вот и самоутверждаются на том кто это позволяет.

и до тех пор, пока подавляющее большинство нашего населения не видят ничего зазорного в том, чтобы "шлепнуть по попе" ребенка, у нас будет процветать и насилие над детьми большего масштаба.

так что когда будете еще раз читать новости об убийстве ребенка - имейте в виду, что те кто оправдывает "шлепанье по попе" породили и убийц детей.
 показать весь комментарий
 
о, и этот туда же. Вам с Кириллом - к одному доктору.
 показать весь комментарий
 
Личные моральные устои всегда имеют основу. Откуда взялась у конкретного эта основа и какова именно она - всегда вопрос №1.
Если взять общеизвестные ценности христиан, то:
"Какой отец не наказывает своего сына?" (И.Х.)
 показать весь комментарий
 
Бить детей в воспитательных целях это нормально, а вы просто тупарь начитавшийся новомодных теориек.
 показать весь комментарий
 
Зато у таких "человеков" нет никаких "блокировок" в отношении получения наследства.
Деньги - вот главный мотив убийства.
Пресловутая собственность.
А ребенок или нет - то дело десятое.
 показать весь комментарий
 
 
есть и у них блокировки, есть. но любовь к денежкам иногда их побеждает. современная цивилизация основана на культе жадности.
 показать весь комментарий
 
 
В любую цивилизацию такие были, вон ниже Каина вспомнили.
Правильно вспомнили.
Но выродкам таким в СССР было, конечно, легче - наследовать было мало чего (искушения меньше, это же всегда "искусители" виноваты), собственность то в основном была государственная, а за попытку присвоить гос.собственность был рассрел.

Насчет "блокировок" я не знаю, я не специалист по психологии уголовников.
Вон их сколько в ЛДНР и запоребриком, психиатров не хватит изучать.
 показать весь комментарий
 
Отпустят под подписку стопятсот процентов. Зачем мучить раскалявшего грешника. Пусть дома мягко спит, сладко жрёт, пьёт и ****** валяет. Ребёнка уже не вернуть, а гражданина который встал на путь исправления, можем потерять. Только вот умалчивает Крыс. Прежде чем растерзать ребёнка, животное сперва надругалась над ним самым отвратительным способом. За что, по всем людским законам и традициям, должно быть публично посажено на кол.
 показать весь комментарий
 
 
Кирилл Лещенко Причому тут взагалі ******* цивілізація? Раніше ще гірше було.
 показать весь комментарий
 
 
Из-за ревности или обиды 100% мог и таких случаев полно...
 показать весь комментарий
 
 
не суди по фильмам. помнишь, было такое старое кино "Дети Дон Кихота"?
 показать весь комментарий
 
Я ничего не сужу по фильмам...Тут уместно вспомнить Каина с Авелем, это почти тот же случай, и проблема эта, как видишь, вечна, как мир.."Дети дон Кихота"? Убей, не помню..
 показать весь комментарий
 
Це чо, рідний брат на 21 рік старший? Нє, все можливо... Може, вони рідні лише по батьку...
 показать весь комментарий
 
А що? У мене такий же молодший брат. 20 років різниці.
 показать весь комментарий
 
родителям стало скучно, когда дите выросло.
 показать весь комментарий
 
Такая инфа тяжела даже для восприятия...… Зря смертную казнь отменили.
 показать весь комментарий
 
 
Пам'ятаєте як ваші зебобіки мене за це критикували?
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan - я тоже был за смертную казнь, потому что только страх перед ней и может остановить некоторых подонков...

Но вот прочитал и задумался...
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, им оказался старший брат, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1759
 показать весь комментарий
 
 
Я все це розумію. Тому смертна кара повинна застосовуватися лише після довгого розгляду справжніми судами із 100% доказами. Без цього смертна кара не повинна застосовуватися, як і в США.
 показать весь комментарий
 
Никакие законы и наказания не предупредят преступление или нарушение если преступник или нарушитель его задумал.
Это будет всего лишь успокоением общественности что такого больше точно не повторится. А оно возьмет и повторится, причем с той же частотой
 показать весь комментарий
 
 
в Голландии, скандинавских странах нет смертной казни. Тем не менее, там тюрьмы пустуют.

интересно, почему?
 показать весь комментарий
 
насправді все по-іншому
це на заміну "зради зрадної" нас через медіа зараз деморалізують "кровавимі мальчікамі і дєвочкамі"
чи хтось публічно порівняв був статистику по таких злочинах хоча б за три останні роки..?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не бреши, я всегда была за смертную казнь.Тебя порохатые тоже критиковали.
 показать весь комментарий
 
что ты тут лепишь зебобики не зебобики ….. ты хоть в этой теме нормально общаться можешь ?
 показать весь комментарий
 
 
У него накануне выборов крыша поехала - он теперь не может комментировать ни одну новость, чтобы не вставить "зе".
 показать весь комментарий
 
 
свою то щупал крышу?если за зелебеню голосовал-там однозначно протечка
 показать весь комментарий
 
 
Я уже писал тебе неоднократно, что голосовал за Гриценко в первом туре и вычеркнул обоих во втором.
И нет, я не считаю, что у 73% избирателей Украины протекла крыша - но она однозначно протекла у самых ярых сторонников как Зели, так и Порошка. Причем у последних, вроде этого Али Хасана, ввиду проигрыша их кумира, протекла гораздо конкретнее.
 показать весь комментарий
 
та ладно,я ж не следователь комуняцкой тройки Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, ним виявився старший брат, - Крищенко - Цензор.НЕТ 9433.я не добиваюсь от тебя правды.достаточно этого я не считаю, что у 73% избирателей Украины протекла крыша.
потому и крыши у ваты сплошь потекшие,потому что не думают
 показать весь комментарий
 
...У мене була дуже слаба надія, що нам вдасться уникнути ось цієї самої всесвітньої ганьби «Україна вибрала коміка», і я пояснювала технологію «вигравання виборів через серіали» не стільки на те, щоб людей зупинити, скільки - щоб попередити впадання в депресію. Щоб українці про себе не думали, що от, мовляв, повелися, бо дурніших за нас немає, заслужили на премію Дарвіна. Навіть у суботу 20 квітня, в наш «день тиші» вже, давала інтерв'ю французькому RFIі, і вони питали: то що, українці такі наївні? А я казала: це всіх чекає, це завтра у вас буде, ми просто плацдарм для випробовування певних технологій, котрі мають насправді глобальне поширення. А вони кажуть: у нас уже. Маючи на увазі «жовті жилети». - blog.yakaboo.ua/o-s-zabuzhko/?fbclid=IwAR2t5mPVQz9UOmqfBiS-mC7_pKXG7nrMI9paf9WLMUSLt56L3Z0h5go28BM
 показать весь комментарий
 
30-летний обиделся на 9-летнего...
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, оксюморон какой-то. Возможно нажрался наркоты или набухался.
 показать весь комментарий
 
 
обида, по всей вероятности, связана с наследством, т.е. квартирой, на которую они претендовали вдвоем, На ближайшие 15 лет, правда, она ему не понадобится, но об этом он, увы, тогда не подумал.
 показать весь комментарий
 
 
А знаєте, після всіх проколів поліції, особливо в останній час перше, що приходить на думку - лінувалися далеко шукати. Ні, боронь Боже, я не звинувачую поліцію в необ'єктивності. Але саме це першим прийшло в голову. Це я такий неправильний, чи довіра до поліцейських речників настільки низька?
 показать весь комментарий
 
 
Обида бывает разная.
Например, младшему брату могли оставить квартиру в наследство, а старшему - нет.
Вот ему и стало "обидно", "двуногому без перьев"(С)
 показать весь комментарий
 
 
Я вже читав сьогодні я як зебобіки про вас брехали, відповідаючи акваріусу 580!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Читаю заголовки новостей на Цензоре: Убили, умер, похоронили, застрелили, утонул, погибли в аварии, задержали педофила.
Какая же прекрасная у вас страна!!! Слава Украине!!!
 показать весь комментарий
 
Русский, такое ощущение, что у вас в Латвии не бывает смертей, убийств или аварий. Лишь бы что-то ляпнуть, да еще и в такой теме.
 показать весь комментарий
 
 
Его страна паРашка, а в Латвии он людям жить мешает и воняет русским духом
 показать весь комментарий
 
 
Козломордик, твоя не лучше, смойся в Залесье.
 показать весь комментарий
 
 
Читай кацап--сми,там тебе споют про плохих русофобских пиндосов и прибалтов и о том какой пи.датый путин.Че ты вообще сюда приползло ******?)
 показать весь комментарий
 
 
Зате тепер у нас нема корупції та Зради.
 показать весь комментарий
 
 
А за вбивство Комарницького хто буде відповідати?
 показать весь комментарий
 
 
як хто?

брати, сестри, діти, батьки , племінники
 показать весь комментарий
 
схоже на брехню
молодці "розкрили злочин"

особливо, як згадати "успіхи" оновлених мусорів і прізвище їхнього міністра
 показать весь комментарий
 
 
цікаво, а у П.Шеремета старшого брата не було ?
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, у тебе є якісь підстави так думати , чи ти аби ляпнути з бодуна?
 показать весь комментарий
 
 
по-перше я не "ляпаю", а по-друге не вживаю алкоголь, тому бодунів у мене не буває.
а підстави звісно є, інакше не писав би.
 показать весь комментарий
 
"Торпедоносець"? По конкретно цій новині, які в тебе підстави сумніватися у версії поліції?
 показать весь комментарий
 
Просто все возможные подозреваемые в убийстве Шеремета - "уважаемые люди", они на дешевые мусорские трюки не поведутся...
А старший брат мальчика - скорее всего, "лицо с низким социальным статусом", а если еще и сиделец, то для мусоров вообще лафа..
 показать весь комментарий
 
Простите?
Откройте книгу "Сто лет криминалистики" (переводная, середины 70-х годов издания, тогда 100 лет криминалистике и было), и увидите, что чаще всего убивают "любяшие" родственники и интерес самый простой - денежный.

P.S. "Сто лет криминалистики" - книга завлекательная и научная, рассматриваются проблема - кейз - решение, например: "как отличить кровь человека от крови животного?", "а был ли пострадавший жив в момент утопления"? или про изобретение проверки отпечатков пальцев.
Прочла я сию увлекательную книгу лет так в 12, и месяц спать не могла после причтения, потом попустило.
 показать весь комментарий
 
 
... 1989 года рождения ...у 30 років "обида" до девятирічного ...
 показать весь комментарий
 
Людина котрій засунули пальці в одвірок підпише що завгодно.
А терморектальний допит взагалі творить чудеса.
 показать весь комментарий
 
 
Традиционный способ раскрытия - сабжи, обнаружившие тело, родственники или знакомые, кто-то из них обязательно признается...
Чтобы принять версию про серийного убийцу, нужен не один год и куча трупов...)
 показать весь комментарий
 
 
В жизни всё бывает. Проблема в том что правоохранительным органам доверять не приходится, больно много косячат , а пойманные за руку вместо ответственности по закону, дурку включают!
 показать весь комментарий
 
 
Саме для цього і проводять відтворення. Головне не визнання вини, а повідомлення зізнавшимся деталей які правоохоронцям невідомі. Знаряддя вбивства, одяг і т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Ключевое слово "неизвестны" - это тот ньюанс, который отделяет теорию от практики...
Хотя ньюансами занимаются опера, следак из прокуратуры в это лезть не будет...
 показать весь комментарий
 
Біда одна не приходить.
Сумно. Дитина загинула, у родині подвійне горе, а журналістам доведеться забути цю історію і шукати іншу... там де якийсь мусор вбив!
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация не до конца понятна, но все же:
1. Если старший брат жил с мамой - значит убитый младший - от другой женщины.
2. Может быть острая обида: мать больна, алименты не платились, наследство только меньшему.
3. Не исключено, что это месть отцу.
В отличие от большинства обличителей, от проклятий в адрес убийцы воздержусь.
Он поступил страшно, но мы не знаем, что было его мотивом.
 показать весь комментарий
 
"... является братом сожителя мамы погибшего".
 показать весь комментарий
 
Да, уже прочитал.
Добавлю новую инфу:
Семья, по заявлению полиции, была неблагополучной, ребенок жил с бабушкой.
Короче, наша грустная действительность, сплошная санта-барбара...
П.С.
Только что сообщили, что убийца психически нездоров.
 показать весь комментарий
 
я надеюсь, я очень надеюсь что споймали настоящего преступника, а не назначили первого удобного
 показать весь комментарий
 
Традиционная семья, традиционные ценности и все такое.
 показать весь комментарий
 
Знал бы что расстреляют - маленькое солнышко сейчас бы кушал бабушкин борщ. Во всех странах полно аморальных элементов, и они все боятся. Не важно казни или просто полиции, срока, но боятся. А у нас убиваешь троих - и идешь гульбенить дальше. Как мент, у которого судья взял баблишка за убийство отца, матери и ребенка, и отпустил. Думаете, это не влияет никак на подсознание этих уродов? Это вообще главная причина, а вовсе не наркота или социалка. Бедный ненужный ребенок. В груди всё сдавило..
 показать весь комментарий
 
Смертная казнь - это средневековье. Никто не имеет права забирать жизнь другого человека, даже если это преступник и убийца. Что бы несчастье не приходило в дом, - ведите праведный образ жизни.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПодозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх