 Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве задержан, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киеве.
По словам бабушки, девятилетний мальчик около 20:00 в пятницу, 22 июня, вышел на улицу. Когда стемнело, бабушка бросилась искать внука, однако безрезультатно. Тогда она сразу позвонила на 102. Учитывая все обстоятельства, следователями было принято решение безотлагательно внести данную информацию в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители оперативно начали проводить все необходимые меры для установления местонахождения малолетнего и уже совсем скоро вышли на след ребенка: камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной. Вскоре личность последнего установили.
Когда полицейские пришли на адрес проживания киевлянина, то он вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию 102 поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика.
На место происшествия выезжало руководство столичной полиции, следственно-оперативные группы столичного главка и Дарницкого управления полиции, сотрудники районной прокуратуры, судмедэксперт, кинологи со служебными собаками, эксперты-криминалисты, спасатели.
"На теле ребенка эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны и травмы черепа. На берегу была спрятана рубашка погибшего и его блокнот. Также водолазы достали со дна озера предметы, похожие на нож и молоток. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу ", - рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
Мужчина, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения вместе с мальчиком в вечер его исчезновения, в управлении полиции признался в убийстве ребенка:
"Злоумышленник сразу же задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Установлено, что ему - 30 лет, проживает в Киеве, ведет аморальный образ жизни. С мальчиком задержанный был близко знаком, поскольку он является братом сожителя мамы погибшего. Ребенок в основном проживал с бабушкой отдельно от новой семьи матери", - сообщил Андрей Крищенко.
По предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.
Сейчас фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы. Следователи подали в суд ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, вчера, 23 июня, в озере в Деснянском районе нашли тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок около восьми часов вечера отпросился у бабушки погулять возле дома. Впоследствии мальчик не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Правоохранители установили, что ребенка сначала зарезали, а потом утопили.
Жаль что смертную казнь для таких уродов не применишь ..
вам известно, сколько родителей в Украине считают, что бить детей - это нормально и даже "полезно"? А между "бить" и "убить" - разница небольшая.
взрослые бьют детей обычно чтобы самоутвердиться за счет слабого. Из-за банальных комплексов неполноценности. Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
Старший брат мог убить младшего просто чтобы отомстить за обиду на взрослого, которому он отомстить не в силах.
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вы слишком много смотрите детективов.
с такими ублюдками вроде вас, которые позволяют себе хамить без малейшего повода и даже не понимают своего хамства, мне говорить не о чем.
Попытки навесить ярлык на собеседника - яркий пример низкой самооценки. Вас уж точно в детстве били. И вы наверняка не видите проблемы в том чтобы "шлепнуть ребенка по попе".
говорить с такой быдлотой мне лично не о чем.
и до тех пор, пока подавляющее большинство нашего населения не видят ничего зазорного в том, чтобы "шлепнуть по попе" ребенка, у нас будет процветать и насилие над детьми большего масштаба.
так что когда будете еще раз читать новости об убийстве ребенка - имейте в виду, что те кто оправдывает "шлепанье по попе" породили и убийц детей.
Если взять общеизвестные ценности христиан, то:
"Какой отец не наказывает своего сына?" (И.Х.)
Деньги - вот главный мотив убийства.
Пресловутая собственность.
А ребенок или нет - то дело десятое.
Правильно вспомнили.
Но выродкам таким в СССР было, конечно, легче - наследовать было мало чего (искушения меньше, это же всегда "искусители" виноваты), собственность то в основном была государственная, а за попытку присвоить гос.собственность был рассрел.
Насчет "блокировок" я не знаю, я не специалист по психологии уголовников.
Вон их сколько в ЛДНР и запоребриком, психиатров не хватит изучать.
Но вот прочитал и задумался...
Это будет всего лишь успокоением общественности что такого больше точно не повторится. А оно возьмет и повторится, причем с той же частотой
интересно, почему?
це на заміну "зради зрадної" нас через медіа зараз деморалізують "кровавимі мальчікамі і дєвочкамі"
чи хтось публічно порівняв був статистику по таких злочинах хоча б за три останні роки..?
И нет, я не считаю, что у 73% избирателей Украины протекла крыша - но она однозначно протекла у самых ярых сторонников как Зели, так и Порошка. Причем у последних, вроде этого Али Хасана, ввиду проигрыша их кумира, протекла гораздо конкретнее.
потому и крыши у ваты сплошь потекшие,потому что не думают
И убил
От обиды
В моей голове ЭТО не укладывается
Например, младшему брату могли оставить квартиру в наследство, а старшему - нет.
Вот ему и стало "обидно", "двуногому без перьев"(С)
Какая же прекрасная у вас страна!!! Слава Украине!!!
у вас в Латвии то же не совсем прекрасно.
брати, сестри, діти, батьки , племінники
молодці "розкрили злочин"
особливо, як згадати "успіхи" оновлених мусорів і прізвище їхнього міністра
а підстави звісно є, інакше не писав би.
А старший брат мальчика - скорее всего, "лицо с низким социальным статусом", а если еще и сиделец, то для мусоров вообще лафа..
Откройте книгу "Сто лет криминалистики" (переводная, середины 70-х годов издания, тогда 100 лет криминалистике и было), и увидите, что чаще всего убивают "любяшие" родственники и интерес самый простой - денежный.
P.S. "Сто лет криминалистики" - книга завлекательная и научная, рассматриваются проблема - кейз - решение, например: "как отличить кровь человека от крови животного?", "а был ли пострадавший жив в момент утопления"? или про изобретение проверки отпечатков пальцев.
Прочла я сию увлекательную книгу лет так в 12, и месяц спать не могла после причтения, потом попустило.
А терморектальний допит взагалі творить чудеса.
Чтобы принять версию про серийного убийцу, нужен не один год и куча трупов...)
Хотя ньюансами занимаются опера, следак из прокуратуры в это лезть не будет...
Сумно. Дитина загинула, у родині подвійне горе, а журналістам доведеться забути цю історію і шукати іншу... там де якийсь мусор вбив!
1. Если старший брат жил с мамой - значит убитый младший - от другой женщины.
2. Может быть острая обида: мать больна, алименты не платились, наследство только меньшему.
3. Не исключено, что это месть отцу.
В отличие от большинства обличителей, от проклятий в адрес убийцы воздержусь.
Он поступил страшно, но мы не знаем, что было его мотивом.
Добавлю новую инфу:
Семья, по заявлению полиции, была неблагополучной, ребенок жил с бабушкой.
Короче, наша грустная действительность, сплошная санта-барбара...
П.С.
Только что сообщили, что убийца психически нездоров.