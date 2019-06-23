 Трамп и Путин на встрече в рамках G20 будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин. ВИДЕО

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, каким образом "украинский трек" должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет правильно написано. Украина и освобождение моряков там точно будут присутствовать", - заявил Климкин.
Он также подчеркнул, что после 25 июня - срок, который был дан РФ для освобождения моряков и судов - МИД Украины начнет на международных площадках новую волну давления на РФ относительно освобождения моряков.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.
Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
ЗАГАДКА
Кто сидит всю жизнь в говне
И готовится к войне?
- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.
Звісно, йому Україна немов кістка в оці.
Вочевидь, зараз настало ненайближче майбутнє
Не займайтесь словоблудієм.
В связи с большим успехом сериала "Слуга народа", который поддержали 73% зрителей, в Украине решили снять сиквел к нему с тем же актерским составом. Его рабочее название "Малороссия".
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
Справ у намбер ван вистачає, нема коли в гору глянути.
Валятся на диване и пересматривать Квартал 95....
Он свою роль отыграл ..... - для серьезных дядек будет лучше что бы он вообще не отсвечивал лишний раз...
Будут выпускать его в люди по мнимому...
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
До купи Вам, Ксеніє
Печива від США поїсти на Майдані...
А апельсинок наколотих не буде ?
пс. ви раптом не пані янукович которая "батя, я стараюсь" ?
В смысле за печеньки от Нулад предали славянских православных братьев?
Мы же все знаем что Зе это просто попка...
- скажіть що-небудь на грузинському.
Грузин відповідає - путiн ***** і підарас.
- о, після вашої відповіді я і сам став грузином.