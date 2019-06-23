 Трамп и Путин на встрече в рамках G20 будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин. ВИДЕО

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, каким образом "украинский трек" должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет правильно написано. Украина и освобождение моряков там точно будут присутствовать", - заявил Климкин.

Он также подчеркнул, что после 25 июня - срок, который был дан РФ для освобождения моряков и судов - МИД Украины начнет на международных площадках новую волну давления на РФ относительно освобождения моряков.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.