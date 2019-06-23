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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп и Путин на встрече в рамках G20 будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин. ВИДЕО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным поднимет вопрос Украины и освобождения военнопленных моряков.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в эфире 5 канала, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смена власти в Украине ничего не принесет. Россия будет настаивать, чтобы мы капитулировали, - Воронченко об освобождении военнопленных украинских моряков

"Мы поговорили с Белым домом, Госдепом о том, каким образом "украинский трек" должен быть освещен. Конечно, Трамп сам будет принимать решение. Но в его материалах, я уверен, все будет правильно написано. Украина и освобождение моряков там точно будут присутствовать", - заявил Климкин.

Он также подчеркнул, что после 25 июня - срок, который был дан РФ для освобождения моряков и судов - МИД Украины начнет на международных площадках новую волну давления на РФ относительно освобождения моряков.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Лидеры ЕС призвали Кремль освободить военнопленных украинских моряков и готовы рассмотреть ответные меры на раздачу РФ паспортов на Донбассе, - выводы саммита ЕС

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/v3133796
 
 
 Топ комментарии
 
Nasha Canada Newspaper 🇨🇦‏ @NashaCanada 13 ч.13 часов назад

ЗАГАДКА
Кто сидит всю жизнь в говне
И готовится к войне?
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Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9154

- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.

Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7362
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В нынешней ситуации это не так уж и плохо... Трамп и Путин на встрече в Осаке будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин - Цензор.НЕТ 5975
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А Шо тебе с Томосом не нравится? Шо дали не нравится или что?
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а зебобика даже не пригласили на G20, ничего удивительного там шаурму не предлогают
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Ты как то читать новости научись. Филарет уже публично от него отказался.
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А кто сейчас Филарет после того как был назначен Епифаний. Это так же само если бы Порошенко сейчас казал, что Зеленский никто.
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👍🏻👍🏻
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Да зачем бы не посылали. Какая разница зачем? Разве дело в цели? Вопрос ведь в том, что они имели полное право там проходить, а кацапне это не понравилось.
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Большая разница. Одно дело защищать страну, другое дело имитировать эту защиту.
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Алё ты где? Корабли шли из одного порта в другой. Как ты знаешь какие события происходят на юго-востоке нашей страны их послали укрепить позиции наших ВМФ в этом регионе. Кораблям была поставлена задаче перейди из одесского порта в мариупольский. Какие проблемы? Пройти керченский пролив они имели полное право. По твоему как попадают в черное море кацапские корабли которые стоят на азове или к примеру из балтийского моря? Правильно через Босфор, а это территория Турции. Но действует конвенция по морскому праву о свободном пересечении любого пролива. Так и тут. Тут даже не вопрос чьей территорией является Крым. Даже если бы мы признали, что Крым это территория парашкостана то это ситуацию не меняет.
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Потом будут обсуждать как освободить кусок лугандона и Крым от кацапов, так вижу...
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русский, так ты светлого будущего под руководством фюрера дождался за 20 лет?
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Я Вам більше скажу- теперішнього українського преЗЕдента навіть про деталі перемовин не повідомлять. Не вважатимуть за потрібне
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Можливо йому щось би і розповіли, але він нічого не зрозуміє🤔
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у него одна извилина и та между ягодиц
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Ну, це само собою. 😊 Але тут швидше інше. Думаю, з творчістю Зєлєнского знайомий не лише пуцин, але й Трамп, а особли во з деякими сценками пікантними. А також висловлюваннями про країну, що нагадує актрис німецького дорослого кіно. Тому сприймати такого ммм. "юного політика" за патріота, якому цікаво знати про серйозні речі, серйозні люди напевне не будуть.
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Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9154

- Изя, как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Путин?
- Страна дураков.
- Изя, а как по-твоему называется страна, где президентом выбирают такого человека, как Зеленский?
- Країна дурнів.


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Це ви зараз лизнули пуйлу і принизили Україну?
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Мне просто смешно, что Никто делает какие-то утверждения о том что скажет Трамп
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А чого ви чекали від росіяніна Во-Во ?
Звісно, йому Україна немов кістка в оці.
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П"ять років під час війни змарнували, що б оце чмо на публіку базікало, що "від нас нічого не залежить" і жерли в три горла з корита.
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А ты уже на колени встал? Или все по-прежнему в грязи валяешься?🤔
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Коли вже закінчиться місячник клінічних ідіотів за клавою перед виборами?
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Тепер я бачу що ти ще не встав, а продовжуєш у багнюці лежати😄
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В 2014-м патриотизм зашкаливал. Русский, украинский. Какая разница? Мы страна. Но пришла бригада недалеких людей и в считаные годы все изгадила. Они сформировали в нас ненависть к нормальным еще вчера символам - к вышиванкам, литературе, своему кино. Потому что пихали это в нас немеряными дозами своими грязными руками. А сами в это время жрали ресурс и за колонами в ВР обсуждали воровские доли. А потом - в час-два ночи ехали на Банковую, заползали на четвёртый, где сидел пафосный паучара в мятом костюме и жадно так - «что мое»?.
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посидь у спамі, софочка (варіант - сонька).
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"В 2014-м патриотизм зашкаливал. Русский, украинский. Какая разница?",- тобто тобі нема різниці між російським і українським патріотизмом. Чий Крим?
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Это был не патриотизм, а перекрашивание. Как сейчас побежали жрать шаурму или прыгать под фонтанами.
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Вишиванку і решту вами зазначеного може ненавидіти лише той, хто ненавидів все це раніше.
Не займайтесь словоблудієм.
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В 2014 году каждый уважающий себя жлоб считал необходимым сфоткаться на майдане на всякий случай. Типа, свой.
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Судя по стилю изложения мыслей, похоже что в вас "пихали" что то другое.
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ненависть к вышиванке у вас, кацапов, с самого рождения, так что живите сами в своем гнилом, узком мире, к нам не суйте свое рыло.
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В НАТО надо. Это намного важнее, чем в ЕС. Тогда вопрос как освобождать своих моряков будем решать сами, а не ПУ И обговаривать с Трампом.
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Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9221

В связи с большим успехом сериала "Слуга народа", который поддержали 73% зрителей, в Украине решили снять сиквел к нему с тем же актерским составом. Его рабочее название "Малороссия".


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На концертик сходить.
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
Справ у намбер ван вистачає, нема коли в гору глянути.
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Ksenia VB - а может вообще ничего не делать...

Валятся на диване и пересматривать Квартал 95....
Он свою роль отыграл ..... - для серьезных дядек будет лучше что бы он вообще не отсвечивал лишний раз...
Будут выпускать его в люди по мнимому...
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На концертик сходить.
В фонтані побавиться.
Трицепс прокачає.
Шаурми поїсть..
До купи Вам, Ксеніє

Печива від США поїсти на Майдані...
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Дякую.
А апельсинок наколотих не буде ?
пс. ви раптом не пані янукович которая "батя, я стараюсь" ?
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Софийка: "Печива від США поїсти на Майдані..."

В смысле за печеньки от Нулад предали славянских православных братьев?
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Ali Hasan - что Беня прикажет через Богдана, то он и будет делать... Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8937

Мы же все знаем что Зе это просто попка...
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Тобто зекоманда все робить через попку Трамп і Путін на зустрічі в рамках G20 говоритимуть про звільнення українських моряків, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2107
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Как насчет остальных пленных? А етих моряков и так должны вернуть по решению международного суда. Как по мне так пускай бы их освобождали самыми последними. Чтобы знали как сдаваться врагам без боя вместе с техникой на десятки миллионов долларов.
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Але не твоєї старої дупи, де тільки одні зморшки зіпсували красу колись величної баксової дупи, Абраша.
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это важно , но освобождение страны важнее об этом надо говорить
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У грузина питають - ви дійсно грузин?
- скажіть що-небудь на грузинському.
Грузин відповідає - путiн ***** і підарас.
- о, після вашої відповіді я і сам став грузином.





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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТрамп и Путин на встрече в рамках G20 будут говорить об освобождении украинских моряков, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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