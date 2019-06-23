 С начала суток враг 12 раз нарушил режим прекращения огня, ранены двое бойцов ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник применял минометы калибра 120 мм (вблизи Павлополя и Авдеевки), станковый противотанковый гранатомет (по окраинам Авдеевки), автоматические гранатометы (недалеко от Водяного и Песков), ручной противотанковый гранатомет (вблизи Марьинки).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Шумов (из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), Пивденного (из автоматических гранатометов), Травневого (из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), Новолуганского (из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, 82 мм миномета), Майорска (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Погиб ВСУ, уничтожен БПЛА противника.

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