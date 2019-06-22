 Не "русско-украинская война", а "гражданский конфликт", - Гриневич заявила о пророссийском давлении на авторов учебников. ВИДЕО

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в интервью телеканалу Еспресо, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

"Например, вчера одному из моих коллег, автору "Новой Истории Украины" - учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы Должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - сообщила министр.

По словам Гриневич, ситуация тревожная, ведь свидетельств возможного реванша больше с каждым днем.