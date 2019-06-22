 Не "русско-украинская война", а "гражданский конфликт", - Гриневич заявила о пророссийском давлении на авторов учебников. ВИДЕО

Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в интервью телеканалу Еспресо, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.
"Например, вчера одному из моих коллег, автору "Новой Истории Украины" - учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства - позвонили и сказали: "Вы Должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - сообщила министр.
По словам Гриневич, ситуация тревожная, ведь свидетельств возможного реванша больше с каждым днем.
мабуть всралися.... обоє
судячи з мордяк
Владелец: Инна Авакова, Арсений Яценюк
В августе 2017 года изменилась структура акционеров: вместе с Ларисой Княжицкой (30 %) ими стали жена главы МВД Украины Арсена Авакова Инна Авакова (40 %) и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк (30 %).
Мне лично все ясно.
Наверно, эта та самая бонмба в наше будущее, которой нас намедни пугал пан Яценюк
да, пишут, что добый дядя Яценюк сделал доброе дело и продал канал сыну Константина Жеваго . А сам Константин Жеваго замечателен не только тем, что его маленький свечной заводик оказался на территории Крыма и перерегистрировался по ************* законодательству,но и многим другим
Жеваго Костянтин. ДОСЬЄ
https://www.rudenko.kiev.ua/persons/zhevago
Крім дезінформації навколо є достатньо інформації і вона має традиційний і стандартний вигляд. В ній зазначається хто дзвонив, кому дзвонив, з якого приводу дзвонив.
Завтра хтось комусь подзвонить і запропонує називати те, що відбувається на Донбасі, піонерською грою "Зарница".
Чи означає це, що треба голосувати за тих, що примудряються бути одночасно корупціонерами, злодіями і, нібито, патріотами?
Якщо нові люди у владі переплутали які ідеології треба міняти, то пані міністр повинна про це прямо і відверто заявляти. Це допоможе їй через кілька місяців знову стати міністром потіснивши тих, що заплуталися в ідеологіях.
Так покажите, блин, на что вы способны, уройте эту пятую колонну так, чтобы и следа их в Украине не осталось? Почему, суки, бездейстуете?!
Ответ прост - их это устраивает и хрен с ней, с Украиной.
Пане президенте Володимир Зеленський, для українців вона як і для всього світу почалася 1 вересня 1939...
(С)
@vyatrovich
☹️
Вітаю зе Україну ! Ще олин + від =нових морд=.
Ви зробили це разом, зебіли.
І хай хоч одна сволота посміє мені сказати, що серед 73% скотів є розумні і патріоти.
+ 38% такої ж ***-маси.
Сподіваєтеся на підтримку Заходу ?
Бутусов, альо !!!
Ось тобі відповідь на твої типу "наївні" =вопрошанія= про доктрину і стратегію.