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 Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша, - Лещенко раскритиковал кандидатов "Слуги народа". ВИДЕО

Народный депутат Сергей Лещенко, подавший документы в ЦИК для регистрации кандидатом в депутаты по 220-му округу в Киеве на Подоле, раскритиковал кандидатов "Слуги народа".

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, он рассказал в эфире 24 канала.

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"Во многих округах выдвинуты люди, которых местные громады очень хорошо знают. Но они их знают в части округов как волонтеров, как активных деятелей, как людей, которые боролись за справедливость, а в некоторых - как застройщиков, бизнесменов, которые занимались сомнительными схемами, как рестораторов. Посмотрим на Киев как ключевое определение всех электоральных симпатий. Полгорода отдали "смотрящему" Ваврышу. Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли застройщика Ваврыша", - подчеркнул Лещенко.

Эту же мысль он высказал в Facebook: "Не знаю, как вы, но мы не для того убирали Порошенко с Банковой, чтобы вместо Столара в Киеве появился новый "смотрящий" - Ваврыш. Поэтому вчера с трибуны парламента я призвал Владимира Зеленского провести серьезный внутренний аудит. И разобраться, почему от "Слуги народа" по Киеву идут ставленники скандальных застройщиков.

Так случилось с моим родным Подольским округом (Виноградарь, Подол, Куреневка, Ветряные горы), где я всю жизнь выбираю своего депутата. У нас кандидатом от "Слуги народа" назначили бывшую подчиненную Ваврыша Анну Бондарь. Аналогичные сигналы поступают из других районов - якобы Ваврышу на откуп отдали половину округов Киева.

Также читайте: Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" в мажоритарных округах. СПИСОК (обновлено)

Если это досадная ошибка, то ее никогда не поздно исправить - надо просто убрать кандидатов, которые идут защищать застройщиков под зонтиком "Слуги народа". С партией Зеленского "Слуга народа" происходит типичная проблема роста, когда туда проникают все, кто ловчее других работает локтями. Поэтому Владимиру Зеленскому надо взять под личный контроль ситуацию со столичными округами".

Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша, - Лещенко раскритиковал кандидатов Слуги народа 01

Читайте также: Мне буквально за день создали негативный образ, - исключенная из списка "Слуги народа" Панченко

Источник: https://censor.net.ua/v3133735
 
   
 Топ комментарии
 
lol
обиженная бородатая девочка?
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_Власть следует критиковать и менять! Иначе она порождает монстров! И расия - наглядный и близкий пример.
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серОжа...твои хотелки..и хотелки других дурачков которые выбрали зебобика...зебобику фиолетовы у крапинку...он впм ничего не обещал и ничего не должен...
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Проснувся))))

Знаєте, я розумію позицію людей, які проти пороха голосували. Я сам за Гриценка був, а в 2 тур не пішов вибирати менше зло. Але я НЕ РОЗУМІЮ людей, які, голосуючи проти Пороха, обирали саме Зеленського... 39 кандидатів, достойних людей серед них трохи було, навіщо ж обирати некомпетентного і неосвіченого коміка???
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Цє саме те що зробив Порошенко, нема глухих і дурних. Зеленський - це відчай, але українців.
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Подивився мажоритарника по своєму округу від СН, повний 3,14zдець!!! Чекаю списків від гоппоглюка, зажиддя,партії бариг,співунів та РНС! До речі, ніяка провладна чи опозиційна бл-дь нігде нічого не прокоментувала про події в Грузії! Що , допиз-лись піід час виборів в США, що зараз язикивдупі?!!!
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Так він дже саме для цього й пішов у БПП (Удар+Солідарність), щоб Столара, не дай Бог, ні на кого не поміняли!
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Лично я верю ,что Украина и Грузия будут в НАТО ,,Ето неизбежно ,,а рашкасрань будут ненависны ,,как сейчас так и будущем...
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Я теж вірю, але крім віри потрібні дії! А як раніше, так і зараз бачу політичних імпотентів!
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Можно верить в то, что Земля квадратная. И даже верили в это(или почти в это) на протяжении многих веков. Но реальность оказалось другой. Может Россия и будет ненавистна в будущем(я в этом не сомневаюсь), но газ и нефть у нее будут покупать. И твоя вера здесь неважна.
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одна річ купувати, інша на цьому паразитувати, як глюк зажиддя!
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а також повернення бувшого підхолуя бариги онищенка до країни з метою дачі показів на кролика та баригу!
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Наивньій, тьі еще потребуй чтобьі кучму посадили, ха ха
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Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Я ведь стоял тут всё время, видел, как вы, откровенно говоря, просыпаетесь, слышал, как вы, грубо говоря, смеётесь, и так далее. Позвольте вам сказать прямо, ваше величество...Мне себя не перебороть. Я ещё раз повторю - простите мне мою разнузданность - вы великан! Светило!
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конечно Бородатая журнашлюшка обиделась что её не включили в список Слуги народа...
Но с другой стороны новый фаворит ЗЕбени Ваврыш, обосновано подозревается следствием
в хищении 42 млн. грн. и трёх заказных убийствах...
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Ну так Лєщєнко - молодець. Список Зеленського треба чистити і чистити. Він, доречі, і сам про це казав
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Вот, правильно. Видишь, как все просто. Список скомороха надо вычистить полностью. Чем меньше в списке, тем лучше стране.
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Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша

На х2ра ты его вообще выбирал? Мало тебе одного маланца на шее пять лет было? Поменял, дурень, шило на мыло.
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Бардіну -помічницю Лещенка взяли в Слугу народу, а Лещенка ні) і де та справедливість?))
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Що конкретно вкрав Зеленський? Може Зеленський вкрав свої роялті від своїх TV production?
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Боже!.. эта мерзость, СырГей Лещенко, ещё может кого-то с агетировать?..
Как такое бородатое чмо вообще жизнеспособно?!
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Лєщ,вийди спочатку з БПП

Зеленський - слуга Народу 🇺🇦‏

5 часов назад
Не забувайте, що постпраймеріз діє до 6 липня. Претензії з доказами до кандидатів залишайте на офіційному сайті Слуги народу. Заплямовані будуть виключені зі списку.

Я не вибирав Зеленського для того, щоб забудовника Столара поміняли на забудовника Вавриша, - Лещенко розкритикував кандидатів "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8162
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мені смішно, що Лещенко критикує бізнесменів. ну, він же сам великий шанувальник олігархів)
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Сирожа а може треба головою думати перш ніж мазу тягти за українофоба і вора вовучку піданіста
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЯ не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша, - Лещенко раскритиковал кандидатов "Слуги народа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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