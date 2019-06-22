 Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли на застройщика Ваврыша, - Лещенко раскритиковал кандидатов "Слуги народа". ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, он рассказал в эфире 24 канала.
"Во многих округах выдвинуты люди, которых местные громады очень хорошо знают. Но они их знают в части округов как волонтеров, как активных деятелей, как людей, которые боролись за справедливость, а в некоторых - как застройщиков, бизнесменов, которые занимались сомнительными схемами, как рестораторов. Посмотрим на Киев как ключевое определение всех электоральных симпатий. Полгорода отдали "смотрящему" Ваврышу. Я не выбирал Зеленского для того, чтобы застройщика Столара поменяли застройщика Ваврыша", - подчеркнул Лещенко.
Эту же мысль он высказал в Facebook: "Не знаю, как вы, но мы не для того убирали Порошенко с Банковой, чтобы вместо Столара в Киеве появился новый "смотрящий" - Ваврыш. Поэтому вчера с трибуны парламента я призвал Владимира Зеленского провести серьезный внутренний аудит. И разобраться, почему от "Слуги народа" по Киеву идут ставленники скандальных застройщиков.
Так случилось с моим родным Подольским округом (Виноградарь, Подол, Куреневка, Ветряные горы), где я всю жизнь выбираю своего депутата. У нас кандидатом от "Слуги народа" назначили бывшую подчиненную Ваврыша Анну Бондарь. Аналогичные сигналы поступают из других районов - якобы Ваврышу на откуп отдали половину округов Киева.
Если это досадная ошибка, то ее никогда не поздно исправить - надо просто убрать кандидатов, которые идут защищать застройщиков под зонтиком "Слуги народа". С партией Зеленского "Слуга народа" происходит типичная проблема роста, когда туда проникают все, кто ловчее других работает локтями. Поэтому Владимиру Зеленскому надо взять под личный контроль ситуацию со столичными округами".
Знаєте, я розумію позицію людей, які проти пороха голосували. Я сам за Гриценка був, а в 2 тур не пішов вибирати менше зло. Але я НЕ РОЗУМІЮ людей, які, голосуючи проти Пороха, обирали саме Зеленського... 39 кандидатів, достойних людей серед них трохи було, навіщо ж обирати некомпетентного і неосвіченого коміка???
Но с другой стороны новый фаворит ЗЕбени Ваврыш, обосновано подозревается следствием
в хищении 42 млн. грн. и трёх заказных убийствах...
На х2ра ты его вообще выбирал? Мало тебе одного маланца на шее пять лет было? Поменял, дурень, шило на мыло.
Как такое бородатое чмо вообще жизнеспособно?!
Зеленський - слуга Народу 🇺🇦
5 часов назад
Не забувайте, що постпраймеріз діє до 6 липня. Претензії з доказами до кандидатів залишайте на офіційному сайті Слуги народу. Заплямовані будуть виключені зі списку.