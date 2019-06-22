EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  447  11
Материалы по теме:
Все про:ранение (2133) Донбасс (18777) Объединенные силы (326)

 С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции подразделений Объединенных сил (ОС) с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сообщении пресс-центра ОС уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов: дважды - вблизи Водяного (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия); в районе Старогнатовки (из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Широкино (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия); Красногоровки (из 120 мм миномета и автоматического гранатомета); Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета); Павлополя (из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Новотроицкого (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Религиозные меньшинства в оккупированных Крыму и Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, - отчет Госдепа США

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Песчаного (из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Пивденного (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Новолуганского (из крупнокалиберного пулемета).

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военная делегация ЕС ознакомилась с доказательствами присутствия российских войск на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3133734
 
 
 Топ комментарии
 
Одужуй, герою. Хлопці, бережи вас Господь
 показать весь комментарий
 
Видужуй, друже, і нехай надалі кулі повертаються до тих виродків, хто їх по вас випускає. БУДЬТЕ ЖИВІ і НЕХАЙ БЕРЕЖЕ ВАС ГОСПОДЬ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одужуй, герою. Хлопці, бережи вас Господь
 показать весь комментарий
 
 
Видужуй, друже, і нехай надалі кулі повертаються до тих виродків, хто їх по вас випускає. БУДЬТЕ ЖИВІ і НЕХАЙ БЕРЕЖЕ ВАС ГОСПОДЬ!
 показать весь комментарий
 
 
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показать весь комментарий
 
Війна закінчиться ...коли виродки прокремлівські..мертвечуки...шухричі...***************...вишкокрадуни...будуть висіти в Києві на фонарних стовбах!.Зеленському на замітку!Прокремлівська зараза розпустила пірЯ!Референдум_за зраду довічно!Все!
 показать весь комментарий
 
Вибачте,шановне ,панство забув добавить в список суку православну і грабіновича!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияС начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх