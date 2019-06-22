 С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

В сообщении пресс-центра ОС уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов: дважды - вблизи Водяного (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия); в районе Старогнатовки (из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Широкино (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия); Красногоровки (из 120 мм миномета и автоматического гранатомета); Гнутово (из станкового противотанкового гранатомета); Павлополя (из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Новотроицкого (из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия), передает Цензор.НЕТ.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Песчаного (из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Пивденного (из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия); Новолуганского (из крупнокалиберного пулемета).

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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