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 В электричке Днепр-Пятихатки загорелась проводка: люди покидали вагоны на ходу. ВИДЕО

Под Днепром загорелась электричка, которая направлялась в Пятихатки, пассажирам пришлось покидать дымящиеся вагоны на ходу.

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

22 июня, около 5:40, на станции "169 километр" произошло возгорание в электричке, курсирующей в Пятихатки. В инциденте никто не пострадал. Пассажиры во время возгорания не ждали остановки состава и прыгали из вагонов.

По предварительной информации загорелась проводка. Дым распространился по вагонам. Услышав запах гари, люди начали паниковать и выпрыгивать из вагонов.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки. Прыгать было высоко и на камни", - рассказала очевидец Наталья.

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В пресс-службе Приднепровской железной дороги подтвердили, что произошел пожар. Сейчас движение восстановлено.

Источник: https://censor.net.ua/v3133719
 
 
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Приміська електричка. П'ятихатки - райцентр в Дніпропетровській області.
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Через Донецк ходил поезд Луганск-Симферополь 666 )) Стремный ,такой )
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Яка краса й потужність! Не стромляйте пальчика в розетку!
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Це ж яка дистрофія потрібна, щоб встромити пальці в розетку...
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Это нововведение от Омиельяна . Когда выпрыгиваете делайте глубокий вдох . При приземлении , группируйтесь
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Ось що буває від вертикальної зйомки...
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Шановні пасажири, вам було продемонстровано омелянський гіперлуп.
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І на якому ходу вони стрибали? А аудіокодека Шо не знайшлось, щоб почути Шо люди кажуть?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ электричке Днепр-Пятихатки загорелась проводка: люди покидали вагоны на ходу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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