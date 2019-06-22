 Порошенко: Зеленский может рассчитывать на мой совет, помощь, плечо. ВИДЕО

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я - человек, который точно не исповедует принцип "чем хуже, тем лучше". В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Помогая Зеленскому, я помогаю Украине. Как патриот, как человек для которого Украина - превыше всего, я твердо буду продолжать эту линию и в дальнейшем", - сказал Порошенко.
Он также отметил, что его команда точно поддержит личное голосование нардепов.
Кроме того, Порошенко подчеркнул, что партия "Европейская Солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру".
.. Ще однією політичною силою, з якою в пропрезидентської партії не мають наміру створювати більшість в парламенті, є "Опозиційна платформа - За життя". Це викликано різницею ідеологічних позицій з певних питань, пояснив Гетманцев.
.В "Слугу народу" назвали партії, з якими ніколи не створять коаліції - ОстроВ
Своего фельдъегеря и щелкопёра.
похожа на палки в колёса
пощупать надо есть за что
Уже скоро в осеннем гардеробе каждого порохососа
Впрочем, Вы все равно это предложение не примите.
Вместе с ********** Вы будете сидет до дефолта, "до последнего булыжника" ("Блэкхол"), ждать, что само рассосется/утрясется, а потом, в самый последный момент, от страха (в том числе и страха понести ответственность), что-нибудь выкините этакое, чем вынесете себе приговор, фигурально выражаясь, то есть поступите так, как россияне поступили с катерами в Керченском проливе или советские поступили с Южно-Корейским самолетом.
И что только этим каталанцам было нужно, "эстонец"?