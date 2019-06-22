 Порошенко: Зеленский может рассчитывать на мой совет, помощь, плечо. ВИДЕО

Об этом лидер партии Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я - человек, который точно не исповедует принцип "чем хуже, тем лучше". В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Помогая Зеленскому, я помогаю Украине. Как патриот, как человек для которого Украина - превыше всего, я твердо буду продолжать эту линию и в дальнейшем", - сказал Порошенко.

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Он также отметил, что его команда точно поддержит личное голосование нардепов.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что партия "Европейская Солидарность" точно не будет сотрудничать в парламенте следующего созыва с политическими силами, которые исповедуют популизм или идеи возвращения Украины к "русскому миру".