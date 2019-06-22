 Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун". ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил военным после испытания определить поражающий эффект различных частей боевых кораблей. Испытания прошли успешно.
Напомним, 24 мая на Одесчине прошли очередные заводские испытания противокорабельных ракет "Нептун".
Лихо коли людина необізнана робить вигляд, що вона у всьому спець. Алюмінієво-магнієвий сплав теж про це говорить. Не роби з себе дурня, помовчи.
Боевой корабль действительно может сохранять плавучесть и что важнее - остойчивость, вплоть до затопления по верхнюю палубу, что достигается благодаря кводонепроницаемым переборкам с клинкетными дверьми и "контрзатоплению отсеков" (включая опустошенные артиллерийские погреба).
НО все зависит;
1. Место попадания (выше/ниже) ватерлинии
2. от размера судна
3. количества пробоин (запущенных ракет) и соответствено затопленных отсеков. Для затопления небольших судов достаточно затопления 1 отсека, для крупных 3-5
4. были ли закрыты переборки и выполнено контрзатопление (и не зачерпнул ли воды)
5. был ли израсходован боекомплект в погребах.
Самое страшное - попадание в район машинного отделения - это самый крупный отсек который невозможно разделить доп. переборкми и его затопление эквивалентно затопления 4-6 отсеков и практически всегда означает гибель судна.
PS А про "порожающие элементы" противокорабельной ракеты - имхо какая то лажа. Не по самолету же стреляем, там не поражающие елементы нужны, а маскимальное разрушительное действие (для сохдани дыры максимальных размеров)
Грозный смех - и пративник повержен!
На цензор хоть не заходи
сразу фото Даши Лукьяненко
какой светлый ребенок
ну можно было этого педофила просто повесить и выложить фото, как говорит один "в виде лучика позитива и добра".
где наши патриоты, нацики, С-14????
Доложить немедленно!
потом типа показали Огонь грозный уничтожительный.
и все. делайте выводы.
1. какие мы -умеем летать неизвестно куда
2. наделали много огня-подорвали снаряд на столе.
деребан по праограме державно-частное партнерство - бабло прогнали через частную лавочку,
испытания показали от имени гос конторы.
нихрена не сделано реально
а именно -----лететь куда нада_подрывать карабель или хоть что.
турчинов закончился даздраствует турчинов.
ахахах
- Коней на переправі не міняють.
Об'єднення вати і ідіотів вирішили все міняти на переправі старого коня на млодого дурнуватого жеребчика.
Чекаємо, коли прийде прозріння.
И вобще иди послушай Киркорова, твой формат...
Это важно...
самі такими тупими користуйтесь ))
Бистро только котята родятся, а если думаешь, что тебе перепадет со стола Слуги на Хануку, ошибаешься...