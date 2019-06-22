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Все про:Днепропетровщина (1368) испытания (217) ракеты (783)

 Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун". ВИДЕО

В Днепропетровской области на военном полигоне испытали боеголовку крылатой противокарабельной ракеты "Нептун".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил военным после испытания определить поражающий эффект различных частей боевых кораблей. Испытания прошли успешно.

Напомним, 24 мая на Одесчине прошли очередные заводские испытания противокорабельных ракет "Нептун".

Источник: https://censor.net.ua/v3133693
 
   
 Топ комментарии
 
Це всьо дякуючи зеленій соплі.))
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цапы - юмз стоит и у него нет и не будет работы - да,да ,да))))
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Лучше бы испытательный стенд составили из членов партии "Оппозиционная платформа-За життя".
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Перемога еволюції - мавпа винайшла дубину, щоб бити мух у себе на лобі.
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Простої вибухівки з простими поражаючими елементами буде недостатньо щоб потопити ворожий корабель! Одна ракета не може нанести настількі страшні ушкодження корпусу корабля, щоб він миттєво затонув, а якщо корабель не потоне, то всі його бойові системи будуть далі працювати, ракети будуть злітати, гармати будуть стріляти, радари будуть визначати цілі і наводити ракети та авіац на наші кораблі! Ракета має не просто вибухати а запалювати ворожий корабель та все що навколо нього напалмом, напалмом який горить навіть в воді! Російські кораблі, їх надбудова, зроблені зі спеціального алюмінієво-магнієвого сплаву який дуже добре горить і вигорає зі чтрашною температурою. Отже наші протикорабельні ракети мають спалити ворожі кораблі та ворожий десант, який з них висаджується і на це потрібно робити ставку, а не на ураження уламками бойової частини ракети! Ракета має пробити обшивку корабля, або вибухнути поруч, створити аерозольне облако напалму і підпалити його! Проста ракета яка вибухає як простий заряд Смерча, який нам показали на фото це ідіотизм!
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опять диванный эхперд игорь л Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 5252 помимо шквала осколков привет Цусима там ещё фугасное воздействие и если слетит с основы движко и накроются генераторы то не пушке стрелять не ракета не взлетит Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 5252
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Військові кораблі це не цивільні судна, бойові системи військових кораблів зарезервовані по зивленню і максимально автоматизовані, тому зберігають боєздатність навіть після воучань кількох ракет. Потрібно не просто поцілити в корабель, а знищити його, а це досягається займанням корабля від аерозольної хмари напалму.
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Простий заряд Смерча???
Лихо коли людина необізнана робить вигляд, що вона у всьому спець. Алюмінієво-магнієвий сплав теж про це говорить. Не роби з себе дурня, помовчи.
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Прості та дрібні уламки від ракети не завдадуть помітної шкоди крейсеру Москва, або великому десантному кораблю і це ще за умови що ракета взагалі влучить в корабель. Потрібні великі уламки які допоможуть під час вибуху великій кількості хімічної аерозольної речовини проникнути всеоедину корабля і запалити його від спеціального запалювального заряду який спрацює з затримкою в пару секунд.
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бред полный Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 3659 Москва не забронирована как крейсера 2й мировой Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 3659
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ви що зовсім таво, невже вам тут усе покажуть, те що показують то лише мала частка, щоб єкспердів потролити...)) так шо не перемайся))
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Во время Фолклендского конфликта в эсминец Шеффилд попала противокорабельная ракета Экзосет, французского пр-ва. БЧ не взорвалась, но кинетический удар и горение ракетного топлива привели к сильному пожару. Итог - 20 погибших, 28 раненых, корабль потоплен.
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Саме пожежа потопила корабель, саме про це я і кажу, а простий вибух не завдає помітної шкоди.
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Может! Это я вам как инженер-кораблестроитель говорю!
Боевой корабль действительно может сохранять плавучесть и что важнее - остойчивость, вплоть до затопления по верхнюю палубу, что достигается благодаря кводонепроницаемым переборкам с клинкетными дверьми и "контрзатоплению отсеков" (включая опустошенные артиллерийские погреба).
НО все зависит;
1. Место попадания (выше/ниже) ватерлинии
2. от размера судна
3. количества пробоин (запущенных ракет) и соответствено затопленных отсеков. Для затопления небольших судов достаточно затопления 1 отсека, для крупных 3-5
4. были ли закрыты переборки и выполнено контрзатопление (и не зачерпнул ли воды)
5. был ли израсходован боекомплект в погребах.

Самое страшное - попадание в район машинного отделения - это самый крупный отсек который невозможно разделить доп. переборкми и его затопление эквивалентно затопления 4-6 отсеков и практически всегда означает гибель судна.

PS А про "порожающие элементы" противокорабельной ракеты - имхо какая то лажа. Не по самолету же стреляем, там не поражающие елементы нужны, а маскимальное разрушительное действие (для сохдани дыры максимальных размеров)
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не всьо... корпус боєголовки фарбував сам Каломойський
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То тепер на один бамбасний кіоск не вистачить. Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 6948
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Невже пан Петро винайшов боєголовку цієї крилатої ракети?
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Мне порохоботы после назначения Данилюка секретарем СНБО писали, что Турчинов руководил разработкой всех наших современных ракет и других видов вооружения. Талантливейшей конструктор, однако.
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он курировал не ори зелебоба сектор волна где ты был сказать могёшь а Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 458
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а за что тут вообще дякувати?🤣🤣старое дерьмо выдают за какие то новые разработки но для 25 процентовых и так проходит
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О! А у 75% - сосвем другое аружые!
Грозный смех - и пративник повержен!
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Если ему верить,то и скорые благодаря ему,и коломой уже пообещал два ларька на Донбасе покрасить,не хило?
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цапы - юмз стоит и у него нет и не будет работы - да,да ,да))))
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Молодцы!!..."подарки" такие для паРашкинцев нужны...
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Лучше бы испытательный стенд составили из членов партии "Оппозиционная платформа-За життя".
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"За Ж-ОП", а если по-простому - "За ЖОПу".
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или просто облепить педофилами
На цензор хоть не заходи
сразу фото Даши Лукьяненко
какой светлый ребенок

ну можно было этого педофила просто повесить и выложить фото, как говорит один "в виде лучика позитива и добра".
где наши патриоты, нацики, С-14????
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И где-нибудь по центру для Ху*ла бы место оставили.

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Классная штука и в хозяйстве сгодится. Вот такими бы ракетами да под зад всем расейским корабликам в Крыму.
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Сколько штук заказал Зебеня?
Доложить немедленно!
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оборон заказ на нептуна пока на 120 ракет Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 5203
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Не все петягівно зміг знищити, не встиг.
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непонятные рокеты - летели в прошлыхновостях по принципу НеизвестноКуда - никто не видел ниодного попадалова,
потом типа показали Огонь грозный уничтожительный.

и все. делайте выводы.
1. какие мы -умеем летать неизвестно куда
2. наделали много огня-подорвали снаряд на столе.

деребан по праограме державно-частное партнерство - бабло прогнали через частную лавочку,
испытания показали от имени гос конторы.

нихрена не сделано реально
а именно -----лететь куда нада_подрывать карабель или хоть что.

турчинов закончился даздраствует турчинов.

ахахах
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попадалово-то у тебя с набором хромосом,кацапырло Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 3270.но то не петя виноват...то маманька с папанькай
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Мудре прислівя:
- Коней на переправі не міняють.
Об'єднення вати і ідіотів вирішили все міняти на переправі старого коня на млодого дурнуватого жеребчика.
Чекаємо, коли прийде прозріння.
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Ну да старый конь петя,кторый участвовал в разграблении Украины,служил овощу и хвалил его,конечно лучше всех.Все что можно при нем проиграно Украиной,но он все равно хороший Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 4690.Это патология конечно,но каждый выбирает сам.
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ты вот, например, выбираешь тех, кто до 2014 грабил. мазохист, наверное...
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То, что наделало окружение Петра, народу Укрраини покажется благотворительност.
И вобще иди послушай Киркорова, твой формат...
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Порохня вы смешны и унылы.Что подтвердили одни выборы и поставят жирную точку вторые.Езжайте в козин дякуваты,а Украинцы разберуться без вас.
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Від старого кАня вже копита відлетіли, киди його запрягати...
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Старому коневі час відпочити. Десь років з 15 посидіти в тюрязі, все згадати та обміркувати.
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Ммммм... как бы не спец. Но как по мне то поражающие элементы должны быть крупнее. И это должны быть не шары!!! а скажем ..пирамиды или кубики. На выбор...
Это важно...
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Вообще не совсем понимаю зачем в ПКР поражающие элементы. Действие у неё скорее фугасное. Лучше дополнительно несколько кг взрывчатки напихать.
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сейчас не временна ямато и мусаши Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 4776 и такой шрапнели достаточно для современного корабля Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун" - Цензор.НЕТ 3698
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И покрасить в зеленый цвет,чтобы народ знал,кто его сконструировал,краску выделит Коломоя,он обещал два ларька покрасить
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И нафига испытывая действие боеголовки подрывать стоящую денег остальную ракету???
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а чего еще остается делать, когда москали не оставили чертежей головки самонаведения ))
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ваша "головка" вважає, що Земля пласка, як дошка.
самі такими тупими користуйтесь ))
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эта "боеголовка" больше похожа на части старой газовой трубы, как ранее был похож танк "азовец" на мусорные контейнеры
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подорвали боевую часть, как при испытаниях ракеты пво))) украина - единственная страна в мире, сбившая два гражданских самолета и ни одного военного, традиция
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не плакай ванья когда вашь мигарь 31й своего же напарника загарпунил своей же сру нано ракетой на учениях это быль эпик а уж ваши бла кто только на чучелко не выставляет Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 4594 после налёта 50 бла самодельных у вас - 3 борта официальных а уж сикоко на ремнте в комсмольске на амуре - хз Випробування боєголовки крилатої ракети "Нептун" - Цензор.НЕТ 4594
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порохоботов в стране 10%, а вони , хамства и истерики на все 100
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Ти, ще мал и глуп и невидел больших затруднений в жизни...
Бистро только котята родятся, а если думаешь, что тебе перепадет со стола Слуги на Хануку, ошибаешься...
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Гарна лялечка, цікаво ще б подивитись, на що такіж лялечки від Грома здатні? зможуть лі кремль спалити, знищити??))
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Цензор.НЕТВидеоТехнологииИспытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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