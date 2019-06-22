 Испытание боеголовки крылатой ракеты "Нептун". ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Испытания боевой части ракеты проводились со специальным стендом, который состоял из множества металлических пластин разных марок и толщины. Стенд был установлен вблизи боеголовки и позволил военным после испытания определить поражающий эффект различных частей боевых кораблей. Испытания прошли успешно.

Напомним, 24 мая на Одесчине прошли очередные заводские испытания противокорабельных ракет "Нептун".