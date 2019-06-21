 Егор Соболев просит Зеленского лишить лицензий каналы Медведчука: "За росТВ всегда следуют российские танки". ВИДЕО

Об этом он написал в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Обратился к Владимиру Зеленскому с предложением лишить лицензий на вещание и конфисковать имущество всех медиа, которые контроюються в Украине группой Виктора Медведчука", - написал Соболев.

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По его словам, это позволяет сделать действующий закон о санкциях.

"Необходимо предложение президента и решение Совета национальной безопасности и обороны, который он возглавляет. Поскольку за российским телевизором всегда следуют российские танки. Украинцы не должны смотреть на свою страну глазами Кремля", - отметил нардеп.