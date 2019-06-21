 История Умера Ибрагимова не просто история борьбы, а также о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют", - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"В 2016-м подконтрольные России силовики дерзко похитили активиста. Парень ехал домой, когда его остановил "ГАИ". Он успел позвонить отцу, после этого связь оборвалась. А страшные кадры с похищением Эрвина Ибрагимова переодетыми сотрудниками ФСБ облетели весь мир. До сих пор нет ни одной вести о его месте нахождения, оккупационные власти похищения не расследуют. Самому Умеру Ибрагимову неоднократно угрожали. Сегодня отец Эрвина летит в Португалию на футбольный матч имени его сына, который организовывает украинская диаспора. Петр Порошенко помог организовать поездку", - говорится в сообщении.

"Те, с кем я общаюсь в Крыму, возлагают надежду на вас и на "Европейскую Солидарность". Мы верим в то, что вы сможете освободить Крым", – сказал Умер Ибрагимов.

Петр Порошенко попросил передать всем собратьям в Крыму, что не сдастся и не простит России всех потерь, которые она нанесла Украине.

"Для меня история Умера Ибрагимова - не просто история борьбы. Его история о том, что такое капитуляция и "зато не стреляют". Оккупанты никогда не останавливаются, они пытают наших людей в Крыму и на Донбассе, забирая у них самое дорогое. Мы заплатили слишком высокую цену, чтобы простить и забыть. И я попросил Умера Ибрагимова передать всем нашим собратьям в Крыму, что мы никогда не простим и не сдадимся, и будем бороться за наш Крым к победе", – заявил Петр Порошенко.