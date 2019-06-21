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 "Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 июня, родственники пленных, удерживаемых наемниками РФ на оккупированном Донбассе, пикетируют Администрацию президента с целью напомнить о необходимости как можно скорейшего освобождения пленных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

"Пять лет в подвалах наемников РФ десятки наших солдат и украинских патриотов. Пять лет изнурительной борьбы за их жизнь и достоинство, пять лет пыток и одиночества. Пять лет дискуссий и обмана. Наша обязанность напомнить президенту и всей Украины о наших солдатах, благодаря которым мы живем и пользуемся дарами мирной жизни", - заявляют организаторы пикета.

К митингующим вышел представитель АП и принял их петицию, а также пригласил инициативную группу на встречу в АП.

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Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 01

Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 02
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 03
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 04
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 05
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 06

Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 07
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 08
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 09
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 10
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 11
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 12
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 13
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 14
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 15
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 16
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 17
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 18
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 19
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 20
Забуття гірше зради, - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными 21

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/v3133504
 
   
 Топ комментарии
 
Не мишайте нашему припызденту пид фонтанами бигать и шаурму догрызать!!
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Самое интересное, что именно Порошенко специально послал моряков в лапы пуйлу... И спрыгнул.
И почти все заложники и военнопленные в рашке это всё во время правления мародёра.
А отдуваться Зеленскому...
Но, в принципе на это он и президент.
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Не мишайте нашему припызденту пид фонтанами бигать и шаурму догрызать!!
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Ага, особенно Порошенко всё сделал, что бы вернуть моряков которых он послал в лапы пуйлу...
Послал их туда и забыл про них... даже не пикал и не хотел реально их вытащить оттуда...
Мог хоть раз проявить решительность и арестовать кума пуйла Медведчука и обменять его на всех украинских заложников в рашке.... Но липецкая фабрика дороже, чем моряки.
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постарайся не писать откровенно расейский бред сми на украинских сайтах. Слишком зашквар велик). А лучше сразу дописывай про "гражданскую войну и расея вынуждено забрала Крым"... как это сейчас делают зебилы.
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ольгинский, постарайся не писать свой откровенный рассейский бред на украинских сайтах в защиту своего пуйла и его подельника мародёра Порошенко.
Всё равно, вас рашистских оккупантов изгоним с Донбасса и Крыма и начало этому уже положено.
Вашего холуя пуйла Порошенко уже народ Украины скинул... И теперь вам осталось только скулить, ибо смерть ваша - рашистских оккупантов неизбежна в Украине.
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Лишнехромосомный, моряки выполняли обычную задачу, но тебе лишняя хромосома мозги отключила и ты не увидел - чего Порошенко добился в ответ на наглость твоего *****.
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Юлія Мендель: Президент Зеленський більше нічого не буде робити по звільненню полонених моряків....(с)



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Самое интересное, что именно Порошенко специально послал моряков в лапы пуйлу... И спрыгнул.
И почти все заложники и военнопленные в рашке это всё во время правления мародёра.
А отдуваться Зеленскому...
Но, в принципе на это он и президент.
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кацап, ты вечно перепечатываешь раша-пропаганда - причем слово в слово. у киселева и скабеевой методички получаешь, или завис на расейских сайтах?
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слухай, може, ти знаєш, (чи здогадуєшся... яка є гіпотеза?) чого це зебіли сліпо тулять в кожний свій висер брехню з ольгінсько-пригожинських методичок? Невже вони настільки дебільні?
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Да, это копия лукашистов - точно такой же бред несут против "врагов", на которых им указал их мессия и точно таким же бредом защищают, если мессия что-то ляпнет...
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Вже й Міжнародний Трибунал повідомив вам , що ви ватні брехуни, а виш путін-х.йло. Але ви ніяк не заспокоюєтеся. "Забуття гірше зради", - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими - Цензор.НЕТ 9381
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Порошенко послал украинских моряков в украинский порт и вы считаете, что это в лапы х..йла??? Я вас правильно понял? Возможно вы не в курсе, но Одесса и Мариуполь украинские порты!!!
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А хто оплачивает этих активистов ? Може тот , хто сдал этих хлопцев в плен "Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными - Цензор.НЕТ 3242
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Чого хлопці потрапили в полон? Може твоє біснувате пуйло напало?
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потом не забудьте сходить к пете, к геращенке домой!
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Ира Геращенко просит не беспокоить ее по таким пустякам .
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Это она тебе лично сказала? Да и при чем тут уже Геращенко? Теперь на ступеньки Укрдома к менделям
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А если Зе обменяет мародёра Порошенко на всех заложников в застенках рашки?
Согласен?
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Слабенько. Народ на твою методичку про "свинарчуков" уже не реагирует. Но, по-прежнему ожидает покращення.
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Порошено, твоё время ушло, ты уже не жилец в Украине...
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Лахтинский, тебе-то что ? Твою недоымперию в следующем году объявят государством-террористом.
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согласен. а если нет, спрыгнешь с крыши 12-ти этажки вместе со своими однофамильцами? "Забуття гірше зради", - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими - Цензор.НЕТ 5332
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Порошенко, а ну ка ещё понеси тут бред, на бис... Что бы твоя дурь тут всем видна была.
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не треба - человек делает все что может, а за преступления попередников пусть ответ держат - попередники.
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Надо просто тем боевикам, что у нас сидят, такую "сладкую жизнь" устроить, что бы их родственники на той стороне так же стояли.
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Зе українські військовополонені не цікавлять.
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не суди всех по себе и порошенко. который и кинул всех заложников и военнопленных в рашке ради своей липецкой фабрики
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шарманка про липецкую фабрику уже не катит. Теперь можешь про вовочкины активы в расее
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Его цикавыть переезд в Охвис и сооружение перед ним хвонтана. И это полезно - когда подойдет время протестов люди в жару будут в нем охлаждаться
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Ну так все они попали в плен или пропали безвестие 5 лет назад . То есть 5 лет они Петю тоже не волновали ?
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Вони портапили в полон,юо парашка напала на Україну. В ваших методичках інша інформація?
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Методички у тебя отмазывать хозяина . Раб ! А 5 лет кто президентствовал ? Времени нехватило освободить ? А теперь хотите что бы Зеля за месяц сделал то , что ваш вождь за 5 лет не успел ?
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откуда инфа? у ПЕСиков так написали???
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бариги пішли, а нічого не змінилося
вас знову натягли на кукан, мої найрозумніші 73%
ги
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тебя мародёр 5 лет натягивал, ты уже опытный в этом
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Влад сколько раз не повторяй как дятел мародер, никто уже в эти пропагандистские штампы, изобретенные в раше скоро не будет обращать внимания
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Да разве эти парни интересуют новую "народную" владу ? Беня поставил своего арлекина для того чтобы Приват отжать, а не для того чтобы военнопленных домой вернуть.
Только Ира Геращенко вкалывала на этом поприще. А теперь кто ? Разумков или, может, Шарий ?
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Юлія Мендель: Президент Зеленський більше нічого не буде робити по звільненню полонених моряків....(с)
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И что ? У тебя словарный запас истощился ?
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У меня словарный запас не истощился, а вот у тебя словарный понос не исчерпаем, впрочем как и у всех холуёв минстець, питающихся обглотками со стола своего воровского хозяина мародёра Порошенко
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тебе "мародёр Порошенко" в кошмарах является? такой в полосатом свитере и с ножами...
"Забуття гірше зради", - активісти пікетують АП з вимогою активізувати переговори щодо обміну полоненими - Цензор.НЕТ 6314
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Ну и ? Да были они в одной переговорной группе, но единомышленниками никогда не были и не будут.

Для тех, кто как попугай повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от самого Медведчука (цитата):

"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,

тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! )
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"

заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
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5 лет порошенко плевал на судьбу заложников, но виноват Зе, месяц находящийся в должности Президента Украины. Тонущая будка продолжает раскачивать ситуацию в стране и не боится, что путиннападёт. Отака муйня, малята...
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Заложников Ира Геращенко вытягивала, в меру своих сил.
Теперь же они нафиг никому не здались.
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Да, теперь Зюзя о них и не вспоминает и не шевелится. Его больше новый охвис волнует
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судячи з останнього указу про Мінськ - то буде Лутковська відповідати за цей напрям. Ну, да, та сама ригівка. "Новое лицо"... епит...
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Так вкалывала , что пацаны 5 лет ждут ! Вкалыватели !
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Предлагаю пикет перенести к посольству РФ (проспект Воздухофлотский, 27).
Организатором всего этого "движения" является Лидия Мисюренко. Она топит за Медведчука и его партию. Есть сомнения в ее патриотичности и чесности ее намерений.
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От в Грузії дійсно активісти, а в нас проплачені ряжені "активісти".
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Здача в полон ворогові це підстава своїх і зрада!!!!!!!! І нічого в цьому героїчного не має!!!!!! В кращому випадку боротися за звільнення полонених після війни і то, звільнили і не забули, а перевірку через поліграф і постійний контроль за діями таких людей. Так має бути в нормальній сильній державі.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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