 "Забуття гірше зради", - активисты пикетируют АП с требованием активизировать переговоры по обмену пленными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Видео: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
"Пять лет в подвалах наемников РФ десятки наших солдат и украинских патриотов. Пять лет изнурительной борьбы за их жизнь и достоинство, пять лет пыток и одиночества. Пять лет дискуссий и обмана. Наша обязанность напомнить президенту и всей Украины о наших солдатах, благодаря которым мы живем и пользуемся дарами мирной жизни", - заявляют организаторы пикета.
К митингующим вышел представитель АП и принял их петицию, а также пригласил инициативную группу на встречу в АП.
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Послал их туда и забыл про них... даже не пикал и не хотел реально их вытащить оттуда...
Мог хоть раз проявить решительность и арестовать кума пуйла Медведчука и обменять его на всех украинских заложников в рашке.... Но липецкая фабрика дороже, чем моряки.
Всё равно, вас рашистских оккупантов изгоним с Донбасса и Крыма и начало этому уже положено.
Вашего холуя пуйла Порошенко уже народ Украины скинул... И теперь вам осталось только скулить, ибо смерть ваша - рашистских оккупантов неизбежна в Украине.
И почти все заложники и военнопленные в рашке это всё во время правления мародёра.
А отдуваться Зеленскому...
Но, в принципе на это он и президент.
Согласен?
вас знову натягли на кукан, мої найрозумніші 73%
ги
Только Ира Геращенко вкалывала на этом поприще. А теперь кто ? Разумков или, может, Шарий ?
Для тех, кто как попугай повторяет про "дружбу" Порошенко и Медведчука.
Вот вам ответ от самого Медведчука (цитата):
"Я не можу представляти ПОРОШЕНКА,
тому що БАГАТО РОКІВ ( багато! років! )
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО"
заявив МЕДВЕДЧУК. https://gordonua.com
Теперь же они нафиг никому не здались.
Организатором всего этого "движения" является Лидия Мисюренко. Она топит за Медведчука и его партию. Есть сомнения в ее патриотичности и чесности ее намерений.