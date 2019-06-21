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 "За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих. Вместе с их укреплениями", - украинские воины из 54-й бригады уничтожили позиции оккупантов в районе Катериновки. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 54-й бригады уничтожили позиции оккупантов в районе Катериновки Луганской области и ликвидировали троих российских террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки.

"Некоторое время назад в 54-й бригаде погиб парень. Наш земляк с Днепропетровской области. Днем это произошло. Вот была абсолютная тишина - абсолютная. Жара, солнце. А потом со стороны российско-террористических войск прилетел боеприпас. Боевая-разведывательная группа К-2 из 54-й бригады, в ответ за гибель своего побратима, разнесла к чертям эту позицию врага.За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих, вместе с их укреплениями и это совсем минимуму", - пишет Мысягин в коментаррии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133496
 
   
 Топ комментарии
 
Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
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А порохоботы в каждой теме млеют о том что бы Зе приказал не стрелять. Не жалейте рашистов воины, жгите!
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Шмакі бум!)
Молодці хлопці! Нехай щастить!!!
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Всеїдно настане година і кацапи заляються своєю кровю
за кожен клаптик Української землі за кожного вбитого Українця.
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками!!!
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интеллектуализм - худший враг пропаганды (Й.Геббельс)
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"Душевно" насыпали. Дай Бог здоровьечка и наводчику и корректировщику.
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А порохоботы в каждой теме млеют о том что бы Зе приказал не стрелять. Не жалейте рашистов воины, жгите!
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не дочекаються , любителі поторгувати із ворогом !
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"Дурний ти, що сало без хліба...". Та "порохоботи" "мліють" не від цього... А від того, що "Блазня" і "блазенят" ЄС і США, "у стійло поставили", і змушують продовжувать політику Порошенка... Тільки вбік сіпнутись хочуть, а їм - "між вуха нагайкою...". "Стоять, не брикаться!...". А оте сіпання з забороною стрілять - то була "перевірка на вшивість...". Така сама, як і "реперендум" про перемовини з Росією... Кинули камінчик, і дивляться, як народ зреагує... Коли побачили, що народ може "дибки стать" - "включають дурня", "переводять стрілки", призначають "крайнього"... А з забороною стрілять - "забзділи", що пара батальйонів прибудуть з Донбасу, в Київ, а Нацгвардія і поліція відмовляться прикривать "зелений зад"...
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Шмакі бум!)
Молодці хлопці! Нехай щастить!!!
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Доводиться витрачати купу снарядів на ці безмозглі шматки м'яса.
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Героям слава! Шкода загиблих нашіх. А гуляша сепарського-ні.
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влучність дуже сподобалась , а ще хотілось би пересвідчитись , що паскуди , що никались у бліндажі - точно дохлі .
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Вас уже предали, ребята. Нью-гетман начал с того что "надо просто перестать стрелять", и "надо референдум о мире".
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"Гнилой рашистской нечисти загоним пулю в лоб, отребью человечества сколотим крепкий гроб!" Бей, хлопцы, нелюдей по полной программе!
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влучність і кучність бомбезна!
Ще скажіть що два рази в одне місце не прилітає. Наше прилітає ще й як! "За одного нашого загиблого бійця, ми забираємо трьох. Разом з їхніми укріпленнями", - українські воїни з 54-ї бригади знищили позиції окупантів в районі Катеринівки - Цензор.НЕТ 344
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54-ка
Вы всегда были молодцами (от "Птерика")
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"За одного нашего погибшего бойца, мы забираем троих. Вместе с их укреплениями", - украинские воины из 54-й бригады уничтожили позиции оккупантов в районе Катериновки. ВИДЕО беспилотника
 
 
 
 
 
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