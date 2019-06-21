 Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении 5 последних лет.
Тогда же он представил первую пятерку своей политической силы - "Рух нових сил".
И всё что он делал это было преступление перед народом Украины...
Теперь в полной мере преступник Порошенко может ощутить на себе, свою судебную "реформу" или вернее "телефонное право", которое он активно использовал против патриотов Украины, что бы получать выгодные ему решения судов...
Теперь могут Петю депортировать по решению суда или просто по "государственным соображениям", как это он сделал с Саакашвили...
Не рой другому яму... сам туда попадёшь.
Что хотел Порошенко то он и получит... Это будет высшая справедливость.
А теперь многие. кто прошли фронт, Иловайск, дебальцево, итд... когда Порошенко сливал солдат в угоду пуйлу, готовы ему пустить пулю в лоб...
Что, кстати, не исключено, после раскрытия преступного сговора Порошенко и пуйла по Иловайску и опубликования всех документов того времени и всех переговоров Порошенко с пуйлом.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.(С)
1. Когда с януковоща снимут обвинение в госизмене?
Я: до конца этого -- 2019 -- года.
2. Ставлю на то, что Музей Майдана в Киеве -- при нынешнем президенте -- построен не будет.
Хотя Печерский суд может даже установить факт наличия девственности вашей матери.
Твоё взяточничество в Одесской области - все помнят и твои попойки с прокурором.