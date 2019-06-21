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 Политика Украины
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 Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО

Печерский райсуд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в течение пяти лет.

 Об этом сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет 01

Суд занимался установлением факта проживания Саакашвили в Украине для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах 21 июля.

Смотрите также: Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: "Готов с оружием в руках защищать Украину". ФОТОрепортаж

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Верховной Рады, в частности, норме о проживании в Украине на протяжении 5 последних лет.

Тогда же он представил первую пятерку своей политической силы - "Рух нових сил".

Источник: https://censor.net.ua/v3133486
 
   
 Топ комментарии
 
Это все, что нужно знать о судах в Украине. Такое же было и вчерашнее решение КС
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Михо в Раде это правильно,это хорошо ,я за !!! Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет - Цензор.НЕТ 763
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а за зелю кто будет? Или уже поняли что вас кинули?
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Немного префразируя... Порошенко это не Украина...
И всё что он делал это было преступление перед народом Украины...
Теперь в полной мере преступник Порошенко может ощутить на себе, свою судебную "реформу" или вернее "телефонное право", которое он активно использовал против патриотов Украины, что бы получать выгодные ему решения судов...
Теперь могут Петю депортировать по решению суда или просто по "государственным соображениям", как это он сделал с Саакашвили...
Не рой другому яму... сам туда попадёшь.
Что хотел Порошенко то он и получит... Это будет высшая справедливость.
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Вот и я говорю -- напрасно Порох армию реинкарнировал из небытия, совершенно напрасно та армия не пустила ********** войска дальше ордло.
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преступник Порошенко обворовывал армию с помощью своих свинарчуков... И поэтому, даже армейцы на фронте голосовали в большистве своём против мародёра Порошенко...
А теперь многие. кто прошли фронт, Иловайск, дебальцево, итд... когда Порошенко сливал солдат в угоду пуйлу, готовы ему пустить пулю в лоб...
Что, кстати, не исключено, после раскрытия преступного сговора Порошенко и пуйла по Иловайску и опубликования всех документов того времени и всех переговоров Порошенко с пуйлом.
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Какие трудности? Вроде ж я же спросил? Суд підтвердив факт безперервного проживання Саакашвілі в Україні протягом 5 років - Цензор.НЕТ 2840
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Михаил Саакашвили - честный человек, непримиримый противник соевого свина, грабящего Украину, и его мерзких ботов-жополизов.
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Україна це Європа?!Нідерланди й Польща це Європа?!)))значить Україна це Нідерланди/Польща) все "логічно")
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Мішико в ВР намилився?А як же Закон?Чи всяким приблудам закон не писаний?Як бути з цим:
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.(С)
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Делаем ставки, господа!
1. Когда с януковоща снимут обвинение в госизмене?
Я: до конца этого -- 2019 -- года.

2. Ставлю на то, что Музей Майдана в Киеве -- при нынешнем президенте -- построен не будет.

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Суд печер підтвердив, що він не суд, а броигада ОГЗ, яка має печатку з Гербом держави і ніби придає законності рішень ОЗГ. Як же Міхо жив безперервно в Україні, як він рік проживав у Голландії?
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Его незаконно департировали, суд это учёл. Об этом с самого начала и шла речь. Не тупите или не притворяйтесь тупым. Все по закону. И страшный сон мародера в виде саакашвили в парламенте- скоро свершится. Ещё проситься будет , чтоб саакашвили взял его к себе хоть тушкой))
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неважно - законно или нет. Он это время, больше года ФАКТИЧЕСКИ не проживал в Украине.

Хотя Печерский суд может даже установить факт наличия девственности вашей матери.
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Что за тупость! Вот у меня прадед был репрессирован, 10 лет Колымы, потом его оправдали. По- вашему , где он был физически?
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фактически он был незаконно департирован, за это будут судить Петю.
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а то что он больше года вообще не был гражданином украины? суд установил его НЕПРИРЫВНОЕ проживание))) украина это северное сомали))) законов просто нет, прав тот кто при власти))))
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Указ Пети отменен, значит он был гражданином Украины.
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Бути громадянином України і НЕПЕРЕРВНО проживати в ній - це різні речі. І це має розуміти навіть такий зелений хом'ячок, як ви. Фірташ - теж громадяни України. Ви вважаєте, що він проживає в Україні 5 останніх років? Закон може не всіх влаштовувати, деколи бути несправедливим, але це є закон. І для Саакашвілі він має бути таким же, як в для Фірташа.
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Печерский суд, я смотрю, может даже установить факт наличия девственности и матери 10 детей.
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судебная система пробила очередное дно, вот кто адекватный в мире поверит в украину?))) помоему басманный даже честнее печерского)))
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5 последних лет Михо жил в Украине? Не знал, что Украина теперь и в Нидерландах
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Завтра печерський суд підтвердить цноту мами Зеленського.
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Одессит сказал:Эх, поганая слава россии!Взял стакан - и мессия!И по теме:Ох, как кое - кто не любит Саакашвили в Одессе, особенно- рашистская диаспора, включая бандитов.
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Саакашвили - Едь в Грузию и там наводи порядки. А мы тут сами както разберёмся.
Твоё взяточничество в Одесской области - все помнят и твои попойки с прокурором.
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Hе сприймаю брутальність ПЕСа у завиванні на місяц(свиня псом не стане ніколи),не переймаюся ОПаришами За Життя мертвечуків(нехай з Богом спочивають),але мене цікавить,хто прикриє безвіз з окупантом,хто по-справжньому візьметься за корупцію,хто витягне країну з бідності.Думаю,кожному українцеві варто над цим задуматись перед парламентськими виборами,бо зробити це може тільки той,хто на власному досвіді доказав щось світові,дарма,що холуї путана іванюшепорохи його звідусіль гнали,не цураючись беззаконня!Слава Україні!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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