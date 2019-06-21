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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
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Все про:Грузия (3544) оккупация (6813) протест (4436) Россия (73094)

 "Кто посмел сюда привести оккупанта?! Я убивал ваших! В Абхазии! Убивал и буду убивать!", - скандал в парламенте Грузии, спровоцировавший массовые акции протеста. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись скандала в грузинском парламенте, который стал причиной массовых акций протеста в Тбилиси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа, на записи видно, как оппозиционные активисты заходят в здание парламента и возмущаются, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

"Где Гаврилов? Кто посмел сюда привести оккупанта?!", - говорит одна из оппозиционерок.

Конфликт продолжился уже в сессионном зале.

"Я убивал ваших! В Абхазии! Убивал и буду убивать!", - выкрикнул в ходе конфликта один из мужчин и выплеснул стакан воды на оппонента.

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Источник: https://censor.net.ua/v3133475
 
   
 Топ комментарии
 
кацапы думали что им забудут и простят?
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Замечательно звучит "путин - хуйло!" на чистом грузинском языке.
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О, и мерзавец Новинский там, конечно же, засветился. Эту мразь православный коммунист во главе не смутил.
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Скоро у Верховній Раді України. **** православная їздила на тренінг...
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это прекрасный утренний ролик. спасибо, Цензор!
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***** православная с попом там что делает? Вот ведь нечесть кацапская!
Понятно, ***** хочет порвать Грузию на княжества, нас на республики, видимо, опой чует, что недолго ему осталось.
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Чем отличается грузинский парламент от украинского и что бросается в глаза. Грузины разговаривают на своём родном языке, а украинцы на языке оккупанта.
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Ну теперь вроде запрещено говорить на языке оккупанта. Чиновникам. А как быть с патриотами?
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что ж ты, тупица, про это на языке агрессора сообщаешь?
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чуйка что и у нас скоро в раде будут депутаты с рф заседать...
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грузия, как и ваш свинарник, во времена союза получал максимальные субсидии... союз пал - грузины и свиньи самые нищие страны бывшего союза))))
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Лопатоприемник прикрой, вонь руская... да и как ты, ******* путинский, под украинским ip сюда просочился, сpань мордвинская??? Непорядок...надо выпиливать скот кацапский...причем, повсюду... песдуй в горы уральские ягель жрать, падаль подсанкционная
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Если коммунизм так хорош - то оставьте его себе. А если плох - то зачем его вы навязываете , другим ?
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охренеть.....а что эта крыса новинская там делает
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Передергивает на вовухуйла, шо неясно...тремя перстами, причем...
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Теперь понятно,что за силы во власти Грузии ,так ненавидят Саакашвили. -Кацапские холуи.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Кто посмел сюда привести оккупанта?! Я убивал ваших! В Абхазии! Убивал и буду убивать!", - скандал в парламенте Грузии, спровоцировавший массовые акции протеста. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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