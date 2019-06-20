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Все про:Грузия (3544) протест (4436) слезоточивый газ (23)

 Полиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ВИДЕО

Тбилисский спецназ пытается разогнать стихийную акцию протеста у здания парламента Грузии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным телеканала, ОМОН начал разгонять протестующих. Кроме того, полицейские стреляли по протестующим резиновыми пулями и применили резиновые дубинки.

На кадрах, которые "Рустави-2" демонстрирует в прямом эфире, видно, что некоторые протестующие покидают покидают территорию, закрывая лица майками и платками. Однако большая часть демонстрантов остается на месте, скандируя "Позор!".

По информации главного редактора грузинского издания JAMnews Маргариты Ахвледаиани, на акцию протеста собрались около 3000 человек. "Людей очень много, все очень серьезно", - цитирует ее слова "Громадське".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Российский "Интерфакс" сообщает, что в результате столкновений пострадали несколько десятков человек - как участников акции протеста, так и полицейских. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Источник: https://censor.net.ua/v3133443
 
 
 Топ комментарии
 
После реванша. После Саакашвили все вернулось вспять - теперь тоже самое будет в Украине
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Нынешняя грузинская власть - прокремлёвская.
Оппозиция Саакашвили - прогрузинская.
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История Грузии один в один как у нас. Только у нас Коломойский, а у них Иванишвили
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Украинцы свого олигарха,мирно убрали через выборы.Зараз як,що Зеля не прислушается к словам Волкера,и не отсекёт от себя олигархат як косвеного союзника русни,то Зелю також таке може очiкувати.Чому я кажу,що олигархат,це косвеный хрюський мир та невольный попутчик?Тому,що живиться вiн з корупцii.А корупция,це основа существования Мордора.Там где прибыль свыше 300% попираются любые Законы.И в такой атмосфере развитие страны невозможно.
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Тупенький.
Что бы Зеленский, да с поводка Коломойского дергался?
Он наоборот, под Ахметова и под Пинчука еще подлазит.
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Щоб залезть под Ахметова,Зеле сначала,надо из под него Петю вытащить Поліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, кийки і ґумові кулі - Цензор.НЕТ 345
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А у зе-лохов опять Порох "все подъезды обгадил".
Не пора ли, пластинку менять, зе-лох?
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Люди дали ему власть, они же и заберут. Ахметов сдал Донецк и Луганск ***** , в поддержку януковоща , когда выдвигал его президентом , свозил тысячи просетующих с Донецка . Он был лидером региона и он по договорняку с пуйло сдал Донецк . Ахметов такой же причастный к смертям украинцев, еще и наживается на этой воине
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фсе будет намного хуже, местный биоматериал проголосует за дешевый газ, ну а последствия будут потеря Украины.
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я хочу сказать что нех голосовать за лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал, который абещает дешевый газ.
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СМИ обнаружили неоднократно судимого кандидата-мажоритарщика от "Слуги народа"
Четверг, 20 июня 2019, 17:51
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В партию Зеленского "Слуга народа" по 143 округу идет неоднократно судимый Виктор Куртев, который сейчас находится под следствием.

Об этом сообщило издание Gazeta.ua.

Избиратели №143 округа, а к ним относятся жители городов Измаил и Рени, прилегающих к ним сел, и еще пяти сел Болградского района, согласно опросам, ничего не знают об этом кандидате.

Как сообщается в материале, предприятия, которые возглавляет Виктор Куртев насчитывают сотни судебных дел, постановлений и судебных решений. Согласно реестрам, Куртев является директором (подписантом) ЧП "Управляющая компания "Метрополия", ООО Управляющая компания "Метрополия", ООО НТК "Метрополия". Конечным бенефициаром этих компаний, является Элени Антимиаду (управляющая компания "Метрополия" ЛТД, Кипр), которая проживает в Никосии (Кипр).

Согласно уголовным производствам в период с 2013 года по 2019 Куртеву выдвигались обвинения из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделки документов, заключения фиктивных договоров и незаконном завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Последнее уголовное производство было открыто 2 апреля 2019 года следственным отделом Печерского управления полиции Киева по ч. 1 ст. 358 УК - подделка документов путем внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы предприятия по приобретению ТМЦ. Как говорится в делопроизводстве, имела место подделка налоговых деклараций и налоговых накладных ООО НТК "Метрополия", в котором директором является Куртев Виктор Владиславович.

Судебные заседания и следственные действия по Виктору Куртеву и его компаниям продолжаются, в реестрах можно обнаружить различные судебные решения в рамках уголовных производств о разрешениях на обыски в этих "Метрополиях". 30 мая Печерский районный суд города Киева по делу № 757/27 833/19-к удовлетворил ходатайство о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении должностных лиц ООО "НТК "Метрополия", а месяцем ранее документам, которые содержат банковскую тайну об открытии, функционировании и движения средств по банковским счетам, открытых ООО "НТК "Метрополия".
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Голосуй за своего Ляшка и не бери в голову. Бери в рот.
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Ну это ещё посмотреть что за дела там...Потому как Печерский суд ...доверия не вызывает если честно.
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​В сети разгорелся скандал из-за выделения миллионов аэропорту Коломойского
Четверг, 20 июня 2019, 15:26
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Министерство инфраструктуры Украины выделило на ремонт взлетно-посадочной полосы Днепра 7,7 млн грн.

Об этом в Facebook сообщил предприниматель из Днепра Андрей Хорсев.

"Аэропорта у нас так и не будет. Рейсов нет даже в соседний Стамбул. Вчера мининфраструктуры в лице Владимира Омеляна выделило $7,7 млн на реконструкцию взлетно посадочной полосы аэропорта Коломойского. Этот аэропорт известен тем что не пускает к себе никакие рейсы и перевозчиков. Вот уже много лет летает только в 3 города: Вену, Тель Авив и Киев".

Он уточнил, что рейс из аэропорта Днепра в Вену стоит 311$, в Стамбул через Киев - 260$ и 14 часов полёта.

"Владимир Омелян, зачем мининфраструктуры выращивает эту опухоль в одном из крупнейших городов Украины? Это позор", - поделился мнением Хорсев.

Пресс-секретарь Мининфраструктуры Украины Марина Томко в свою очередь в комментариях к публикации сообщила, что аэропорт Днепра не входит в сферу управления министерства.

"Министерство вырабатывает политику в авиационной отрасли и помогает тем аэропортам, которые хотят развиваться. Почему Ryanair из Одессы и Харькова летает, из Львова летает, а с Днепра - нет? Министр был в Днепре, собирал совещания по развитию аэропорта. Но сложилось такое впечатление, что все местные всем довольны, всех все устраивает. Релиз однозначен: деньги на реконструкцию ВПП государство дает, по привлечению авиакомпаний, расширение сети полетов - это вопрос к местной власти и руководства аэропорта", - сообщила она.
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У КАЛОмойши закончилась эпоха бедности. У его тупого лохтората только начинается.
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Слушай, острый лохторат *****, а в какой эпохе пребываешь ты?
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Зазєлі вам слово ! Ляпніть щонебудь , на кшталт : " А от соєвий за 5 років не зміг .............. " . Ви вибрали бєню на біду всім українцям і на погибель України , як домбасіти янека , і що далі ?
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омон - это по привычке так пишите или таки в Грузии омон ??? с креслом уже прозондировали а
с названием и аббревиатурой тоже интересно позондировать...... ??? или таки "браты" из-за по
ребрика прибыли..... чисто помочь с порядком..... ну как всегда..... очень порядочные.............
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПолиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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