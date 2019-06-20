 Полиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным телеканала, ОМОН начал разгонять протестующих. Кроме того, полицейские стреляли по протестующим резиновыми пулями и применили резиновые дубинки.

На кадрах, которые "Рустави-2" демонстрирует в прямом эфире, видно, что некоторые протестующие покидают покидают территорию, закрывая лица майками и платками. Однако большая часть демонстрантов остается на месте, скандируя "Позор!".

По информации главного редактора грузинского издания JAMnews Маргариты Ахвледаиани, на акцию протеста собрались около 3000 человек. "Людей очень много, все очень серьезно", - цитирует ее слова "Громадське".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Российский "Интерфакс" сообщает, что в результате столкновений пострадали несколько десятков человек - как участников акции протеста, так и полицейских. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.