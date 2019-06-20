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Все про:Грузия (3544) протест (4436) слезоточивый газ (23)

 Полиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Тбилисский спецназ пытается разогнать стихийную акцию протеста у здания парламента Грузии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2".

По данным телеканала, ОМОН начал разгонять протестующих. Кроме того, полицейские стреляли по протестующим резиновыми пулями и применили резиновые дубинки.

На кадрах, которые "Рустави-2" демонстрирует в прямом эфире, видно, что некоторые протестующие покидают покидают территорию, закрывая лица майками и платками. Однако большая часть демонстрантов остается на месте, скандируя "Позор!".

По информации главного редактора грузинского издания JAMnews Маргариты Ахвледаиани, на акцию протеста собрались около 3000 человек. "Людей очень много, все очень серьезно", - цитирует ее слова "Громадське".

Читайте на Цензор.НЕТ: В Тбилиси оппозиция взяла штурмом парламент после выступления там российского депутата. ФОТО

Российский "Интерфакс" сообщает, что в результате столкновений пострадали несколько десятков человек - как участников акции протеста, так и полицейских. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Протесты в Тбилиси начались после того, как российскому депутату Сергею Гаврилову по ошибке дали сесть в кресло председателя парламента Грузии во время сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Также на Цензор.НЕТ: Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Оппозиция требует отправить в отставку трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Источник: https://censor.net.ua/v3133443
 
 
 Топ комментарии
 
Нынешняя грузинская власть - прокремлёвская.
Оппозиция Саакашвили - прогрузинская.
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После реванша. После Саакашвили все вернулось вспять - теперь тоже самое будет в Украине
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История Грузии один в один как у нас. Только у нас Коломойский, а у них Иванишвили
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Нынешняя пророссийская власть в Грузии - против Михо.
Почти бывшая власть в Украине в лице Пети и его прихвостней - против Михо.
Делаем выводы.
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И какие ты сделал выводы, если Саакашвили не изменил страну, хотя у власти был дольше?
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Мне понравилось, что кацапы рванули из Грузии со страху. Вот и из Украины их скоро попрут .
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так в Украину кацапы пока сцутся приехать
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Я имею ввиду Портнова, мертветчука и остальных гадов
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По поводу мертвечука у петекантропов язык в одно месте.
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так он вашь бог с рабиновичем представителем хезболлы в Израиле
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ага, кацапам так страшно в Україні що вони скупили всіх мобільних операторів, розвели купу банків та більшисть торговельних мереж, всі магазини та базари завалені кацапськими товарами.... Аж жах бере.
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Шаден‏ @ShadenFM 3 часа назад

Депутат ГД РФ Сергей Гаврилов активнейший участник грузино-абхазского конфликта, неоднократно публично высказывавщийся о независимости Абхазии И выступление этого человека в парламенте страны, 20% территорий которой (по Конституции) оккупированы Россией привело грузин в бешенство
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Вообще всем смотреть фоточки. https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2449151-echo/ Какая кровавая власть сейчас в Грузии.
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прям как при михо, в период крышевого обострения такие же фотки выкладывали периода правления карлсона
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Так зачем Михо меняли на этих, если они не лучше его?
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я за то чтобы михо ехал в грузию и там разбирался
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вроде же в отставку собирался министр их мвд , значит передумал
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Правильно, грузины, нельзя терпеть оккупантов, которые обнаглели и садятся в кресло спикера независимой Грузии.
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Так ******** уже свалили из Грузии.
Чего люди хотят сейчас?
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Еще не свалили, Абхазия по прежнему оккупирована
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Это да....
Но если тих дебилов, которые были в Парламенте, уже нет в стране, то почему сейчас происходит противостояние народа и спецназа?
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А ось, як про ці події вісім років тому повідомляв Цензор.нет:
https://censor.net.ua/photo_news/169758/*****************************************
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Глава правящей партии в Грузии Иванишвили - олигарх-миллиардер
В Молдове такой же был Плахотнюк
Ну и в Украине Порошенко
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Теперь в Украине глава Коломойский, который богаче Порошенко
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А чего ж вы так о Коломойском забыли? Память как у рыбки Дори? Тут помню, а тут забыла?🤔
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все правильно! толпу нужно быстро и жестко усмирять! толпа не умеет распоряжаться свободой! дай толпе немножко свободы - и она уничтожит государство!
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Толпу да надо усмирять, а несколько тысяч патриотов усмирить невозможно. Так что денчик готовь попокрн, твоей садисткой душонке будет на что посмотреть в Грузии.
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Это точно. Дали толпе демократию и свободу, она этим воспользовалась и выбрала клоуна, который уничтожает государство.
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А до этого скинули власть в 2014 и привели к господству оруэлловских свиней.
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Пришли за буйными петекантропами на уколы, что не так?
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Все не так. Начиная с того , что это кадр с "Чернобыля" и на нем не врачи, а работники ЧАЭС.
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вам оплатили червень месяц ? хороше диабетик запасы сделал в ущерб инвалидам сиротам пенсионерам и всему народу ...ты хоть фотку взглянуло где добробат заряжает пустую болванку в снаряд без фугаса по Донецьку
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Вижу, что пока только ты в своем комменте ее увидел.
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проскочила инфа что жгут кацапское посольство в Грузии
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конечно против евреев, ты что новость не читал.
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Читал и это бред какой то.
Сесть в какое то там кресло это надругательство и все на баррикады.
Но вот отсутствие работы, отсутствие развития, малюсенькие зарплаты, множество по настоящему нищих людей просящих милостыню и прочее, это типа ок?
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А если бы лидер Хезболы сел в кресло натаньяху то это тоже бред? Тут тоже самое. А тысячи нищих обозленных арабов, которых пришлые из Европы евреи выгнали когда то из своих домов - это типа ок?
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Насралла бывает попискивает под флагами Хизбаллы, из секретного бункера, если высунется, то его приветствуют. Ну а если бы все было по другому, приехал бы он и сел в кресло, да всем было бы похеру, потому что настоящая независимость никогда не была в каком то там кресле, и никогда не будет.
Ну а то, что ты переживаешь за "обездоленных арабов", так помоги им, занеси им деньги, в Киеве есть посольство этих бедняжек ))
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Щас скину на Приват посольства)) уж с арабами сами разбирайтесь)
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По ошибке сел в кресло - это отмазка, всегда надо искать самые первые новости, потом уже идут всяческие версии прикрытия. В первых новостях ничего не говорилось о ошибке. Кацапы запустили пробный камень и смотрят на реакцию - это их излюбенная тактика. Как грузины отреагируют на надругательство. Вот мы хорошо реагируем - Портнова с Медведчуком принимаем как родных, а грузины похоже несогласны с оккупацией.
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тем более что мертвечук вообще жил припеваючи не выезжая.
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Тоже самое будет у нас. Различие Украины от Грузии в том, что Украина больше и недовольных будет больше и у Украины есть очень интересный опыт запугивания трусливых ментов, которых достаточно хорошенько попинать ногами.
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там как бы Портнов шагает по столице ? с мусорами с обеих сторон
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Мне это очень нравится!
КpokaдаиЛаNeLacosta‏ @jimbim777ЧитатьЧитать @jimbim777ЕщеТбилиси сейчас выглядит такПоліція в Тбілісі застосувала проти протестувальників сльозоточивий газ, палиці і гумові кулі - Цензор.НЕТ 9077
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вроде понемногу начинают мусоров щипать сейчас.
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Посмотрим что будет дальше, может грузины наконец скинут прокремлевских политиков закороют все предательские ТВ каналы и достроят свою прекрасную страну. Очень возможно что мы видим начало нового этапа в Грузии.
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нафиг было за дешевый газ голосовать?
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Как вообще могло получиться, что парашинский депутан не только оказался в парламенте, но и сел в кресло председателя?!
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пока весь лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал не закопаем не будет счастья.
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это правда. В Украине нужно окончательно решить вопрос с русней.
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соевые смотрите на расклад который вы с Петей организовали в Украине.
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Нет уже Пети месяц. Смотрите как без него в Украине живется.
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Тепер зрозуміло чому ця влада переслідує Саакашвілі, як би його безпринципні порохоботи не поливали брудом
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Порохоботам не нравится в Саакашвили его импульсивность. Украинцы по натуре более флегматичные натуры, а Саакашвили огненный парень. Он не вписывается в наш менталитет, короче. В Грузии он был свой, а у нас люди более флегматичны.
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В Україні влада завжди брехлива, нахабна і продажна саме тому, що населення здебільшого флегматичні толерасти. Міхо це 1-й ворог кремля, після США і України саме тому порохудоба аж пнеться зі шкіри щоб його спаплюжити і виправдовує злочин парашенка проти нього
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Порошенко такой же враг Путина, даже больше. Саакашвили дурачок в том смысле, что его попросту заносит. Оттого он и допустил в 8 году оккупацию Осетии и Абхазии, так как он слишком предсказуем. Но он харизматик, этого не отнять.
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ЛОХ, если Михо такой правильный, то почему он сейчас не в Грузии, а с украинским судом бодаеться, что бы в депутаты пролезть?
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лохи повелись на дешевый газ, вот и расхлебывают.
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Cтули пельку, хамовитий пєцерасте ! сам спитай в Міхо чому він не Ностердамус і не зміг передбачити, що сьогодні ота кацапсина виступатиме в парламенті Грузії. Але скоро він там обов`язково буде зі своїм народом
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У нас тоже скоро Зеленский с Медведчуком будут приводить кремлевских гостей в Верховну Раду и сажать в кресло Парубия.
А вот как на это будет реагировать 73%-лох-торат?... вот это вопрос из вопросов.
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Украинцы свого олигарха,мирно убрали через выборы.Зараз як,що Зеля не прислушается к словам Волкера,и не отсекёт от себя олигархат як косвеного союзника русни,то Зелю також таке може очiкувати.Чому я кажу,що олигархат,це косвеный хрюський мир та невольный попутчик?Тому,що живиться вiн з корупцii.А корупция,це основа существования Мордора.Там где прибыль свыше 300% попираются любые Законы.И в такой атмосфере развитие страны невозможно.
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Тупенький.
Что бы Зеленский, да с поводка Коломойского дергался?
Он наоборот, под Ахметова и под Пинчука еще подлазит.
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фсе будет намного хуже, местный биоматериал проголосует за дешевый газ, ну а последствия будут потеря Украины.
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ты хочешь сказать то свиновальцман мразотный поднял цену на газ чтобы ***** не напало?
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПолиция в Тбилиси применила против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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