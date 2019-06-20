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 Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Активисты в Грузии облили водой и забросали бутылками депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и других членов делегации, прибывших в Грузию на сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

Сегодня в Грузии разразился скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия, сидя на месте спикера в зале пленарных заседаний парламента Грузии.

Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они блокировали трибуну. Впоследствии Гаврилов заявил, что ему помешали "радикалы".

Организаторы Межпарламентской Ассамблеи Православия объяснили случившееся "ошибкой протокола".

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После срыва заседания члены российской делегации вернулись в гостиницу Radisson на площади Первой Республики в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов продолжалась акция, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и незамедлительно покинул страну.

Некоторые протестующие пытались попасть внутрь здания и требовали встречи с Гавриловым. На месте было мобилизовано большое количество сотрудников МВД Грузии.

Некоторое время назад депутат Госдумы РФ и другие члены российской делегации покинули гостиницу. Из здания их выводили под охраной криминальной и патрульной полиции. Несколько человек пытались помешать их передвижению, они облили группу водой.

Также на Цензор.НЕТ: Христианская религия - это мирное существование, а не оккупация, - посол Украины Долгов устроил демарш российскому депутату

По информации телеканала "Рустави 2", делегаты РФ сели в микроавтобус, который направился в Тбилисский аэропорт. Ожидается, что они вылетят в Москву ближайшим рейсом.

Что касается протестующих, то они направились к зданию парламента Грузии, чтобы присоединиться к акции с требованием отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

Источник: https://censor.net.ua/v3133402
 
   
 Топ комментарии
 
Молодцы грузины, не место кацапским тварям ни в Грузии ,ни в Украине. Надеюсь новая власть после выборов отменит безвиз с агрессором и торговлю прекратит. РФ никогда уже не будет с Украиной в хороших добрососедских отношениях, погибших от рук кацапских фашистов не вернешь.
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взаємно, і Українці мої Брати як рідні... Слава України славa Грузії.......
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Не теми бутылками забросали...
Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками - Цензор.НЕТ 914 ...
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фуфыриками надо было забросать, как скрепы прописывают. щас руцкая конюшня по этому поводу протест проржот.
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Молодцы грузины, не место кацапским тварям ни в Грузии ,ни в Украине. Надеюсь новая власть после выборов отменит безвиз с агрессором и торговлю прекратит. РФ никогда уже не будет с Украиной в хороших добрососедских отношениях, погибших от рук кацапских фашистов не вернешь.
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Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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ქართველები ჩვენი ძმები არიან, მადლობა! დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს!
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взаємно, і Українці мої Брати як рідні... Слава України славa Грузії.......
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Ахаххахах
Петро , твоїх торгових партнерів принижують в Грузії ! Спасай !
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И носило православного коммуниста Гаврилова по морям и горам аж до самой Грузии занесло.
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и Гордие Горние маааленкие птички грузини, сделали ему взад такууууию пинку что, по бистрому переплили прямо в кремл.
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Горячий южный темперамент. Кстати это ребята Саакашвили.
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нет ви тут ошибаитес, внутри парламента кто стоял на трибуне да, депутати от партии Саакашвили но кто собрался возле порламента чее силу чувствовали внутри ето совсем не из его партии они те неитралки которие нехатят не однаго партию из двух. и я вих числе.
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это правда шум подняли они и блокировали парламент в зто время присоединились и другие патриотические организации и студенти сейчас идет большой митинг против коллаборантов иванишвили и против роусских оккупантов
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И тут менты помешали порвать росиянцев, а зря
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Какие-то заботливые активисты в Грузии.В жару рассейского депутата водой облили...Нет бы дерьмом или зелёной в глаза,как у нас ************ активисты делают.Ан нет,водичкой полили и бутылочками закидали.Даже не стеклянными с боржоми.А так бы было хорошо,если бы стеклянными закидали...Или было шо нибудь существенное?
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Для восточного человека дерьмо это слишком.
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Олена Шарпата. Жаль, плешивого там не было. А то бы и дерьмом забросали.
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Надо было запечатанными стеклянными бутылками с боржоми закидывать!Говно не эффективно.Ну посмердит и отмтется.А бутылкой в голову зарядишь,попробуй потом черепушку назад скроить.Жалостливые эти гркэузины,подзабыли,как их рассейцы из авиации и артиллерии утюжили!
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Посади свинью за стол, а она копыта на стол.
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Православный верующий комунист это все что нам нужно знать о сегодняшней рАбсии, жесть.
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Умеют грузины если захотят с русней обращаться.
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"...российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия..."

Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками - Цензор.НЕТ 9862

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Кавказское гостеприимство в действии. Кацапня опять будет недоумевать, почему их не любят.
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Гаврилов в Грузию приехал
Завзятым комми Гаврилов был...
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Когда " наши" проросийские депутадлы отправятся на раисю первым рейсом? Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками - Цензор.НЕТ 116
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НУ КАК ВИДИМ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ В ГРУЗИИ А РУСНЯ ВСЕ РАВНО ЛЕЗЕТ
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А шо, у них зелёнка закончилась? Не чем обливать?
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Ох.еть.Мало того,что козломордый,да еще и коммуняка.Но самое интересное то,что открывает сессию какого то православия. Бл.ть,совсем мир перевернулся. А вообще респект грузинам. Хороший пример для подрожания.
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Вот это плохо. Бутылки нужно использовать по назначению. Пацаки очень хорошо присаживаются на бутылку. Для них такое использование тары - естественная вещь.
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А Медведчук,Шуфрыч ,Бойко спокойно себе на рассию катаются ,жируют в Украине .= толерантный минталитет украинский .
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Братья грузины,что нельзя было камнями разбить головы русской мрази? Нелязя было размазать русские мозги по асфальиу?
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правителство коллаборационистов пригласила русских держиморда оккупантов на скрепоностное комлагые и публичное садо-мазо а грузински народ выгналь незванных гостей обратно на помойку цивилизации в россию
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Теперь стоит ждать запрета продажи боржоми и грузинских вин, и половина жителей грузии будет лапу сосать
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Молодцы грузины! Поэтому у них будет настоящая своя страна, а у нас намечается колония эрэфии...
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А у нас "слуги народа" российских депутатов скоро в жопу целовать будут прилюдно. К этому всё и идет.
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видно читают в Грузии "ЦЕНЗОР", я здесь утром писал, как этот комуняка- православный в Грузии вообще оказался...молодцы все же реакция есть...
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссийского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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