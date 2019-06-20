 Российского депутата в Тбилиси облили водой и забросали бутылками. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

Сегодня в Грузии разразился скандал из-за того, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов открыл сессию Межпарламентской Ассамблеи Православия, сидя на месте спикера в зале пленарных заседаний парламента Грузии.

Продолжить выступление Гаврилову не позволили депутаты оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" - они блокировали трибуну. Впоследствии Гаврилов заявил, что ему помешали "радикалы".

Организаторы Межпарламентской Ассамблеи Православия объяснили случившееся "ошибкой протокола".

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После срыва заседания члены российской делегации вернулись в гостиницу Radisson на площади Первой Республики в центре Тбилиси. У входа в здание в течение трех часов продолжалась акция, участники которой требовали, чтобы Гаврилов публично извинился за свои действия и незамедлительно покинул страну.

Некоторые протестующие пытались попасть внутрь здания и требовали встречи с Гавриловым. На месте было мобилизовано большое количество сотрудников МВД Грузии.

Некоторое время назад депутат Госдумы РФ и другие члены российской делегации покинули гостиницу. Из здания их выводили под охраной криминальной и патрульной полиции. Несколько человек пытались помешать их передвижению, они облили группу водой.

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По информации телеканала "Рустави 2", делегаты РФ сели в микроавтобус, который направился в Тбилисский аэропорт. Ожидается, что они вылетят в Москву ближайшим рейсом.

Что касается протестующих, то они направились к зданию парламента Грузии, чтобы присоединиться к акции с требованием отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.