 "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.Видео 112
Выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, Зеленский призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.
"Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие – это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь", - сказал президент.
По его словам, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.
"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность", - отметил Зеленский.
"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", - добавил глава государства.
"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - указал Зеленский.
Пинчку зять Кучмы. Вот откуда ветер с Кучмой дует.
Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
Пока клоун побеждает президента.
Если Порошенко мог ошибиться то Зеленский возобновляя влияние этих людей на окупированые територии является уже осознаным решением.
Почему деньги Ахметова и Коломойского не направят на рост экономики на територию сыны и дочери которой погибают за востановление целосности Украины?
Вокруг Станицы Луганской засуетились различные «деятели», открывающие ворота вторжению под прикрытием якобы развода войск.
В Николаевке подготовлен новый укрепрайон и уже готовы понтонные переправы. Начались переговоры по срокам, когда приваренный к рельсам тепловоз уберут, и откроют мост через реку Донец. Те, кто может думать, уже сейчас понимают, что когда осядет пыль, поднятая «клоунскими плясками», все увидят панораму многочисленных «народных республик». О последствиях здесь можно не говорить - все и так понятно.
Что?! Скорые он уже ахметову приписал? От барыги-мародёры.
Гн. Волкер уже знает...*)
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw
Это радует!!!