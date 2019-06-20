EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  10584  155
Все про:Ахметов (1853) Зеленский (1850) Коломойский (1078) Пинчук (223) финансирование (1330) Донбасс (18762)

 "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании социальных и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

Видео 112

Выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, Зеленский призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.

"Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие – это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь", - сказал президент.

По его словам, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность", - отметил Зеленский.

"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", - добавил глава государства.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - указал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133355
 
   
 Топ комментарии
 
кстати.. квартиру семье погибшего шахтера во Львове вазелин так и НЕ купил.. бабки зажал..
 показать весь комментарий
 
Швидкі допомоги були результатом домовленостей попереднього уряду. Зеленський брехливий як Хуйло.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ага , він вже раз заправив танки і виставив потрійну ціну .
 показать весь комментарий
 
 
вон оно как. прикольно! смешно! весело! Три олигарха будут владеть всем Донбассом.
Пинчку зять Кучмы. Вот откуда ветер с Кучмой дует.
 показать весь комментарий
 
 
Не правильно! Кто надурил 73% населения, тот владеет пианином "Украина"
 показать весь комментарий
 
 
Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 1 час назад

Ви будете сміятися, але у передвиборчий штаб "СН", де Разумков проводить "співбесіди", щойно завітали Моісєнко та Данилець, так звані "кролікі" - два ватних дегенерата-малороса, що все своє творче життя виставляли українців огидними дурниками. З новими ліцами вас. ))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зеля урод! почувствовал себя диктатором. Уже насильно приказывает Коломойскому (Спасителю страны, который остановил агрессию) куда ему вкладывать. Игорь Валерьевич и без тебя разберется!
 показать весь комментарий
 
Мне показалось ,что этот вопрос этот вопрос согласовали с США.Ведь недаром Волкер докладывал Сенату о отношениях Зеленского и Коломойского.
 показать весь комментарий
 
 
Вазелин официально признал беглого олигарха И. Коломойского своим хозяином. Прям так и назвал его: ---Господин Игорь Валериевич Коломойский---- "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський - Цензор.НЕТ 662
 показать весь комментарий
 
 
А Петя? Петя должен вообще всё отдать.
 показать весь комментарий
 
Клован, Коломойский в зарплаты своим работникам не хочет вкдадыватся, а ты тут про какой то Донбасс лепишь.
 показать весь комментарий
 
 
Ох і дорого обійдеться кожному українцеві кожна гривня вкладена бєнєю в дамбас . Десь за кожну вкладену гривню бєня через зєлю і ВР здеруть з зазєлів і решти людей по 9-10 грн не менше .
 показать весь комментарий
 
 
Концерт уродов. И такие же слушатели. Простите...Хотя нет...Извиняться не перед чем.
 показать весь комментарий
 
 
Короче говоря все остаётся в руках олигархов . И как обычно на вложенную копейку они получат гривну . Сто процентов про Ахметовские скорые знает каждый , в чей район они поступили . А перед выборами , это хороший пиар .
 показать весь комментарий
 
Хорошо, когда у президента человеческое лицо, и он не брешет. Дякую, пан Зеленский.
 показать весь комментарий
 
Все, как у голобородько. Даже три головы у змея-горыныча те же. И проблема та же - как потом с "благотворителей" спрашивать за монополизм и за все другое.
 показать весь комментарий
 
 
Прошел месяц...
Пока клоун побеждает президента.
 показать весь комментарий
 
 
А оно даже дурнее, чем хочет казаться.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите этому Зю..., впрочем, не нужно. Не поймёт...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский снова стает на грабли оставленные Порошенком,если мне память не изменяет Ахметов и Коломойский уже были представителями президента которые с успехом были зданы сепаратистам без единого выстрела.
Если Порошенко мог ошибиться то Зеленский возобновляя влияние этих людей на окупированые територии является уже осознаным решением.
Почему деньги Ахметова и Коломойского не направят на рост экономики на територию сыны и дочери которой погибают за востановление целосности Украины?
 показать весь комментарий
 
Патаму шта... Сам подумай, оно им надо? Нет. Потому и не направляют. И не направят. Забудь и запей.
 показать весь комментарий
 
ой нє вєрю! шоб бєня,ахмєтка, пінчук і ко взяли і просто так за своє бабло всім добро зробили "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1762
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине всего лишь за месяц в топку было брошено все, что делало страну независимым государством. Пока президент кривляется на международной арене, общество отвлекается на разные глупости, и не видит - драма сейчас разворачивается совсем на другой площадке
Вокруг Станицы Луганской засуетились различные «деятели», открывающие ворота вторжению под прикрытием якобы развода войск.

В Николаевке подготовлен новый укрепрайон и уже готовы понтонные переправы. Начались переговоры по срокам, когда приваренный к рельсам тепловоз уберут, и откроют мост через реку Донец. Те, кто может думать, уже сейчас понимают, что когда осядет пыль, поднятая «клоунскими плясками», все увидят панораму многочисленных «народных республик». О последствиях здесь можно не говорить - все и так понятно.
 показать весь комментарий
 
 
"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели - это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", - добавил глава государства.

Что?! Скорые он уже ахметову приписал? От барыги-мародёры.
 показать весь комментарий
 
 
Да президент, держи карман пошире, так тебе и будут олигархи вкладывать своё бабло за спасибо. Они за это с тебя семь шкур сдерут, а ты уже губы раскатал смешной.
 показать весь комментарий
 
"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в............. но он об этом еще не знает"

Гн. Волкер уже знает...*)
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то вечером получит по жопе. Но он ее об этом не знает.
 показать весь комментарий
 
 
самалеты че су_а не продало? шо там с анализами? зелепупкин
 показать весь комментарий
 
Очередной кравасись скиглить с бумажки, пусть береть лопату и идет выращувати капустку. Оно бл даже прочитать не может свою пламенную речь.
 показать весь комментарий
 
ну коли вже закінчиться вже те шоу з Зеленським "Коломойський вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він про це ще не знає", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7797
 показать весь комментарий
 
 
Знову "договорняк". І що їм за це буде? Україна?
 показать весь комментарий
 
 
Їм то ніфіга не буде , а от решту українців разом з зазєлями , бєня поставить в режим викачки грошей досуха .
 показать весь комментарий
 
 
пархатый кондитер уже надоился - очередь следующих жыдов приложиться к вымю Украины
 показать весь комментарий
 
Ага щас ! Так його бєня і допустить . Там жебе правило " ето наша карова і ми єйо самі доім "
 показать весь комментарий
 
Задача пархатого клоуна за копейки подачек отмазать всю эту мразь от воровства десятков миллиардов долларов
 показать весь комментарий
 
 
Два из ТОП багачей будут вкладывать в даунбас, а кто будет вкладывать в УКРАИНУ.
 показать весь комментарий
 
 
кретин! видимо он встретился с олигархами как и раньше --в сауне. Роттердам+ отменили год назад, а 200 скорых заложены в бюджете в сентябре 2018, были закуплены прошлой властью в рамках реализации медицинской реформы. в апреле отыграли тендеры и победитель сделал поставку в штатном режиме. телке осталось попиариться и вручить ключи. ленточку разрезать не стал, постеснялся.
 показать весь комментарий
 
 
"Зеленський скасував обов'язкову шкільну форму для учнів". Скоморох продолжает развлекаться.
 показать весь комментарий
 
это перебор ибо инвестировать будет Европа, это повторяют как минимум 2 раза в неделю. И на этой было. Выходит они будут числится инвесторами на деньги от Евро....круто
 показать весь комментарий
 
только не понятно что на Донбассе развивать, война то не закончилась, ничего не поменялось и в риторике Кремля
 показать весь комментарий
 
ой я удивлюсь...если коломойша будет что-то делать, о чем с ним не договаривались
 показать весь комментарий
 
Считаем стоимость "квартиры" (какой? 2-, 3-, 4-комнатной, в каком городе?), считаем стоимость специализированной машины "скорой помощи" (какого производителя, какой оснащенности, какое техобслуживание?) и умиляемся...
 показать весь комментарий
 
Да как же дружно воет соя.
Это радует!!!
 показать весь комментарий
 
главное, чтобы вальцман вернул награбленные миллионы в бюджет Украины..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх