 "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

Выступая на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, Зеленский призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.

"Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие – это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь", - сказал президент.

По его словам, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность", - отметил Зеленский.

"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", - добавил глава государства.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - указал Зеленский.

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