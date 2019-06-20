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 Политика Украины
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 Зеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости присоединения Украины к Единому цифровому рынку ЕС в течение пяти лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

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"Присоединиться к европейскому Digital Single Market – еще одно наше задание на пять лет", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул важность создания экосистемы BigData для возникновения инновационной экономики и обеспечения качественных интернета и мобильной связи на всей территории страны.

"Нам нужно эффективное государство. И тут стратегия у нас очень простая – тотальная цифровизация процессов. Поєтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".

Он подчеркнул, что видит в этом возможность не только сокращения государственных затрат, но и увеличения качества предоставляемых государством услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133341
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский: Наше задание на пять лет - что бы стефанчук стал еще толще в два раза)))
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Поєтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".Источник: https://censor.net.ua/n3133341

Достал уже своим смартфоном....
Чекнулся на этом...
У нас война, реванш, нужны мощные шаги для поднятия национального духа и мобилизации нации...
А он про свой чертов смартфон талдычит уже месяц...
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По тарифы уже ни слова. Зебобики, его это не волнует.
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Зеленский: Наше задание на пять лет - что бы стефанчук стал еще толще в два раза)))
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Для того щоб українські ІТ компанії змогли продавати свої послуги та сервіси по всьому світу прямо з українських дата-центрів потрібно щоб в Україні працював PayPal, яким користується весь цивілізовний світ для оплати ІТ послуг.
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игорь - никогда не писал под тебя, но всегда с удовольствием ржал.. Зеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку - Цензор.НЕТ 2929
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от ты дурепа.. несёшь бред как и вазелин) Зеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку - Цензор.НЕТ 7594
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1. Украинские Айтишники и так прекрасно продавали свои услуги по всему миру.
2. PayPal к Айтишникам никакого отношения не имеет - он был создан для площадки eBay, как банковский сервис для гарантирования доставки товара/оплаты
3. PayPal наверное уже с полгода работает на ввод денег
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похоже что вазелина научили нажимать на кнопочки в смартофоне..
и теперь оно полгода будет в экстазе нести бред про "факинг цифру" под ватную истерику зебилов Зеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку - Цензор.НЕТ 9245
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Поєтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".Источник: https://censor.net.ua/n3133341

Достал уже своим смартфоном....
Чекнулся на этом...
У нас война, реванш, нужны мощные шаги для поднятия национального духа и мобилизации нации...
А он про свой чертов смартфон талдычит уже месяц...
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Война тоже будет в смартфоне, кону надоело, тот отписывается и все - войны нет - персонально для него обещание Зе закончить войну выполнено!
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По тарифы уже ни слова. Зебобики, его это не волнует.
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Так же ни слова про низкие зарплаты, кумовство во власти, прогнившие суды, войну, реванш пророссийских сил, на уме только смартфон и офис вне банковой, картинка чисто для лохов т.е. для 73
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Всех пленных вернут когда сядет Медведчук, Донбас вернется когда сядет Ахметов, коррупция уйдет когда сядет Порошенко.

Иначе никак.
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Перейти в смартфон, але прицьому збільшити кількість чиновників на 1000%!!!!
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о маин либер лотхен... - можна мне банку пива без етой херни?
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Ви спочатку повноцінний PayPal запровадьте. Бо не всiм рахунками в офшорах користуватись зручно. Зеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку - Цензор.НЕТ 5458
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я настаиваю, провести испытания цифрового устройства "для геп и доп" и его аппса для смартфона уже завтра! в харькове, как зачинщике цифровизации )
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Зеля сказал, как отрезал: цифровизация процессов
...отрезал оцифровывание...*)
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Тотальная цифровизация без тотальной деолигархизации и декоррупционизации закончится тотальным пшиком, как и предыдущие тотальные 145 реформ Петра Алексеевича.
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Информация о чипизации и электронном концлагере уже не кажется такой уж безумной теорией заговора. Зеля я диджитализацию на хлеб не намажу, поднимай зарплаты и пенсии, прекращай войну и снижай тарифы и налоги как обещал. А своих родителей я и сам научу смартфонами пользоваться и без тебя.
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Та не беспокойтесь так за цфровые концлагеря. В украинских условиях тотальная цифровизация без тотальной деолигархизации, буде случится чудо и она будет реализована, а не тупо просрана, как оно обычно тут и происходит, закончится просто тем, что взятки вы будете заносить не налом, а через какое-нибудь "Прозорро+".
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Хм... ...в Бундесе, в следующем году G 5 включается, причём массово и бесплатно... -- ...где ж Зеля стоко смартфонов наберётся и карточек к ним -- шоб: "присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку" ?
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В одной Баварии будет установлено 20 000 станций на улицах, в автобусах и пр. общ. местах, для бесплатного интернета... Пока шо, оценили это всё, в 2 мильярда евро. Перспектива на 6 арбузов. ...остальная Европа, кроме Украины, пока за Бундесом не поспевает... *)
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от он корень зла и решение всех провлем - обижаю идиотов,,,
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вот все это государство в смартфоне - это инструмент для решения задач....а с задачами нужно определиться...и для этого не 100 дней нужно..они уже для первых результатов
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маленькая просьба - на люди стефанчука не выпускайте....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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