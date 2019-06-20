 Зеленский: Наше задание на пять лет - присоединить Украину к европейскому Единому цифровому рынку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.Видео 112
"Присоединиться к европейскому Digital Single Market – еще одно наше задание на пять лет", - сказал Зеленский.
Он также подчеркнул важность создания экосистемы BigData для возникновения инновационной экономики и обеспечения качественных интернета и мобильной связи на всей территории страны.
"Нам нужно эффективное государство. И тут стратегия у нас очень простая – тотальная цифровизация процессов. Поєтому одним из ключевых заданий нашей команды является "Государство в смартфоне".
Он подчеркнул, что видит в этом возможность не только сокращения государственных затрат, но и увеличения качества предоставляемых государством услуг.
2. PayPal к Айтишникам никакого отношения не имеет - он был создан для площадки eBay, как банковский сервис для гарантирования доставки товара/оплаты
3. PayPal наверное уже с полгода работает на ввод денег
и теперь оно полгода будет в экстазе нести бред про "факинг цифру" под ватную истерику зебилов
Достал уже своим смартфоном....
Чекнулся на этом...
У нас война, реванш, нужны мощные шаги для поднятия национального духа и мобилизации нации...
А он про свой чертов смартфон талдычит уже месяц...
Иначе никак.
...отрезал оцифровывание...*)