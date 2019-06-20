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Все про:Зеленский (1850) Донбасс (18762)

 Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд грн, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

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"По оценкам украинских экспертов, для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд грн. Это большой проект реинтеграции. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3133333
 
 
 Топ комментарии
 
Даешь +10% к подаходному налогу для населения на восстановления Донбасса???
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Всех любителей русЬкого мира, интеграции на любых условиях ( Москвы) предложение с семьями туда переселить на постоянное место жительства. Ведь там "грядет счастье", ну и живите. Так хр-н вас там кого с огнем найдешь потом в этом "Диснейленде"
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это будет масштабный проект реинтеграции бюджета Украины в карман бабломойского!
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20 июня 2019 года.
Специальное заседание 18 июня.
18 июня Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, в ходе предварительного слушания сторон провел плановое заседание специального характера.
На заседании присутствовали представители истцов, ответчиков и полномочный представитель Государственного департамента США.
В ходе рассмотрения вопроса были получены разъяснения от представителей Государственного департамента США о возможном статусе указанных в деле лиц именуемых в материалах предварительных слушаний "RZ11" и "RB21".
Данные показания признаны достоверными и соответствующими поданному запросу.
Исходя из этого суд определил действительное наличие у фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" признаков государственного и служебного иммунитета международного и локального характера.

Исходя из высшего принципа справедливости суд принял решение продолжить рассмотрение данных организаций и фигурантов предварительного слушания дела "RZ11" и "RB21" в режиме специальной процедуры расширенного рассмотрения.

Учитывая характер иммунитета лица именуемого в материалах предварительных слушаний "RZ11" установить временный запрет на оглашение результирующей части расследования. Учитывая характер иммунитета лица именуемого в материалах предварительных слушаний "RB21" определить дальнейшие действия в рамках общей процедуры.
Наш комментарий.
Решение просто потрясающе. Признав наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд отказался признавать это препятствием для осуществления правосудия основанного на принципах справедливости. Более того, наличие государственного и служебного иммунитета за фигурантами дела суд у фигурантов дела суд признал отягчающим обстоятельством, применив к нему специальный режим расширенного рассмотрения.

Маленькие зарисовки с места.
Как мы и предполагали (https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_13.html), представителей посольства Украины приглашенных на заседания не было. Это не имеет значения для суда,ему достаточно бумаги Госдепа США, но очень характерно.
Представители ответчика (Коломойский и К) проявили удивительное равнодушие к вопросу специального заседания. Очень активные на всех слушаниях, они на это прислали одного представителя, который все заседание молча просидел на месте.
Самым активным выступающим был представитель Госдепа США, убеждавший суд наличие у государства международных обязательств и просил учесть это в своем решении. На что судья ответил просто гениальной фразой "Государство существует для того, чтобы торжествовала справедливость" . Дайте нам этот суд лет на пять !
Интересный факт
Почти паралельно в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
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у мну однокурсник, при пасечнику подался в фермерство но не успел широко подняться бо пришли времена овоща с отжатиями. но повезло, тут подвернулись времена кондитера и он таки сумел подняться на волонтёрстве. ему начало казаться шо мелко, мало и пару лет взад, начал мечтать о перескоке на вечну видбудову постоянно руйнуємого. и вот, похоже, карты легли, зверь сам побежал на этого ловца.
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В начале его нужно освободить, и только сильная армия может это сделать.
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От "денег на ветер" хоть вреда нету...а эти "реинтегрированные" еще не раз нагадят в будущем.
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Зеля решил грандиозный распил устроить .
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А-а-а! Это ж он с Ахметовым вчера пообщался! И вот результат.
Ринат Леонидович умеет убеждать. Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7669
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Сначала они орали Шо их типа не слышат, потом они позвали *****, далее все заводы-пароходы порезали на металлолом и отвезли тому же *****, и самое главное, по их вине, тысячи погибших воинов, а теперь за мой счет им все восстанавливать?! Не туж... Умерла так умерла... Не хотим быть нахлебниками у дАЛБасса!!!
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Грицько ты же понимаешь если вовремя перекрыли границу было бы хорошо, а ты экскурсию езжай на Донбасс, походи по лесопосадкам и увидишь ***** целая народу закопана местных кто против был русского мира, что ты думаешь кто их расстреливал? Местные местных? А нефига, русские граждане украинских граждан на территории Украины. Людей до фига пропала таким образом. Горе это великое
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Да.
Но Украина,вернее официальная власть,не очень любит эту тему.
А при зеленкине и вовсе.
Уже не говоря о том что эти преступления оствнутся безнаказанными они еще и преднамерено преданы забвенью.
****.
В европу же идем.
Ценность человеческой жизни.
Это вам не мордор.
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Гройсман сказал, что на 20% можно понизить. Для начала
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А он референдум поэтому вопросу уже провел? Или он за свои строить собрался?
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И что этот цифровой Зедурачек будет там восстанавливать? Затопленные шахты? Порезанные на лом предприятия? Вывезенные в Россию фабрики и заводы? И где гарантия, что снова русских не позовут, для очередных фейковых республик???

Лучше свой Днепр и Кривой Рог восстанавливай, чтобы люди не уезжали на зароботки в Россию и Польшу... Или хотя бы метро в Днепре дострой..
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В Украине уже был проект масштабной стройки евро 2012. И чем это вылилось - набрали кредитов, бабло сп№здили и в 2013 якуневичу ничего не оставалось как лечь под ввх в обмен на 15 млрд. Продолжать, что было дальше, я думаю не нужно.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДля восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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