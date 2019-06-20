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 Политика Украины
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 Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию и отмечает, что государству не нужны непрофильные активы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.

Видео 112

"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - сказал Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/v3133322
 
   
 Топ комментарии
 
масштабную приватизацию беней, надо было добавить
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Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию - Цензор.НЕТ 4493 Излишки... в армии излишки...там апаршин уже потные ладошки потирает....другие излишки...там беня ладошки трет....
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Я пропоную приватизувати власність порошенка та ахметова!
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Приватну власність приватизовують лише маоісти.
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тоесть коломойского, который сильно богаче порошенко зебил конечно зе забыл. А так да, отнять и поделить, все как у предков зебилов...
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начнем с приватизации активов бени и вазелина...
а так же зебилов, за них голосовавших..
Это будет СПРАВЕДЛИВО Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 9590
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Начнём с собственности Зеленского. Если вы не против.
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"Я пропоную приватизувати власність порошенка та ахметова!"
Особисто, ваш мозок, схоже, вже хтось приватизував
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вчера с Ахметовым встретился - наконуне с Пунчуком - да - будут грабить))))))
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масштабную приватизацию беней, надо было добавить
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А после мародера что то осталось？
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Осталось то,что повесили на шею бюджету а всё прибыльное давно упёрли пэтя и его друзья.
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так и я про то
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хочется увидеть весь список проданного за 5 лет Петей - а иначе ты лично трепло и провокатор платный причем - давай
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У нищих слуг нет. Сама, деточка, сама ищи
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После коломойского ты имеешь ввиду? В истории он самый большой мародер.
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Приват банк тоже приватизации подлежит, только со стороны коаломойского?)
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Это очень правильно! В Украине более 3000 гос предприятий, их надо приватизировать, так как это рассадник коррупции!
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и приватизировать ПОСЛЕ ДЕФОЛТА.. чтобы Беня мог скупить за копейки Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 9271
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Не знаю после чего, но приватизировать надо. Иначе от коррупции мы не избавимся никогда. Хотя там половина таких предприятий, что и даром отдать не грех. Главное чтобы дотации не сосали.
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"что и даром отдать не грех" - Вот для этого случая (приватизации) их и приводили к такому состоянию .
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ЗЕ боба и его хозяин остават вас без трусов))) тупые вы ЗЕфаны...
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ее все поддерживают, тока она не движется уже года 4...
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так банкротил мародер под себя, думал на втором сроке себе за копейки заберет, но выгнали его
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Излишки... в армии излишки...там апаршин уже потные ладошки потирает....другие излишки...там беня ладошки трет....
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Привет - земелькой можно хорошо торгануть....

Продавать прямо областями... - с бениным размахом...
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Интересно, а какие непрофильные активы еще остались у украинского государства. Атомные электростанции, газопровод и железная дорога? Если земля, то ничего себе - непрофильный актив Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию - Цензор.НЕТ 8317!
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почему при слове Prezident of Ukraine я переключаю канал?
раньше искал..... хоть какие новости.....
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все просто - лучше смотреть "Cirque du Soleil" Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 1403 . Тоже цирк. но никакого сравнения клоунами и жонглерами с Банковой
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вы себе предсталяете интервью клована на Фоксе?
не - не хочу видеть....
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на самом деле я соврал...
"President of Ukraine" я слышал последий раз когда петя интервью на Фоксе давал
(год назад?) - с тех пор ничего////
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ахренеть! а почему Пороху под танки кидались по всем говноканалам волну гнали! И не дали еще в 2016м пойти на приватизацию! Теперь , что Беня надеется как при Кучме за бесплатно!!!
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Почти все госпредприятия убыточные, зато их директора миллионеры.
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Simon Bolivar f2151b2b - почти все?....

Правда?
Я вот нашел в гугле 23% смешанной собственности...
В США процент больше - тоже с гугла взял.. - кто то банкротится, кто то растет.....
Обычные дела...
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Если Зеленский продаст хотя бы 90 % госпредприятий, ему памятник можно ставить!!
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Конечно можно. По пояс от уровня земли. Головой в низ.
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И кто вам доктор, если вы на голове ходите? Кстати, это у вам от рождения или приобретённое в ходе избирательной компании фигляра зе и его ЗЕКоманды?
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аха....ха...это он опять про то что приват надо бене отдать....
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Да, Вова ! Беня давно мечтает продать землю всем кто бабок даст !
Арабам, китайцам - всем ! Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию - Цензор.НЕТ 1322
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очень,очень хорошо - будем участвовать - а зебилы будут батраками))))))))))
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Грабить будут с энтузиазмом! Все таки молодая Зеко ***** хочет быстро всего и много.
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Понятно, Приват отдавать обратно нельзя, будут искать замену.
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Как вы говорите? ПриХватизация? Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 3794
Не зря Пинчук с тестем к нему ездили. Не зря с гудком встречался.
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как то в УССР государство обеспечивало уровень жизни в три раза віше сегодняшнего
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стапе. так перед виборами кричали шо всьо спер барига? невже так намародерили, шо навіть лишнє лишилося???
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Там уже нечего приватизировать... Всё что было ценным приватизировали ещё в 90-х за копейки, сегодняшними олигархами. Например группа Приват много чего приватизировала в то время, поэтому она так и называлась. А на вырученные деньги открыли Банк.
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А как красиво звучало - "Встречался с Ахметовым для привлечения инвестиций..." В переводе на наш язык - это " скупка (по дешевке ) того , что еще не успели украсть " !
А кто-то говорил , что "Зеля не справится" Зеленський: Я підтримую масштабну приватизацію - Цензор.НЕТ 1591 Это всё злые языки - этот президент еще даст фору " по привлечению инвестиций" . ( "Хватай мешки , вокзал отходит ." (с)) @лядство ...- одним словом !
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Вакарчук, тоже не против, вернее Пинчук не против.
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Атомные станции распродаст? Или железную дорогу?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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