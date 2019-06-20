 Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", об этом сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве.Видео 112
"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", - сказал Зеленский.
а так же зебилов, за них голосовавших..
Это будет СПРАВЕДЛИВО
Особисто, ваш мозок, схоже, вже хтось приватизував
хоть шота не дурное .....
Продавать прямо областями... - с бениным размахом...
раньше искал..... хоть какие новости.....
не - не хочу видеть....
"President of Ukraine" я слышал последий раз когда петя интервью на Фоксе давал
(год назад?) - с тех пор ничего////
Правда?
Я вот нашел в гугле 23% смешанной собственности...
В США процент больше - тоже с гугла взял.. - кто то банкротится, кто то растет.....
Обычные дела...
Арабам, китайцам - всем !
Не зря Пинчук с тестем к нему ездили. Не зря с гудком встречался.
А кто-то говорил , что "Зеля не справится" Это всё злые языки - этот президент еще даст фору " по привлечению инвестиций" . ( "Хватай мешки , вокзал отходит ." (с)) @лядство ...- одним словом !