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Все про:назначение (1414) обращение (242) Национальная гвардия (1190) Балан (9)

 "С вами я готов идти вперед и побеждать", - новый командующий Нацгвардией Балан обратился к гвардейцам. ВИДЕО

В системе управления подразделениями Национальной гвардией Украины планируется провести ряд изменений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил новоназначенный командующий НГУ генерал-лейтенант Николай Балан.

"Упорядоченность служебной нагрузки, ликвидация двойных стандартов, установление единых требований относительно законности в ежедневной деятельности должностных лиц - все это должно не только содействовать восстановлению доверия и уважения со стороны граждан, но и созданию системы отношений, которые базируются на уважении человеческого достоинства... Соглашаясь на новую должность, я не колебался ни мгновенья потому, что знал -  за моей спиной надежные, проверенные временем и обстоятельствами люди. Люди, которые прошли испытания в боевых действиях... С вами я готов идти вперед и побеждать", - сказал Балан.

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Источник: https://censor.net.ua/v3133287
 
 
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А старый командующий чем не угодил? Или узебилам главное что бы кто угодно главное не от Порошенко???
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ты дебил?Его ещё Порошенко назначал.
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Ты где сейчас находишся,перед монитором писдиш или из окопа пишеш?
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В первую очередь надо победить иудо-воров ,порошенков-медведчуков ,дальше будет полегче ..
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кремле бот, сменили уже методичку, уже зе надо топить, медведчука не трогать сказали...
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Блииин я думал новость про Дана Балана а тут про другого молдавана
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Вот когда будут успехи на передовой а не многочисленные КАТЛЫ тогда и оценим этого балана А пока одни рехвормы то обсуждать нечего
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От клоуна можно было ожидать назначения на эту должность Дана Балана. Спасибо, что другой.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"С вами я готов идти вперед и побеждать", - новый командующий Нацгвардией Балан обратился к гвардейцам. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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