 Убийство журналиста Комарова: оперативники просят следователей разгласить часть материалов дела. ВИДЕО

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Он сообщил, что оперативники обратились к следователям для получения разрешения на разглашение части материалов уголовного производства. Поэтому, по словам Князева, в ближайшее время правоохранители планируют обратиться к журналистам за помощью в идентификации личности преступника.

"В ближайшее время мы обратимся к журналистскому сообществу за помощью: предоставим фотоработы лиц, причастных к этому правонарушению - для того, чтобы мы могли идентифицировать скорей правонарушителей", - отметил глава Нацполиции.

Он также отметил, что следователи уже переквалифицировали дело, определив его как умышленное убийство - по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

По словам Князева, полицейские провели поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления.

"В рамках этих мероприятий допрошено более 1320 человек. Оперативники и следователи установили и отработали видео из более чем 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего. Часть видео изъято и приобщено к материалам уголовного производства", - отметили в полиции.

Сообщается, что над раскрытием этого преступления работает усиленная сотрудниками центрального аппарата Нацполиции группа следователей, которую возглавил первый заместитель главы ведомства - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин. Также, отмечают в полиции, в состав группы вошли "наиболее опытные работники следственных и оперативных подразделений аппарата Нацполиции".

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больницеЧеркасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".

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