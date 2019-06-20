 Известную многоэтажку с муралом в Авдеевке начали восстанавливать. ВИДЕО

Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Александр Куць в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Дом расположен на улице Молодежной, 20.

"Здание имеет многочисленные повреждения - пробоины от снарядов в стенах, плитах перекрытия, разрушены перегородки, крыша, балконы. Восстановление происходит за счет областного бюджета. Общая сметная стоимость строительства первой очереди согласно экспертному отчету восточного филиала ГП "НИИпроектреконструкция" составляет 27 млн 480 тыс. гривен", - написал Куць.

В ходе работ уже разобрали завалы, демонтировали аварийные части дома и приступили к восстановлению несущих конструкций.

Мурал на доме в Авдеевке создал австралийский художник Гвидо Ван Гелтен. На нем изображена местная учительница украинского языка и литературы Марина Марченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Донетчине прошел финал соревнований на лучший боевой расчет зенитчиков ЗУ-23-2 Сил ООС. ФОТОрепортаж