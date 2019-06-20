 Вместо администрации - офис, кабинет с видом на Европейскую площадь, системы энергосбережения и площадь для протестов, - Зеленский обсудил переезд с Банковой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди нововведений смена названия с администрации президента на офис главы государства, изменение структуры и функций чиновников.
Финансирование переезда с Банковой будет происходить за счет грантов без использования госсредств. Кабинет президента в Украинском доме будет с видом на Европейскую площадь. Кроме того, помещения будут оснащены новыми экологическими системами энергосбережения. Одним из условий переезда является создание площади для проведения акций протеста. Для этого, вероятнее всего, будет изменена схема движения транспорта по Европейской площади.
Порох 21.03 подписал политическую часть Ассоциации с ЕС, а 27.06 экономическую. (неделя осталась)
Что сделало это чмо кроме поедания шаурмы и выбора места сидения своей *опы?
У цивілізованих країнах для громадян будують ************ музеї, які стають візитівками міст й заробляють мільярди для бюджету. А чиновники працюють там, де працюють і нікому про це не розповідають. Бо це їхні проблеми.
А в Україні чиновники збираються у ******** простір, а громадянам віддають стару будівлю. Бо реформатори.
на банковой жучков фсб-эшных
больше чем тараканов
или пеця их с собой забрал? вместе с мониторами?)
Хорёк мал, вонючь и безмозгл.
какой идиот...
«ПОЧЕМУ ВЫ НЕ УВАЖАЕТЕ ВЫБОР БОЛЬШИНСТВА?»
Бусички мои! Я уважаю ваш выбор. Но уважение это - уважение конституционного права. Ваш выбор уважают и ваши сторонники, и ваши противники. Это проявляется в том, что выборы не были фальсифицированы, ваш кандидат беспрепятственно принял полномочия, а вы за ваш выбор не отправились ни на эшафот, ни в концлагерь. Все права, которые Конституция Украины гарантирует вам и вашему кандидату, соблюдены.
Когда вы говорите об «уважении выбора», вы говорите о весьма четких и прописанных в Конституции правилах и нормах. И как граждане Украины ваши права уважаем и я, и ваши политические оппоненты.
Но вот уважения к вам, в парадигме «гладить вас по головушке, кормить конфетами и любить вас, долбое*ов, за ту х*йню, которую вы поставили руководить Страной»… тут уж идите вы на то, чем ваш клоун на рояле играет!
Соглашаться со мнением долбое*ов, радоваться оргазмам от коллективного суицида и тем более разделять вашу коллективную тупость - увольте!
На этот счет ни Конституция, ни Уголовный Кодекс, ни международное право, ни одна святая книга ничего не говорят. Зато говорят с детства родители, воспитатели детского сада и школьные учителя. Говорят дословно следующее:
«А ЕСЛИ ВСЕ С КРЫШИ БУДУТ ПРЫГАТЬ, ТЫ ТОЖЕ ПРЫГНЕШЬ?»
Так вот: 86% человекоподобных дегенератов за поребриком выбрали Путина. И даже ДО войны и я, и многие из вас (надеюсь) клали х*й на выбор 100 миллионов человек! Вот уж не думаю, что даже самые смелые из вас решатся использовать аргумент «уважайте мнение большинства» в отношении такого выбора в Украине.
Теперь закрепим:
- Ваш выбор уважали и уважают с точки зрения Конституции и права.
- На личностном уровне уважать вас или вашу гребаную точку зрения ВООБЩЕ НИКТО НЕ ОБЯЗАН. Даже, если вас 99,999999%
Я вам больше скажу: ваш выбор не уважает даже ваш кандидат. Потому, что он вас обманул. Ну, как обманул… нае*ал… Вы это видите сами.
Поэтому давайте без этого нытья о всеобщем уважении! Многие из вас х*есосили Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко. Скажу больше: голосовали, а потом х*есосили. Скажу больше, будут х*есосить и Зеленского. Так какие претензии ко мне за то, что я оказался в тренде на пару лет раньше вас?
Можете уважать любую х*йню! Но без меня.
Уважайте выбор жителей Донбасса и Крыма на «референдумах», уважайте выбор свинособак, голосовавших за Путина, уважайте выбор жителей КНДР, Сомалиленда, Совка, который развалили вы и ваши родители (за что СПАСИБО, если говорить без сарказма). Уважайте на здоровье! Но от меня такого акта милосердия и гуманизма не ждите!
Кладу свой не обрезанный (не тренд - согласен) на ваше мнение, ваше самолюбие и вас самих! И никогда не запрещал отвечать взаимностью в этом вопросе.https://tverezo.info/post/98392
автор, покажите Тут СвоюИстину, мы подумаем и сделаем вывод про кто- что- 2 года назад и т д
кто руководил страной 5 лет до ентаго??
тут нам проясните.
а так - никакой пользы, правильный путь неуказан.
Бениного фонда борьбы с коррупцией?
за бюджетный счет можно хоть второй крещатик построить-бабло эсть.
уже застройщики кличка выскочили-гатовые-НаВсе.
но не спешите, свои имеются, 10 кратный навар на 1 метре..
И менять схему движения по полощади???
Ради чего???
Понравилось. что перед АП будет удобная площадь для протестов.
Пожалуйста, не забудьте заложить в смету новой АП палатки и полевые кухни для нового Майдана, а также старые шины и бензин для коктейлей молотова
Это же одни будут приходить и возмущаться, а те через окно будут наблюдать и ржать))))))))))))))))))))))))
Ну-ну)))))))))