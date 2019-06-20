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 Политика Украины, Общество
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Все про:Администрация_Президента (1559) Зеленский (1829) переезды (15)

 Вместо администрации - офис, кабинет с видом на Европейскую площадь, системы энергосбережения и площадь для протестов, - Зеленский обсудил переезд с Банковой. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чиновниками своей администрации переезд в новый современный офис.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди нововведений смена названия с администрации президента на офис главы государства, изменение структуры и функций чиновников.

Финансирование переезда с Банковой будет происходить за счет грантов без использования госсредств. Кабинет президента в Украинском доме будет с видом на Европейскую площадь. Кроме того, помещения будут оснащены новыми экологическими системами энергосбережения. Одним из условий переезда является создание площади для проведения акций протеста. Для этого, вероятнее всего, будет изменена схема движения транспорта по Европейской площади. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности, - Богдан. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133246
 
   
 Топ комментарии
 
И главное его надо выкрасить в зеленый цвет! Тогда заживем как на Западе!
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Не площадь для протестов, а загон для порохоботов
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Это только мне кажется, что узеленским реально нечего делать? Лохторат развели, от бени инструкций пока мало... Вот и тыняются из угла в угол, погружённые в мысли о влиянии конфигурации мебели на... Вместо администрации - офис, кабинет с видом на Европейскую площадь, системы энергосбережения и площадь для протестов, - Зеленский обсудил переезд с Банковой - Цензор.НЕТ 2229
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дело было в АП и делать было нечего. Все идеи Пети озвучили, свои пока не пришли...
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А работать оно когда начнет ?
Порох 21.03 подписал политическую часть Ассоциации с ЕС, а 27.06 экономическую. (неделя осталась)
Что сделало это чмо кроме поедания шаурмы и выбора места сидения своей *опы? Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 1031
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Площадь для протестов? Зеленые недоумки, кто оплачивать эту площадь будет? А ну бегом в банки24 и сделать денежный перевод на создание площади. Правда его снесут немного раньше, и без всякой площади. Но то таке...
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Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 8327Виталий Портников

У цивілізованих країнах для громадян будують ************ музеї, які стають візитівками міст й заробляють мільярди для бюджету. А чиновники працюють там, де працюють і нікому про це не розповідають. Бо це їхні проблеми.
А в Україні чиновники збираються у ******** простір, а громадянам віддають стару будівлю. Бо реформатори.
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все это повод отвлечь лишь внимание, от понижение тарифов, конца эпохи зубожиння, весна прийде сажати будемо , ну все что обещал
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Просто не успели. Вот весной 2020 г. точно сажать начнут)))
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Проказница-Мартышка, Осел, Козел Да косолапый Мишка Затеяли сыграть Квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки И сели на лужок под липки, - Пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. "Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите! Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. (с)
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понятное решение
на банковой жучков фсб-эшных
больше чем тараканов
или пеця их с собой забрал? вместе с мониторами?)
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А в том здании думаешь нет? Это от охраны зависит
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А в музее Ленина их поставить проблема?
Хорёк мал, вонючь и безмозгл.
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Клован готовится к протестам? К протестам зебилов, или людей?
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И шо Ви хотите от папы человека, который после юрфака стал комиком?
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площадь для протестов - это важно. Перекрывать центр города, чтобы киевляне еще больше эту зеленую шмарклю ненавидели.

какой идиот...
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Пропала Европейская площадь!!! Теперь хрен с Подола на Крещатик попадешь. Ну и Владимирская горка заодно!!!
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Как понять гранты? Президент - казенный человек. Ему государство выделяет жилье - белый дом, уайт холл и тд. Американскому - ещё положена дача кемп-девид. Всё остальное - это уголовщина. Причём, в белом доме дежурный офицер ЦРУ записывает все разговоры президента в овальном кабинете. Когда он выключил на 1 час магнитофон, приключился уотергейт и досвиданья.
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Только стулья не ставьте прозрачные, а то зелекторат может увидеть, что кроме голого зада вы ему ничего не можете предложить.
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Олег Челахов

«ПОЧЕМУ ВЫ НЕ УВАЖАЕТЕ ВЫБОР БОЛЬШИНСТВА?»
Бусички мои! Я уважаю ваш выбор. Но уважение это - уважение конституционного права. Ваш выбор уважают и ваши сторонники, и ваши противники. Это проявляется в том, что выборы не были фальсифицированы, ваш кандидат беспрепятственно принял полномочия, а вы за ваш выбор не отправились ни на эшафот, ни в концлагерь. Все права, которые Конституция Украины гарантирует вам и вашему кандидату, соблюдены.
Когда вы говорите об «уважении выбора», вы говорите о весьма четких и прописанных в Конституции правилах и нормах. И как граждане Украины ваши права уважаем и я, и ваши политические оппоненты.
Но вот уважения к вам, в парадигме «гладить вас по головушке, кормить конфетами и любить вас, долбое*ов, за ту х*йню, которую вы поставили руководить Страной»… тут уж идите вы на то, чем ваш клоун на рояле играет!
Соглашаться со мнением долбое*ов, радоваться оргазмам от коллективного суицида и тем более разделять вашу коллективную тупость - увольте!
На этот счет ни Конституция, ни Уголовный Кодекс, ни международное право, ни одна святая книга ничего не говорят. Зато говорят с детства родители, воспитатели детского сада и школьные учителя. Говорят дословно следующее:
«А ЕСЛИ ВСЕ С КРЫШИ БУДУТ ПРЫГАТЬ, ТЫ ТОЖЕ ПРЫГНЕШЬ?»
Так вот: 86% человекоподобных дегенератов за поребриком выбрали Путина. И даже ДО войны и я, и многие из вас (надеюсь) клали х*й на выбор 100 миллионов человек! Вот уж не думаю, что даже самые смелые из вас решатся использовать аргумент «уважайте мнение большинства» в отношении такого выбора в Украине.
Теперь закрепим:
- Ваш выбор уважали и уважают с точки зрения Конституции и права.
- На личностном уровне уважать вас или вашу гребаную точку зрения ВООБЩЕ НИКТО НЕ ОБЯЗАН. Даже, если вас 99,999999%
Я вам больше скажу: ваш выбор не уважает даже ваш кандидат. Потому, что он вас обманул. Ну, как обманул… нае*ал… Вы это видите сами.
Поэтому давайте без этого нытья о всеобщем уважении! Многие из вас х*есосили Кучму, Ющенко, Януковича, Порошенко. Скажу больше: голосовали, а потом х*есосили. Скажу больше, будут х*есосить и Зеленского. Так какие претензии ко мне за то, что я оказался в тренде на пару лет раньше вас?
Можете уважать любую х*йню! Но без меня.
Уважайте выбор жителей Донбасса и Крыма на «референдумах», уважайте выбор свинособак, голосовавших за Путина, уважайте выбор жителей КНДР, Сомалиленда, Совка, который развалили вы и ваши родители (за что СПАСИБО, если говорить без сарказма). Уважайте на здоровье! Но от меня такого акта милосердия и гуманизма не ждите!
Кладу свой не обрезанный (не тренд - согласен) на ваше мнение, ваше самолюбие и вас самих! И никогда не запрещал отвечать взаимностью в этом вопросе.https://tverezo.info/post/98392
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«гладить вас по головушке, кормить конфетами и любить вас, долбое*ов, за ту х*йню, которую вы поставили руководить Страной»… тут уж идите вы

автор, покажите Тут СвоюИстину, мы подумаем и сделаем вывод про кто- что- 2 года назад и т д

кто руководил страной 5 лет до ентаго??

тут нам проясните.
а так - никакой пользы, правильный путь неуказан.
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"Финансирование переезда с Банковой будет происходить за счет грантов" ОТ КОГО?
Бениного фонда борьбы с коррупцией?
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..боится, что порошенко поназакладывал жучки-радио-видео....

за бюджетный счет можно хоть второй крещатик построить-бабло эсть.

уже застройщики кличка выскочили-гатовые-НаВсе.
но не спешите, свои имеются, 10 кратный навар на 1 метре..
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На Европейскую площадь в Украинский Дом??? О_О
И менять схему движения по полощади???
Ради чего???
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Идея с переездом очень хорошая.
Понравилось. что перед АП будет удобная площадь для протестов.
Пожалуйста, не забудьте заложить в смету новой АП палатки и полевые кухни для нового Майдана, а также старые шины и бензин для коктейлей молотова Замість адміністрації - офіс, кабінет із видом на Європейську площу, системи енергозбереження і площа для протестів, - Зеленський обговорив переїзд із Банкової - Цензор.НЕТ 6744
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"площадь для протестов", это так мило... дрессированные протестующие согласно утвержденных графиков будут мирно сопротивляться тому, что вова не бережет себя, все о народе думает, ни тебе в спортзал сходить, ни шаурмы грызнуть.
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Площадь протестов))))))))))))))))) Масштабами компенсирует свою мелкотню)))))))))))))
Это же одни будут приходить и возмущаться, а те через окно будут наблюдать и ржать))))))))))))))))))))))))
Ну-ну)))))))))
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А может лучше эти "гранты" направить на более нужные стране дела?
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Ау!! Соя. Знову мордою повозили.Підкупіть гліцеринчику.Що не день, то і руйнуються ваші побрехеньки.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВместо администрации - офис, кабинет с видом на Европейскую площадь, системы энергосбережения и площадь для протестов, - Зеленский обсудил переезд с Банковой. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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