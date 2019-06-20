 Украинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки.

"Работа антиснайпера... Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время... Окраины Донецка... Дистанция - 850 метров... Калибр - 338... Как видите без дела не сидим", - пишет Мысягин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы полка "Азов" уничтожили позицию оккупантов и двух российских террористов. ВИДЕО беспилотника