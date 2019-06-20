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 Украинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО

Украинский боец уничтожил снайпера российских оккупантов на окраине Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети Юрий Мысягин и публикует видеозапись успешной атаки.

"Работа антиснайпера... Уничтожение вражеского снайпера, который принес немало бед в последнее время... Окраины Донецка... Дистанция - 850 метров... Калибр - 338... Как видите без дела не сидим", - пишет Мысягин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы полка "Азов" уничтожили позицию оккупантов и двух российских террористов. ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3133240
 
   
 Топ комментарии
 
Браво парни! Клепай вату - живи пи..дато! Хорошего дня всем)
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Ви аплодуєте цинічному беригє Порошенку? Це він, між іншим, купив гвинтівки та набої .338 Lapua Magnum.
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брехло порохнявое! ПЕСдун, одним словом!
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И уничтожил снайпера лично ....
Молодцы хлопцы. Храни Вас Бог.
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Браво парни! Клепай вату - живи пи..дато! Хорошего дня всем)
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конечно баррет, там у лаптя походу с верхушки один кадык остался, да и то...
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лапуа магнум лучший калибр считается снайперский под него много винтовок
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хорошо баррет шпарит, лапоть аж перевернулся так и не поняв, что произошло)))))))))))))))))
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.338 Lapua Magnum

Гвинтівки та набої закуплені та подаровані ВСУ цинічним баригою Порошенком.
А що зробив для армії Зєєєя?
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Угу. Свисти дальше лохам в уши. Парашенко за копейку удавится, а не даст на армию. Он только воровать может. И етому есть куча свидетелей.
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у свинарчуков спроси - они подтвердят.
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Хлопці молодці! Потрібно щоб під їх ногами земля горіла.
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.338 Lapua Magnum

Гвинтівки та набої закуплені та подаровані ВСУ цинічним баригою Порошенком.
А що зробив для армії Зєєєя?
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Возможно заложит фундамент для построения нормального государства, которое обеспечит достойную жизнь армейским ветеранам и после окончания войны. А Петины винтовки (если таковые и были) рано или поздно заржавеют, заменятся новыми и пойдут на переплавку.)
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"винтовки от порошенко" это из той же серии, что и "11 покушений" на порошенко.
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только я не понял, а эти трое дальше курят?
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доскакался дамбасянен по кустам маладой навуходоносии.
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Чергова тварюка пійшла до Кабздона співати Етат день пабєди.
Браво хлопці!
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Них*ра не понятно. Вроде похоже на каску на палке. а те сидя сидят курят рядом как нивчем небывало *не привлекая* внимания. И что хотите сказать ето снайперская группа?
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Дистанция 850 метров и такой хреновый фокус камеры что ничего не понять???
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Ех снайпер снайпер, а блакитну сорочку прогавив, влучив би в блакитну сорочку-честь і хвала тобі була б, а так трудові будні
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУкраинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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