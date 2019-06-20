 У нас такое впечатление, что в команде Зеленского не очень осведомлены, что такое Крым. Готовится встреча и мы расставим все точки над "і", - Джемилев. ВИДЕО

Об этом сказал национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины (БПП) Мустафа Джемилев в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя отсутствие крымских татар в списке партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"У нас какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", - сказал Джемилев.

Он также сообщил, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского, после которой ситуация станет "более ясной".

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"В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы – противники, что ничего общего не может быть. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над "і", - отметил Джемилев.

"Пока у нас разговоры на уровне советников и помощников. Сейчас готовится встреча: определится круг вопросов, которые мы будем обсуждать. Я, думаю, эта встреча очень необходима, чтобы поставить все точки над "і". Кроме того, у нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, что такое Крым и важность этой тематики. Мы можем судить об этом по тем ответам, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов", – сообщил Джемилев.

С другой стороны, говорит Джемилев, те заявления, которые делает сам Зеленский по Крыму, "очень адекватные, хорошие и нормальные".