 У нас такое впечатление, что в команде Зеленского не очень осведомлены, что такое Крым. Готовится встреча и мы расставим все точки над "і", - Джемилев. ВИДЕО

Об этом сказал национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины (БПП) Мустафа Джемилев в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя отсутствие крымских татар в списке партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ."У нас какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", - сказал Джемилев.
Он также сообщил, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского, после которой ситуация станет "более ясной".
"В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы – противники, что ничего общего не может быть. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над "і", - отметил Джемилев.
"Пока у нас разговоры на уровне советников и помощников. Сейчас готовится встреча: определится круг вопросов, которые мы будем обсуждать. Я, думаю, эта встреча очень необходима, чтобы поставить все точки над "і". Кроме того, у нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, что такое Крым и важность этой тематики. Мы можем судить об этом по тем ответам, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов", – сообщил Джемилев.
С другой стороны, говорит Джемилев, те заявления, которые делает сам Зеленский по Крыму, "очень адекватные, хорошие и нормальные".
пецюня пообещал им крым задарить
татарская автономная республика в составе Украины
вот они и топят за него
псы. как по мне хватит нам уже этого, одна автономная республика хреново закончилась
щас медведчук с ****** пытаются нам вторую без мыла в жопу засунуть в виде лугандона
зачем понятно всем
так шо отвалите от Зе , пока его риторика лично меня устраивает, а дальше будем посмотреть
За месяц скатились в отстой, читай новости
Кто и на сколько хочет армию, которую обокрал Порошенко, урезать?
Сумніваюсь що при ЗЄлі не буде вибухів військових складів, або інших терактів, одних лиш "мінувань" збільшилося в рази останнім часом. Вчора Тимчука вбили, МП біснується в судах проти УПЦ, Портнов уже знову прахфєсор, кумхуйла заявивив про ненависть до українців - реванш ригів, нє? Сьомочко звільнили, а звання лейтенанта дали якомусь "чайнику" від Каломойші, купа ригианалів у команді ЗЄлі. Про дефолт мріє каломойша, але ніби то його заткнули і це далеко не ЗЄля зробив.
А вот Клоуну с "эбонитовыми палочками" и "немецкими порноактрисами" - ЛЕГКО.
Так это ***** уже много раз демонстрировал - телевизор и блины с лопаты.
еще при СССР
Одно это делает его моральным авторитетом
а кто ты такой ????
Пока Донбасс не перейдет под контроль Украины то о крыме так таковом для Украины можно забыть...
Не даром срасия на Донбассе поодерживает огонь,дабы в Крыму заворачивать свои гайки...
Сами Татары ничего не делают, и те что побогаче живут в Киеве или других местах и парятмозги о нарушении прав татар в Крыму...
Зеленский четко сказал- КРЫМ это УКРАИНА.... Вопрос только во времени возрата....И пока есть Донбасс,то Крым физически возратить не возможно...Только через санкции и жесткую мировую политику в отношении срасии..
Напомню тебе - я тебе **** зарусляченная обещал голову торезать. И я это сделаю.
шаурма
бренд
діджитал
може шось і просвітлішає
Без этого понимания- Крым не вернуть
Обвинять аксенова во всем с путеным, конечно, очень удобно, но не они одни - у них есть соучастники.
Второе, здесь нет военного решения- значит, путь только один- не признавать юридически крым , снять статус свободной экономической зоны с крыма, забомбить рашку исками.
Был оккупирован не только полуостров, но и акваториальные воды. Были украдены вышки, при чем , что очень интересно, вторая вышка доставлена уже после оккупации Крыма. Как известно, эти вышки даже при их завышенной цене уже откупили бы себя. Мало того, возможно, эти месторождения и были одной из причин захвата крыма.
Бойко сто процентов их перепродал дважды. Отдал путину. Сам он , по- прежнему, в раде . А юра уже переквалифицировал его из обвиняемых в свидетели. Молчит , как @опа и Таня Черновол.
У Криму було достатачно військ, готових виконати наказ.
Чому їм не дали виконати свій обов'язок, нехай Джемілєв запитає у вищевказаних панів.