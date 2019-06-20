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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Джемилев (789) Зеленский (1829) Крым (21552) крымские татары (2095)

 У нас такое впечатление, что в команде Зеленского не очень осведомлены, что такое Крым. Готовится встреча и мы расставим все точки над "і", - Джемилев. ВИДЕО

Крымские татары не настроены враждебно к новой власти и готовы помогать, если команда Владимира Зеленского будет держать курс на евроатлантическую интеграцию.

Об этом сказал национальный лидер крымских татар, народный депутат Украины (БПП) Мустафа Джемилев в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя отсутствие крымских татар в списке партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"У нас какой-то аллергии к этой партии нет. Говоря о конструктивной оппозиции, мы четко сказали, что не будем радоваться провалам нового президента. Мы будем стараться помочь держать курс на евроатлантическую интеграцию, чтобы тема деоккупации Крыма была постоянной. Если они этого будут строго придерживаться, то мы не оппозиция, а союзники", - сказал Джемилев.

Он также сообщил, что вскоре состоится встреча представителей Меджлиса с командой Зеленского, после которой ситуация станет "более ясной".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Они не будут отсиживать этот срок: они переживут режим Путина, - Джемилев о приговоре крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

"В окружении Зеленского несколько разных групп. Некоторые говорят, что без крымских татар никак, а другие говорят, что мы – противники, что ничего общего не может быть. Я думаю, что в ближайшее время у нас состоится встреча и мы расставим все точки над "і", - отметил Джемилев.

"Пока у нас разговоры на уровне советников и помощников. Сейчас готовится встреча: определится круг вопросов, которые мы будем обсуждать. Я, думаю, эта встреча очень необходима, чтобы поставить все точки над "і". Кроме того, у нас такое впечатление, что в новой команде не очень осведомлены, что такое Крым и важность этой тематики. Мы можем судить об этом по тем ответам, которые команда Зеленского дала в промежутке между первым и вторым турами президентских выборов", – сообщил Джемилев.

С другой стороны, говорит Джемилев, те заявления, которые делает сам Зеленский по Крыму, "очень адекватные, хорошие и нормальные".

Источник: https://censor.net.ua/v3133232
 
   
 Топ комментарии
 
А в чем Скоморох разбирается кроме наркотических веществ и игрой детородным органом?
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До 2014 года я на нашем ТВ иных новостей о крымских татарах, кроме как тех, где их обвиняют в незаконном захвате территорий и застройке не слышал. А теперь оказывается это титульная нация Украины
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А зачем зеблу быть осведомлённым за крымнаша. Это не зона интересов его кармана и его подельников. Там ворюга хуйло шурует А ворон ворону глаз не выклюет. Корпоративная этика, так они это называют.
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А зачем зеблу быть осведомлённым за крымнаша. Это не зона интересов его кармана и его подельников. Там ворюга ***** шурует А ворон ворону глаз не выклюет. Корпоративная этика, так они это называют.
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краще би Мустафа розповів, чому 300тис його соплемінників не вийшли на захист своєї землі, а побігли отримувати кацапські паспорти!!!
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ира, вы неумная женщина или провокатор. там в 14м, кроме татар, патриотов украины больше и не было.
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ты из нацжён я так понимаю, когда выйдете на митинг кто убил Комарова и Тымчука к ответу нацпредателей переименовавших проспект в Харькове. Или не проплатили вы и заткнулись.
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а ти із тих, котрий ляже під окупанта без будь якого спротиву!!
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Ира, ты под АП 10.06.19 конечно была. А твои нацжены?
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Джемилев - давний друг США и проводник демократии и семейных ценностей в Украине! Настоящий профессионал!
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Точно. Вот почему хряк про Крым практически и не заикался - корпоративная этика дык.
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те заявления, которые делает сам Зеленский по Крыму, "очень адекватные, хорошие и нормальные".Источник: https://censor.net.ua/v3133232
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До 2014 года я на нашем ТВ иных новостей о крымских татарах, кроме как тех, где их обвиняют в незаконном захвате территорий и застройке не слышал. А теперь оказывается это титульная нация Украины
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Кацапам своїм розкажеш де і яка титульна нація! ПНХ!
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захваты земли были в нулевых годах. в10-13 х такого не было.
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в 10-13 не було ніякого сенсу в "захватах земли". всі ці питання вирішувались через меджліс за гроші...
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100%
пецюня пообещал им крым задарить
татарская автономная республика в составе Украины
вот они и топят за него
псы. как по мне хватит нам уже этого, одна автономная республика хреново закончилась
щас медведчук с ****** пытаются нам вторую без мыла в жопу засунуть в виде лугандона
зачем понятно всем
так шо отвалите от Зе , пока его риторика лично меня устраивает, а дальше будем посмотреть
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тоже мне новость.... а в чем они осведомлены
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Очень хочется Джамелю Крыма получить....\Обещанный ему парашенко в случае победы...А как его получить,если тот не при власти ?
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А в чем Скоморох разбирается кроме наркотических веществ и игрой детородным органом?
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Как выиграть выборы, например и не просрать выборы в ВР, петро в таком не разбирался.
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Не, в этом разбираются российские политтехнологи)
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Не разбираются - петро ж пролетел У нас таке враження, що в команді Зеленського не надто обізнані, що таке Крим. Готується зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 6894
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Так вся рф топит за зеленского и слуга урода пророссийская партия
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Ты просто несешь не подтвержденную чушь. Все международные партнеры поддерживают Украину в войне с рашкой и Зе не раз заявлял, что пуйло должен уйти с оккупированных территорий.
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Какие тебе еще нужны подтверждения?
За месяц скатились в отстой, читай новости
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Ты хоть ссылку кинь. Ты просто балаболишь. Хотя даже эта новость говорит о том что Зеленский делает очень адекватные, хорошие и нормальные заявление
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Согласен! Как сказал Березовский "Дайте мне рейтинговый канал и у меня даже табуретка станет президентом"!
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ЗЄлі повезло з лохторатом, на якого не діють принципи логіки і пам"ять куряча, тому його і вибрали.
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С логикой все в порядке - кто грабит армию во время войны - враг. Разве не логично? Взорванных складов им было мало, надо еще с пуйлом военными принадлежностями поторговать. Ответственные за котлы получили повышения, агенты кремля типа семочко заведуют службой внешней разведки - логично больше не подпускать таких. Я не говорю уже про тарифы - оказывается, даже тот ручной петин песик кричал дефолт и путин нападэ уже противоположную песню запел.
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Что и сколько Порошенко украл?
Кто и на сколько хочет армию, которую обокрал Порошенко, урезать?
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З логікою у виборців не все в порядку, бо вважають що до влади прийшла чарівна фея з "новимі ліцамі", яка паличкою махне і все в країні миттю налагодиться. Попереджали ж що ЗЄля - то маріонетка каломойші та інших олігархі і не треба голосувати за тих кого паРаша підтримує.
Сумніваюсь що при ЗЄлі не буде вибухів військових складів, або інших терактів, одних лиш "мінувань" збільшилося в рази останнім часом. Вчора Тимчука вбили, МП біснується в судах проти УПЦ, Портнов уже знову прахфєсор, кумхуйла заявивив про ненависть до українців - реванш ригів, нє? Сьомочко звільнили, а звання лейтенанта дали якомусь "чайнику" від Каломойші, купа ригианалів у команді ЗЄлі. Про дефолт мріє каломойша, але ніби то його заткнули і це далеко не ЗЄля зробив.
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Быть на одном уровне ТЫПИЛИЗМА с ЛОХторатом для умного человека слишком сложно.
А вот Клоуну с "эбонитовыми палочками" и "немецкими порноактрисами" - ЛЕГКО.
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Имея в активе недоразвитое население и б...ядей?

Так это ***** уже много раз демонстрировал - телевизор и блины с лопаты.
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Ты то кто по жизни,чтобы судить о ком-то,кого не знаешь,индеец.
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ЗЄля взагалі живе на іншій планеті, в кращому випадку Джемільов з фейсбуком або відеороликаи ЗЄлі поспілкується.
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так там не очень осведомлены что такое Украина, не то что Крым.
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Одно они поняли, что Украина это немецкая порноактриса со своим брендом...
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Ехай в Крым, защищай права соотечественников. Освобождай территорию. Хватит квакать в Киеве.
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ну типа объяснит, что нужно наконец уже отдать приказ войскам "nach Süden" У нас таке враження, що в команді Зеленського не надто обізнані, що таке Крим. Готується зустріч і ми розставимо всі крапки над "і", - Джемілєв - Цензор.НЕТ 2107
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А к Порошенко, который за 5 лет вообще ничего не сделал, у него нет вопросов? Даже обещанную автономию не дал. Просто лапшу татарам вешал все 5 лет.
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Так это и есть достойные соратники Потрошенко. Защитники Родины и патриёты разговорного жанра.
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Время "попередников" прошло. Какой план у "наступников"?
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ну вот адекватный человек, не то что порохолизы кидающие говно на вентилятор
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Крым - это одно из мест где снимали Сваты с участием Добронравова. А вы говорите - не знают.... Святые места
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Короче, этот Зеленский не оправдал надежд, давай нового гетьмана
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Пусть Джамилев, - как долго "сидящей" на теме Крыма, живущий за счет темы Крыма- напишет КАК он себе представляет проблему Крыма и КАК ее решить, а не находятся в роли глупца, который может загнать в угол десять мудрецов... Пусть раскроется, начнет в прессе дискуссию...
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Джамилев отсидел в тюрьме за свои убеждения много лет
еще при СССР
Одно это делает его моральным авторитетом
а кто ты такой ????
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Джемилев хочет получить автономный Крым для крымских татар и крымчаков...Но руками и кровью Украинцев...
Пока Донбасс не перейдет под контроль Украины то о крыме так таковом для Украины можно забыть...
Не даром срасия на Донбассе поодерживает огонь,дабы в Крыму заворачивать свои гайки...
Сами Татары ничего не делают, и те что побогаче живут в Киеве или других местах и парятмозги о нарушении прав татар в Крыму...
Зеленский четко сказал- КРЫМ это УКРАИНА.... Вопрос только во времени возрата....И пока есть Донбасс,то Крым физически возратить не возможно...Только через санкции и жесткую мировую политику в отношении срасии..
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кто сказал что должна быть такая последовательность? что сначала дамбас а потом крым? это твои свиносоевые хотелки подсказанные мордвой?
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Донбасс не перейдет под контроль Украины, пока Украина не откажется от Крыма. Это есть горячий отвлекающий противовес. А татарским вождям не фиг скавчать. Ствол в руки и активизируй национально-освободительные процессы. Но не в Киеве.
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татары пойдут освобождать без вопросов, но впереди должны идти виталька педалька, кулявлобный бакайцынюк пластер шланг , тягнибык и гебнявый наливайнер вместе со свиновальцманом.
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Не, сейчас впереди поедет зе на велосипедике освобождать Крым, главнокомандующий же
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Пусть Джамилев, - как долго "сидящей" на теме Крыма, живущий за счет темы Крыма- напишет КАК он себе представляет проблему Крыма и КАК ее решить, а не находятся в роли глупца, который может загнать в угол десять мудрецов... Пусть раскроется, начнет в прессе дискуссию...
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А, о чем в команде Зеленского очень осведомлены ?
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Пусть другу турчинову и сподвижникам спасибо скажет, себя и кто до них был не забудет... это ж они Крым просрали, а не Зе... В 2014 надо было в Крыму валиво начинать, тогда бы и ОРДЛО не было... А так в Крыму получилось и вся срань на Донбасс поехала... А теперь ноют и Зе учат...
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не понял. ты еще живой? ты ведь на изгойку свалил? как там твоя мядалька за возвращение крысма? на месте? носиш ее? что опять на крысм вернулся?

Напомню тебе - я тебе **** зарусляченная обещал голову торезать. И я это сделаю.
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Хлопцы. А с людьми то что делать? Они ведь там на 90 процентов не хотят обратно в Украину.
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увы, это правда. и вина тут на нас,позволили шайке мародеров превратить страну в Сомали 2
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нихера се. почему ваш лайк под постом этого подонка? вы в курсе что это такое? так загляньте на миротворец.
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при чем тут помойка, под странным названием "миротворец"?
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люди на крысме? кто их спрашивает что они хотят а что не хотят. ихтамнет полное крысам и русне.
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ти особисто опитував, чи те за тебе зробили Секільов зі зливним бачком?
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Да шо уж там смягчать в команде Вазелина одни тупые подонки
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не факт, що зрозуміють, але ви частіше використовуйте такі слова, як:
шаурма
бренд
діджитал
може шось і просвітлішає
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Коли включили гімн не твоєї країни

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Да Зеленский вообще дебил, попка дурак. Все контролирует Богдан. Украину и украинцев с этой властью ждёт позорная капитуляция.
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С чего ты это решил ? Зеленский пока не сказал и не сделал ничего такого, шо вело бы к капитуляции. В отличие от Рошенки, который толкал пафосные и слащавые речи на патриотическую тематику, но при этом продолжал втихаря вести торговлю с агрессором.
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А что Петя Мусе каждый день докладывал я освободю ? человек долгий месяц во власти и к нему все вопросы ,почему вопросов нет к короткому 5 летнему правлению Петрика?
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Первое, что нужно сделать- это расставить все точки над и именно в аспекте того, как , почему и кто конкретно из украинских действующих политиков виноват в сливе крыма.
Без этого понимания- Крым не вернуть
Обвинять аксенова во всем с путеным, конечно, очень удобно, но не они одни - у них есть соучастники.
Второе, здесь нет военного решения- значит, путь только один- не признавать юридически крым , снять статус свободной экономической зоны с крыма, забомбить рашку исками.
Был оккупирован не только полуостров, но и акваториальные воды. Были украдены вышки, при чем , что очень интересно, вторая вышка доставлена уже после оккупации Крыма. Как известно, эти вышки даже при их завышенной цене уже откупили бы себя. Мало того, возможно, эти месторождения и были одной из причин захвата крыма.
Бойко сто процентов их перепродал дважды. Отдал путину. Сам он , по- прежнему, в раде . А юра уже переквалифицировал его из обвиняемых в свидетели. Молчит , как @опа и Таня Черновол.
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"Табуретка" зразу примкнув до смешка,але потім переметнувсь до петра.Гебня розкладає яйця по всіх кошиках
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Чому це? У нього там квартира. Гніздо для гніздування загніздив.
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Будет проситься в списки "Слуги народа", потому что с Петй не пройдет.
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Мустафа Ага, да у миллионов адекватных граждан страны такое впечатление, что "у зеленского" вообще не понимают, что делать с "Президентством торчка". Им тупо вывалился (73%) джекпот и они в шоке отпроисходящего не знают, шо вообще делать, метания, суета, детский лепет, пиар, шуточки - цирк "Шапито"
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Дедушка,не забудь автомат с собой прихватить.
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Пред'являти претензії потрібно до Парубія, Турчинова, Наливайченка і Авакова - тих, хто в 2014 очолював державу і силовий блок.
У Криму було достатачно військ, готових виконати наказ.
Чому їм не дали виконати свій обов'язок, нехай Джемілєв запитає у вищевказаних панів.
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Джемільов мабуть не дуже розуміє, що зі сторони видно те як він ліг під парашєнку, точніше тих хто стоїть за баригою
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Да знает Зеленский за Крым, у него там особняк.
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Зато Джемилев точно знает, что в барыжной команде обо всем осведомлены
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ нас такое впечатление, что в команде Зеленского не очень осведомлены, что такое Крым. Готовится встреча и мы расставим все точки над "і", - Джемилев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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