 Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК. ВИДЕО

В Центральную избирательную комиссию целый день выстраиваются очереди из желающих пойти в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

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За час до прекращения работы ЦИК - очереди. Кто-то несет документы сам, других сопровождают сторонники.

Сегодня подал документы своей партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Его сопровождала жена и другие сторонники. Юлия Тимошенко шла в окружении однопартийцев в однообразной одежде - с белым верхом. Под вечер документы также подали юристы партии "Слуга народа", которые принесли документы кандидатов по партийным спискам.

Кандидатов в мажоритарных округах сейчас же проверяют на добродетель.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала пять партий на внеочередные парламентские выборы, назначенные на 21 июля. В списках - 839 кандидатов. Об этом сообщается на facebook-странице ЦИК.

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В четверг, 20 июня, - последний день приема Центризбиркомом документов. После этого у ЦИК будет 5 дней, чтобы проверить все и зарегистрировать или отказать.

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