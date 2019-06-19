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 Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК. ВИДЕО

20 июня - последний день приема Центризбиркомом документов от претендентов на парламентские кресла. Кандидаты массово несут документы.

В Центральную избирательную комиссию целый день выстраиваются очереди из желающих пойти в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"

За час до прекращения работы ЦИК - очереди. Кто-то несет документы сам, других сопровождают сторонники.

Сегодня подал документы своей партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Его сопровождала жена и другие сторонники. Юлия Тимошенко шла в окружении однопартийцев в однообразной одежде - с белым верхом. Под вечер документы также подали юристы партии "Слуга народа", которые принесли документы кандидатов по партийным спискам.

Кандидатов в мажоритарных округах сейчас же проверяют на добродетель.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала пять партий на внеочередные парламентские выборы, назначенные на 21 июля. В списках - 839 кандидатов. Об этом сообщается на facebook-странице ЦИК.

Также читайте: "Слуга народа" обнародует фамилии своих мажоритарщиков до 20 июня, - Разумков

Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК 01

В четверг, 20 июня, - последний день приема Центризбиркомом документов. После этого у ЦИК будет 5 дней, чтобы проверить все и зарегистрировать или отказать.

Читайте: ЦИК 18 июня принял документы у 122 кандидатов-мажоритарщиков

Источник: https://censor.net.ua/v3133183
 
 
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на лоб всем клеймо поставьте там, светящееся, как в ночном клубе, чтобы ночью было видно, кого хоккейной клюшкой погладить
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Поки що черга посувається без вибитих зубів за місце в черзі?
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Зеленский зеленкой будет лоб мазать, аки поп...а комиссары- иудеи на подвале расход оформлять..Хехе
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По новим рейтингам у Петра вже меньше 5%))Дякуємо))
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Ще не вечір. Можливо і дожене Петро по рейтингам Сєньку Куля в лоб.
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Жить хоца...чистить пиштолеты неосторожно, не каждый хочет...
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На них родимых вся надежда, первый раз не подвели и второй раз не подведут.)))
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вот попалось....
Смотрите в какое жалкое посмешище превратился дерзкий при Порошенко грузин.. Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 8163

Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 4405 AlexF25%+‏ @AlexFanat1 2 ч.2 часа назад
А как дисал..как дисал (с) Схоже, що йому Беня пригрозив екстрадицією до Грузії, якщо буде вийожуватися.. Яке ж воно огидне та дешеве (не по грошах)

Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 1574

Желающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК - Цензор.НЕТ 614
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это отпочкование рыгоаналов они на дамбасе называются факел навохудоносии.
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До корыта...посмотреть бы на очереди, после отмены неприкосновенности,...и с отзывом чушки
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Еліта,ви думаєте що якщо заспамити мій пост,то у Петра рейтинг вище 5% підніметься?))
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Вони не думають.................. робота у них така.
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И шо случилось, пэдру через задний проход не пустили?
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Просто воно втратило підтримку піндосів. Охочі балотуватися в Раду шикуються в черги у ЦВК - Цензор.НЕТ 5503
Адже "дехто" пам'ятає як свого часу барига називав його "земляним черв'яком".
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЖелающие баллотироваться в Раду выстраиваются в очереди в ЦИК. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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