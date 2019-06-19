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Все про:Киев (17610) патрульная полиция (1275) Жуков Евгений (25)

 "Нападение" патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель "русского мира" и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Накануне на странице экс-правоохранителя кандидата в депутаты Дениса Ярославского появилось видео, якобы разоблачающее непротокольные действия патрульных полицейских против участников дорожного движения.

Об этом на своей facebook-странице написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает Цензор.НЕТ.

Вечером 18 июня экс-полицейский Дмитрий Ярославский опубликовал видео, как патрульные задерживают женщину, с ярким комментарием о беспределе патрульной полиции. Автору поста информацию изложили так: патрульные остановили какую-то машину в пробке на Бессарабке и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах, за ними в авто ехала семья - муж жена и ребенок - женщина решила снять на видео "конфликтную ситуацию" и патрульные "переключили свое внимание на нее". "Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком. Как Вы понимаете, сейчас в прокуратуре Киева данную ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕРДР", - сообщает Ярославский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, уродка, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской (обновлено). ВИДЕО

Однако, указывает начальник Департамента патрульной полиции, видео с камер полицейский показывает ситуацию с другого ракурса. В частности, указанная женщина применяла физическую силу к патрульной.

"Даже со стороны, слышно как прохожие ему же(водителю) делают замечание! После, появляется женщина с телефоном, которая не хочет уйти с проезжей части по требованию патрульного. Мало того - она обзывает его "су#кой" и "диб#лом" и… Итог: набрасывается царапая своим шикарным маникюром лицо девушки-патрульной полицейской, отталкивая ее. Соответственно и аналогично, включается МУЖчина в красной футболке. Происходит вполне адекватное задержание за нанесение телесных повреждений и нападение на полицейских во время выполнения служебных обязанностей", - уточняет Жуков.

Ярославский не разбирается в ситуации. Жуков сокрушается, что "общество прислушивается к таким мразям, как этот преступник в погонах": "С таким успехом, если будут писать в социальных сетях грабители, разбойники, насильники и убийцы, про якобы правду и беспредел, то люди будут думать, что это и есть истина! Убийца дело говорит! Вымогатель, я на 100 на твоей стороне! Ну и так далее".

"Хотел бы чтоб эти же компетентные органы (СБУ и ГПУ) обратили внимание на вымогателя-майора милиции Дениса Ярославского. Почему он разгуливает на свободе за такое тяжкое преступление, проповедует русский мир, смеется и дискредитирует работу правоохранительных органов!? Почему преступник и бандит может быть кандидатом в депутаты!? Он открыто пишет угрозы в сторону ребят, - что их можно разоружить и пристегнуть друг к другу их же наручниками. О каком законодателе может идти речь? Не удивлюсь, если на днях он появится на каком-нибудь телеканале с очередной слезой обиженного эксперта-вымогателя", - резюмировал начальник Департамента патрульной полиции.

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Денис Ярославский - майор милиции, экс-руководитель Голосеевского управления полиции Киева и Обуховского отделения Нацполиции.

Жуков подчеркивает, что Ярославский последовательно транслирует на своей странице приверженность к "русскому миру".

Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 01
Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 02
Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 03
Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 04
Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 05

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В 2017 году Ярославского и его подельников за вымогательство в особо крупных размерах группой лиц задержало СБУ. "После этого, он - Денис, который спец и топтал, в 2019 г. оказался правильным активистом, советником, экспертом по всем вопросам и критиканом по работе правоохранительных органов", - отмечает Жуков.

Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 06
Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 07

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Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 08
Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 09
Нападение патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель русского мира и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков 10
Оперативные фото задержания Дениса Ярославского/fb Євгеній Жуков

Смотрите: Бои были в подвале, на крыше. Мы не выходили из здания Донецкого аэропорта вообще, - Евгений Жуков (Маршал) в проекте "Цензор.НЕТ" "Своя война". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3133136
 
 
 Топ комментарии
 
вата взагалі розперезалась..
чому це пташеня авакова не сидить ?
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Почему Зеля разговаривает по русски, может он президент расеи?
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вата взагалі розперезалась..
чому це пташеня авакова не сидить ?
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І шо це змінює?Шо не було нападу?Шо там з вбивцями хлопчика,досі служать?По кому зараз стріляють?
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Вроде расследуют, но там бытовуха, в чем твоя истерика???
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Там така сама битовуха,як була на Майдані,коли били студентів.
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Був, парочка неадекватів напали на співробітників поліції при виконанні ними службових обов'язків,те що вони після цього не в реанімації, треба дякувати добродушним 👮 👮 і недолугому законодавству
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у кого Евгений Жуков (уважаемый мною АТОшник с позывным Маршал) спрашивает -
Почему он разгуливает на свободе за такое тяжкое преступление, проповедует русский мир, смеется и дискредитирует работу правоохранительных органов!? Почему преступник и бандит может быть кандидатом в депутаты!?
он у нас спрашивает?
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а правоохранительные органы...прокуратуру и т.д не лучше бы об этом спросить..?..
за нами разговор - за ними дело... (перефразируя классика)
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Меня немного смущает что начальник департамента полиции отвечает на обвинения в духе "а ты кто такой, почему на свободе?!".
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Обычный сепар и старый мусор, к таким нацжены претензий не имеют...
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Я бачив то відєо,в мене ще одне питання,чому поліцай розмовляє російською мовою?Може він російський поліцай?Люди не дурні,люди все бачать.Не той зараз час.
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Почему Зеля разговаривает по русски, может он президент расеи?
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Якщо цього поліцая оберуть президентом,тоді і поговоримо про президента. Поліцаї повинні розмовляти державною мовою,чи не так?
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Нервные у этого жука комментарии какие-то. И доказательства о приверженности русскому миру бледные... А чего ему нервничать, если всё как следует зафиксировано... "Нападение" патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель "русского мира" и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков - Цензор.НЕТ 2575
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Їх оскорбили слова--В мене у машині дитина?Чому вони не стали чекати на приїзд копів по виклику?Думали все замнуть?У Хлопчика так само стріляли,ващі герої Беркутня.
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Ти дивився відео?Я так.Чи не дивився,а слухав Жукова?
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В США бы их вообще пристрелили. За сопротивление органам правопорядка. Нечего сопли разводить.


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В США їх би посадили років на 25,а жінці виплатили б компенсацію.А за дитину яку вони лишили на спеці у авто,то може і стілець приміряли.
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То що в голосіївському райноі був анклав руського миру раніше - так то факт. зараз, здається, покращення вийшло.
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В 2017 году Ярославского и его подельников за вымогательство в особо крупных размерах группой лиц задержало СБУ. Источник: https://censor.net.ua/v3133136
Если этот мент до сих пор не сидит - виновен, я считаю, парашенка, с его судебной "реформой".
Ни за него в 2014 и 2019, ни за зеленского в 2019 не голосовал, - так что, боты, не напрягайтесь.
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Ни за него в 2014 и 2019, ни за зеленского в 2019 не голосовал
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с чего ты взял, что тебе поверят?
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Так эту падаль сбу принимало. А почему она не сидит?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Нападение" патрульных на людей на Бессарабке опубликовал экс-милиционер, любитель "русского мира" и кандидат-мажоритарщик Ярославский, замешанный в похищении человека, - Жуков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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