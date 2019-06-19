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Все про:смерть (5947) Тымчук (1692) Тетерук (207)

 У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук. ВИДЕО

Народный депутат Андрей Тетерук не верит в то, что Дмитрий Тымчук совершил самоубийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тетерук заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Эспрессо.TV

"В последний раз, когда я виделся с Дмитрием, мы говорили о его профессиональной деятельности в Информационном Сопротивлении, у него не было депрессии. Подчеркиваю: это не может быть самоубийство. Это человек, который планомерно трудился над своей работой: активно доказывал агрессию РФ против Украины. Тымчук - профессиональный военный и с оружием провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме. Я просто не верю по многим причинам, что офицер с многолетним опытом погиб в результате небрежного отношения с собственным оружием. 99%, что это неправда", - сказалТетерук.

Нардеп напомнил, что Тымчук профессионально освещал участие российских военных в войне против Украины, и допустил причастность спецслужб РФ к его гибели.

"Он был ключевым игроком в защите информационного пространства и доказывал, что РФ использует свои спецслужбы как регулярные войска в агрессии против Украины. У нас есть враг - РФ. Россия неоднократно планировала и проводила теракты против ключевых игроков сопротивления Украины против РФ. Так же погибли наши военные и журналисты. Это дает основания полагать, что мы будем иметь версию замаскированного под самоубийство убийства. Хотел бы, чтобы следователи тщательно изучили это дело и в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло. В случае, если мы получим убийство Дмитрия Тымчука, все причастные к этому понесут жесткое наказание ", - добавил Тетерук.

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Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Источник: https://censor.net.ua/v3133091
 
   
 Топ комментарии
 
Реванш рашистских сил начинается...
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значит тогда его убили...
У Тымчука были материалы о периоде войны времён Иловайска, Дебальцева...
Многим он мешал, из за своей проинформированности о косяках высшего военного политического руководства во время Иловайска, итд.
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Тимчук - это один из настоящих патриотов Украины, человек, благодаоя которому все мы с 2014 года узнавали все новые и новые подробности подлого, коварного и вероломного нападения россии на наше государство.
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Здесь припомнился анекдот о последнем свидетеле гибели Чапаева.
Говорит смотрю плывет по реке. Я его из максима и нагрузил.
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Нет.
ПЕчистка.
За Иловайск ой как не хочется отвечать , а придётся.
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Нет, это жирная свинья Петя убивал и продолжает убивать патриотов, потому что не хочет со своей колдлой отвечать за котлы, а Тымчук много знал. Всегда ищи кому выгодно, а выгодно это только Пете.
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Ужасно, когда уходят из жизни настоящие украинцы, воины и защитники.
Светлая память Дмитрию.
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добавь еще решение гепиного херсовета о возвращении названию проспекта имени жукова и покопайся в конспирологии. Конечно же совпадение. Но убийство Тымчука совпало по времени с другими событиями...
Версию на уши не натянешь. Мне никогда не приходило в голову начинать чистку оружия с того, чтобы заглянуть в ствол. Да и правило "оружие разряжено, поставлено на предохранитель" сидит во мне с тех (!!!) еще лет...
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Напоминает "самоубийство " Кравченко и Кирпы Не удивлюсь если впоследствии выяснится ,что выстрелов было два ,а то и три.....Почерк "мусорщиков " баптиста .Тем более Тымчук владел информацией о сдаче Крыма баптистом и не безвозмездно.Полученные кремлёвские деньги отмывались через обменники валюты связанные с семейством баптиста.
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"...Відплата повинна бути неминучою...". Зверніть увагу: не "покарання" а "відплата"...
Це говорить те чучело, котре представляло групу НарДепУків у Конституційному Суді...
Прикро, що такий мотлох потрапив у ВРУ.
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...І ще. Не гродіть дурниць: Якби його замовили с/с Росії, то вже точно вбивали б не дома. Це самий неезпечний для виконавців варіант.
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Да, .......сожалею....... это действительно было убийство.....его же собственными руками.
Скорблю вместе с Вами..... кхе,кхе ....... но убийц вы не найдете.
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Оооо я знаю как вам показать убийцу...... он нажал на курок пистолета когда стреляли в шею журналисту в Кривом Роге. только не думайте на полицейского ...он всего лишь ведомый.....убийца прыгал сзади.
Последняя фраза очень точна.
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Он слишком много знал поэтому и убрали,подкупные следователи сейчас подтвердят что случайно застрелился два раза второй выстрел контрольный,как всегда.
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Любой, прошедший елементарный курс военного дела в курсе, что перед разборкой оружия вынимается обойма и делается выстрел в землю, и уж тем более в курсе что оружие не направляется на людей и тем более на себя самого. Кадровый офицер должен был наработать эти навыки к автоматизму. Самоубийство? А зачем? Я что то не слышал, чтобы Тимчук был где - то крепко завязан. Остаётся убийство, может в качестве мести за его действия в начале войны, когда Тимчуку верили больше, нежели всем журналистам вместе взятым. Может и что - то знал, что мог озвучить что кому то не хотелось. Во всяком случае, не думаю, что самоубийство или неосторожность. Светлая память. Довольно смелый был человек
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныУ Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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