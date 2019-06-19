 У Тымчука не было депрессии. Это не может быть самоубийство, - Тетерук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тетерук заявил в кулуарах Верховной Рады, передает Эспрессо.TV"В последний раз, когда я виделся с Дмитрием, мы говорили о его профессиональной деятельности в Информационном Сопротивлении, у него не было депрессии. Подчеркиваю: это не может быть самоубийство. Это человек, который планомерно трудился над своей работой: активно доказывал агрессию РФ против Украины. Тымчук - профессиональный военный и с оружием провел более половины жизни. Есть определенные вещи, которые нарабатываются на автоматизме. Я просто не верю по многим причинам, что офицер с многолетним опытом погиб в результате небрежного отношения с собственным оружием. 99%, что это неправда", - сказалТетерук.
Нардеп напомнил, что Тымчук профессионально освещал участие российских военных в войне против Украины, и допустил причастность спецслужб РФ к его гибели.
"Он был ключевым игроком в защите информационного пространства и доказывал, что РФ использует свои спецслужбы как регулярные войска в агрессии против Украины. У нас есть враг - РФ. Россия неоднократно планировала и проводила теракты против ключевых игроков сопротивления Украины против РФ. Так же погибли наши военные и журналисты. Это дает основания полагать, что мы будем иметь версию замаскированного под самоубийство убийства. Хотел бы, чтобы следователи тщательно изучили это дело и в кратчайшие сроки дали ответ, что на самом деле произошло. В случае, если мы получим убийство Дмитрия Тымчука, все причастные к этому понесут жесткое наказание ", - добавил Тетерук.
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.
Говорит смотрю плывет по реке. Я его из максима и нагрузил.
ПЕчистка.
За Иловайск ой как не хочется отвечать , а придётся.
Светлая память Дмитрию.
Версию на уши не натянешь. Мне никогда не приходило в голову начинать чистку оружия с того, чтобы заглянуть в ствол. Да и правило "оружие разряжено, поставлено на предохранитель" сидит во мне с тех (!!!) еще лет...
que prodis.
Це говорить те чучело, котре представляло групу НарДепУків у Конституційному Суді...
Прикро, що такий мотлох потрапив у ВРУ.
Скорблю вместе с Вами..... кхе,кхе ....... но убийц вы не найдете.
Последняя фраза очень точна.