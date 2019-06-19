 По факту гибели народного депутата Тымчука полиция открыла уголовное производство, - Князев. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 19 июня, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, который находится на месте происшествия.Он рассказал, что сообщение о смерти народного депутата, 1972 года, поступило в Нацполицию в 12:15.
"Сейчас работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится глава столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", - сообщил Князев.
По словам главы Нацполиции, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы.
"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире - осматриваем", - сообщил председатель Нацполиции.
Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.
По факту уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
Як можна застрілитись випадково при чистці пістолета?
Луценко, хто вбив Тимчука?
Зеленський, хто вбив Тимчука?
Справу розслідує поліція. Про це написано в статті.
по мелким преступлениям есть подвижки.
Расследование начала полиция. С нее и ее руководства пока и спрос.
Сейчас начнутся клятнвы , что всех найдут и посадят, н* общество уже привыкло к тому, что все это пустые слова. Жаль хорошего человека и патриота Украины
Но зебилы и здесь отмажут клоуна..
Нужно понимать, что главы АП при всех (кроме Порошенко) президентах оказывали огромное влияние на деятельность президента. Особенно это актуально сейчас, при полном "прахвесионале" зеленском.
"Глава администрации Зеленского намного больше интегрирован в политику, чем сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах. Это только небольшая часть давних связей Андрея Богдана - связей со старой системой, против которой и голосовали сторонники нынешнего президента..." ...Богдан и сам ЧАСТЬ старой системы - системы Азарова+Януковича.
Яка колекція наградної зброї, у Петра Олексійовича? Є інфа?
Война объявлена.
І вам не соромно ??? Таку повагу до вбитого ви мали ?
Иди работай дальше.
Весь твой репертуар я уже знаю
бач, твій репертуар я теж знаю.
У меня есть личный модератор в виде тебя? Я что- то не припомню, чтоб нанимала тебя на работу.
Просто шат ап, Ксения.
Погиб хороший человек. Помолчи, пожалуйста
Ясно ?
С тем же Кравченко "правоохранители" настаивали на самоубийстве.
Вы, имея такой опыт, согласны с ними?
Да у нас дважды с ружья стреляются, всем похер, завтра народ забудет.