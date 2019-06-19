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Все про:смерть (5947) Тымчук (1692) Князев (339)

 По факту гибели народного депутата Тымчука полиция открыла уголовное производство, - Князев. ВИДЕО

По факту гибели народного депутата Дмитрия Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 19 июня, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, который находится на месте происшествия.

Он рассказал, что сообщение о смерти народного депутата, 1972 года, поступило в Нацполицию в 12:15.

"Сейчас работает следственно-оперативная группа полиции Киева, на месте находится глава столичной полиции Андрей Крищенко. Сейчас на место происшествия для процессуальной координации прибудет руководство прокуратуры города. Подтверждаем факт смерти народного депутата", - сообщил Князев.

По словам главы Нацполиции, предварительно погибший имеет огнестрельное ранение головы.

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"Сколько было выстрелов, не могу ответить - эксперты осматривают. Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей. Или нарушена обстановка квартире - осматриваем", - сообщил председатель Нацполиции.

Он добавил, что вся остальная информация будет предоставлена ​​позже, когда полицейские завершат осмотр места происшествия. Сейчас на месте также работает судебный медик и эксперты.

По факту уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

Источник: https://censor.net.ua/v3133088
 
 
 Топ комментарии
 
Единственный, кому вообще можно было доверять, это Тымчук. Возможно, что вёл журналистское расследование , вышел не на тех, кого нужно.
Сейчас начнутся клятнвы , что всех найдут и посадят, н* общество уже привыкло к тому, что все это пустые слова. Жаль хорошего человека и патриота Украины
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застрелится при чистке пистолета - нереально.. хотя бы потому что магазин отстегивается и извлекается патрон (если он там даже(!) будет) из патронника...
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сколько выстрелов не скажу? т.е как бы может быть и не один? тогда точно - самоубийство...
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Ти коли небудб пістолета розбирав? чистив?
Як можна застрілитись випадково при чистці пістолета?
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Це вже нагадує історію з "самогубством" Кравченка. Якийсь довбаний сюр...
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Чому не до Авакова це питання?
Справу розслідує поліція. Про це написано в статті.
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Полиция СБУ ГБР САП НАБУ куча спец отделов за 5 лет расследовали расстрелы на майдане убийства Шермета и других журналистов посадили и конфисковали имущество у корупционеров складуется четко виденье как политики бла бла бла так и тут вот вот вот пустое колесо катиться а результат зеро.
по мелким преступлениям есть подвижки.
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Я написала Вам то, о чем написано в статье.
Расследование начала полиция. С нее и ее руководства пока и спрос.
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Единственный, кому вообще можно было доверять, это Тымчук. Возможно, что вёл журналистское расследование , вышел не на тех, кого нужно.
Сейчас начнутся клятнвы , что всех найдут и посадят, н* общество уже привыкло к тому, что все это пустые слова. Жаль хорошего человека и патриота Украины
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как раз он вел дело по расследованию дел Бени+боггдана+вазелина.. и их связям с паРашей..
Но зебилы и здесь отмажут клоуна..
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Это просто омерзительно. Вы следователь или свидетель ? Идите дайте показания , но не делайте ветер своим языком на цензоре.
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омерзительны зебилы, отмазывающие вазелина в ЛЮБОЙ ситуации.
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Кум-брат-сват и нужные люди...
Нужно понимать, что главы АП при всех (кроме Порошенко) президентах оказывали огромное влияние на деятельность президента. Особенно это актуально сейчас, при полном "прахвесионале" зеленском.
"Глава администрации Зеленского намного больше интегрирован в политику, чем сам президент. Генпрокурор, друг спецпрокурора, брат в Верховном суде и множественные контакты в других судах. Это только небольшая часть давних связей Андрея Богдана - связей со старой системой, против которой и голосовали сторонники нынешнего президента..." ...Богдан и сам ЧАСТЬ старой системы - системы Азарова+Януковича.
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чучело, это ОФИЦИАЛЬНАЯ информация За фактом загибелі народного депутата Тимчука поліція відкрила кримінальне провадження, - Князєв - Цензор.НЕТ 2215 - из расследования.. но так как твой "мосХ" - это бред, то осознать ты ее не способна)
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Кто и зачем подарил этому человеку наградное оружие?! Он не воин- он пропагандист как Скабеева в России. Нет ничего удивительного в его трагической глупой смерти от самострела. Только у кацапов ума хватает своей Скабеевой пистолеты и гранаты не дарить.
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Він був підполковником армії, **** рускоязична.
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Да хоть генералисимусом! Он сидел далеко- далеко в тылу и *воевал* в фейсбуке. Ему оружие давать было нельзя было клавиатуру только но дали и вот результат.
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пропагандонам из параши что-либо понять нереально) как и нереальность самострела при чистке пистолета.. тем более подполковника.
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нормальный воин а тем более подполковник себе при чистке пистолета голову не снесет, я еще могу понять на передовой где оружие реально очень часто приходится чистить, там усталость и недосыпание может подвести но здесь именно тот случай где *ребенок случайно раскопал в чулане папино ружье*
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списать на "случайно.. ребенок" - очень удобно "новым лицам"
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Пропагандисты - это там у вас - НА россии. Тимчук в Украине был в первую очередь журналистом и аналитиком, а затем Нардепом.
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Коля‏ @KolIian1974

Яка колекція наградної зброї, у Петра Олексійовича? Є інфа?
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Геращенко (шестёрка Авакова) высказался по этой теме первым.
Война объявлена.
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Понимаешь, что человек погиб. Иногда уже смосочало бы. Ну нельзя ж все время работать! Будь хоть раз человеком и просто заткнись !
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Він має замовчувати ?
І вам не соромно ??? Таку повагу до вбитого ви мали ?
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Ксения , просто отвали от меня. Нет никакого желания обсуждать с тобой гибель хорошего человека.
Иди работай дальше.
Весь твой репертуар я уже знаю
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так і не чіпляйся до інших зі своїми нотаціями, якщо ти сама повністю аморальна людина.
бач, твій репертуар я теж знаю.
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Ксения, ты ко мне прицепилась. Даже я, несмотря на всю мою сверх терпимость , не выдерживаю общения с тобой.
У меня есть личный модератор в виде тебя? Я что- то не припомню, чтоб нанимала тебя на работу.
Просто шат ап, Ксения.
Погиб хороший человек. Помолчи, пожалуйста
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То помовч і не вказуй іншим, тебе теж редактором не наймали.
Ясно ?
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Очередной висяк будет или найдут крайнего козлика. Вот и качество проведенной реформы у ментов (по другому их назвать не получается), гнать давно надо было Гавакова и верхушку ментов. Оценка их работы неудовлетворительно. Посмотрим на реакцию ЗЕкоманды прохффесионалов. Еще немного такой их работы и образуется еще пару т.н. "народных республик". Эх, клоуны ... .
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Тимчук - это один из настоящих патриотов Украины, человек, благодаоя которому все мы с 2014 года узнавали все новые и новые подробности подлого, коварного и вероломного нападения россии на наше государство.
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Иностранных спецов пригласить бы, что-то к князевым доверие как-то не очень после их "эффективных" расследований по покушениям на активистов.
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Ин. спецы не решат проблемы, а могут только помочь. Реформу надо было проводить правильно, а не через дупу. Например где сейчас можно найти проф. подготовленных оперов сыскарей в нужном количестве. Ответ в 3,14.... . Чтобы подготовить нормального опера надо около 5 лет.
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И не говори...согласен, на росии (на параше) именно атк всегда и было: царь порет тупое русское быдло. Быдло стоит с стойле и не мычит - ватники, шо с них взять..
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Это наверное так в случаях с рядовыми гражданами.
С тем же Кравченко "правоохранители" настаивали на самоубийстве.
Вы, имея такой опыт, согласны с ними?
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Видно когда дилетанты исполняют. А когда исполняют профи, то видно что чистил оружие.
Да у нас дважды с ружья стреляются, всем похер, завтра народ забудет.
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" Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире" ??????????
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПо факту гибели народного депутата Тымчука полиция открыла уголовное производство, - Князев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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